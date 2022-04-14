slither.io tarayıcınız üzerinde oynayabileceğiniz bir yılan oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

slither.io vakit öldürmek için güzel bir srçenek olabilen bir yılan oyunu. Güncel bir internet tarayıcısı üzerinde tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir oyun olan slither.io, bir süre önce çıkış yapan ve bir hayli popüler olmayı başarak Agar.io adlı oyundaki formulü farklı bir şekilde ele alıyor. Agar.io'da kendmizden küçük rakiplerimizi yiyererek en büyük top olmaya çalışıyorduk. slither.io'da ise ana kahramanımız bir yılan ve yılanımızla noktaları yiyerek büyümeye çalışıyoruz. Aradaki fark ise diğer yılanları yediğimizde oyunun sonlanması, yani oyunda hayatta kalabilmek için diğer yılanlara saldırmamamız gerekiyor.

Mobil platformda milyonlarca kez indirilen ve günümüze kadar sayısız aldığı güncelleme ile başarılı işlere imza atan oyun, günümüzde ülkemizde de sevilerek oynanmaua devam ediliyor. Lowtech Studios tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, online mod ya da normal mod olarak oynanabiliyor. İki farklı mod ile oyuncuların yüzünü güldüren yapım, aldığı inceleme puanları ile de başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Sık sık güncellemeler ile içeriğini genişletmeye devam eden oyun, oyuncu kitlesinide genişletmeyi ihmal etmiyor.

slither.io Özellikleri

Keyifli zaman geçirme,

Windows, Android ve iOS sürüm,

Ücretsiz,

Renkli içerikler,

Başarılı görseller,

Farklı seviyeler,

Eğlenceli oynanış,

slither.io'da herhangi bir yılan sizi yemeye kalktığında parçalanıyor ve ortaya çıkan parçaları yiyerek büyüyebiliyorsunuz. Oyunda ekrandaki noktaları yiyrerek de büyümeniz mümkün. Fakat büyüyünce işler karşıyor; çünkü hareket edeceğiniz yer daha kısıtlı hale geliyor. Oyunda küçük bir yılan olabilseniz bile başarılı olabilme şansınız var.

Online olarak oynayacağınız slither.io'ya takma adınızı seçerek başlıyorsunuz. Sonrasında ise diğer oyuncularla aynı yerde en büyük yılan olmak için mücadele ediyorsunuz.

slitter.io İndir

Windows, Android ve iOS platformları için geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen slither.io, çarpıcı grafiklere sahip. İngilizce dil desteği eşliğinde oynanabilen başarılı oyun, zaman geçirmek için oldukça eğlenceli anlar sunuyor. yapım içerisinde ilerledikçe yılan büyüyecek ve büyüdükçede daha zorlu bir oynanış yapısı oyuncuların karşısına çıkacak.