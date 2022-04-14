slither.io
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 101,293
- Üretici Thorntree Studios
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slither.io tarayıcınız üzerinde oynayabileceğiniz bir yılan oyunudur.
slither.io vakit öldürmek için güzel bir srçenek olabilen bir yılan oyunu. Güncel bir internet tarayıcısı üzerinde tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir oyun olan slither.io, bir süre önce çıkış yapan ve bir hayli popüler olmayı başarak Agar.io adlı oyundaki formulü farklı bir şekilde ele alıyor. Agar.io'da kendmizden küçük rakiplerimizi yiyererek en büyük top olmaya çalışıyorduk. slither.io'da ise ana kahramanımız bir yılan ve yılanımızla noktaları yiyerek büyümeye çalışıyoruz. Aradaki fark ise diğer yılanları yediğimizde oyunun sonlanması, yani oyunda hayatta kalabilmek için diğer yılanlara saldırmamamız gerekiyor.
Mobil platformda milyonlarca kez indirilen ve günümüze kadar sayısız aldığı güncelleme ile başarılı işlere imza atan oyun, günümüzde ülkemizde de sevilerek oynanmaua devam ediliyor. Lowtech Studios tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, online mod ya da normal mod olarak oynanabiliyor. İki farklı mod ile oyuncuların yüzünü güldüren yapım, aldığı inceleme puanları ile de başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Sık sık güncellemeler ile içeriğini genişletmeye devam eden oyun, oyuncu kitlesinide genişletmeyi ihmal etmiyor.
slither.io Özellikleri
- Keyifli zaman geçirme,
- Windows, Android ve iOS sürüm,
- Ücretsiz,
- Renkli içerikler,
- Başarılı görseller,
- Farklı seviyeler,
- Eğlenceli oynanış,
slither.io'da herhangi bir yılan sizi yemeye kalktığında parçalanıyor ve ortaya çıkan parçaları yiyerek büyüyebiliyorsunuz. Oyunda ekrandaki noktaları yiyrerek de büyümeniz mümkün. Fakat büyüyünce işler karşıyor; çünkü hareket edeceğiniz yer daha kısıtlı hale geliyor. Oyunda küçük bir yılan olabilseniz bile başarılı olabilme şansınız var.
Online olarak oynayacağınız slither.io'ya takma adınızı seçerek başlıyorsunuz. Sonrasında ise diğer oyuncularla aynı yerde en büyük yılan olmak için mücadele ediyorsunuz.
slitter.io İndir
Windows, Android ve iOS platformları için geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen slither.io, çarpıcı grafiklere sahip. İngilizce dil desteği eşliğinde oynanabilen başarılı oyun, zaman geçirmek için oldukça eğlenceli anlar sunuyor. yapım içerisinde ilerledikçe yılan büyüyecek ve büyüdükçede daha zorlu bir oynanış yapısı oyuncuların karşısına çıkacak.
slither.io
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 27,589
- Üretici Thorntree Studios
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slither.io mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur
slither.io vakit öldürmek için güzel bir alternatif olabilen bir mobil beceri oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan slither.io, Agar.io adlı pooğler oyuna benzerliğiyle dikkat çekse de kendisini farklı kılan özelliklere sahip. slither.io'da da yine online olarka diğer oyuncularla rekabet ediyoruz. Oyunda her oyuncu bir yılanı kontrol ediyor. Temel hedefimiz ise Agar.io'daki gibi en büyük yılana sahip olmak. Oyunu farklı kılan özellik ise oyuncuların diğer oyuncuları yimeye kalktıklarında patlamaları. Eğer yılanınız direkt olarka başka bir yılanı ısırırsa paylıyor ve parçaları etrafa saçılıyor. Diğer oyuncular da bu parçaları yiyerek büyüyebiliyor.
slither.io'da başarılı olabilmek için sinsi bir şekilde hareket etmeli, tuzaklar kurarak diğer oyuncuların sizi ısırmasını sağlamalısınız. Oyunun güzel yönü ise küçük bir yılan olsanız bile oyunda başarılı olabilme ihtimaliniz olması. Oyunda karşınıza çıkan dev yılanları bile tuzağa düşürebilmeniz mümkün.
slither.io kolay bir şekilde oynanabilmekte. Oyunu oynayabilmek için doğal olarak internet bağlantısına ihtiyaç duyuyorsunuz.
slither.io
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 851
- DOSYA BOYUTU 28.00 MB
- Üretici Thorntree Studios
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slither.io mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur
slither.io bir süre önce çıkış ypaan ve büyük ilgi gören Agar.io'ya farklı ve eğlenceli bir yaklaşım getiren bir mobil beceri oyunu olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan slither.io, Agar.io'dan alışık olduğumuz nokta yiyerek büyüme formülüne sahip bir oyun. Fakat arada oyunu daha heyecanlı hale getiren farklılıklar mevcut. Bu farklılıklar slither.io'nun Nokia 3310'da oynadığımız klasik yılan oyununa benzemesini sağlıyor.
slither.io'da her oyuncu küçük bir yılanı kontrol ederek oyuna başlıyor. Oyundaki temel amacımız ise yine noktaları yiyerek büyümek; fakat diğer yılanları ısırdığımızda yılanbımız parçalanıyor ve bu küçük parçaları diğer oyuncular yiyerek büyüyebiliyorlar. Biz de benzer şekilde parçalanan düşmanlarımızı yiyebiliyoruz. Yani oyunun çok oyunculu bir yılan oyunu olduğu söylenebilir. Yılanınız büyüdükçe oyun daha da heyecanlı hale geliyor ve diğer yılanları ısırmamak için soğuk terler döküyorsunuz.
slither.io'da basit bir oynanış mevcut. Küçük bir yılan olsanız bile başarılı olabilme ihtimalinizin yüksek olması oyunu eğlenceli kılıyor.