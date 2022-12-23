Yılbaşı Hediye Önerisi: En İyi Kablosuz Kulaklıklar

Yılbaşı hediyesi için satın alınabilecek en iyi kablosuz kulaklıklar neler? Bu sorunun cevabı, sevdiklerine hediye almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Şu anda piyasada çok fazla sayıda kulaklık modeli bulunuyor. Bu da insanların yeni bir kulaklık satın almak istediğinde kararsız kalmasına yol açabiliyor. Peki, tüketicilerin sevdiklerine hediye olarak alabileceği en başarılı kablosuz kulaklık modelleri neler?

En İyi Kablosuz Kulaklıklar Listesi

AirPods Max

AirPods Pro (2. nesil)

Huawei FreeBuds Pro 2

Huawei FreeBuds SE

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Oppo Enco X2

Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi FlipBuds Pro

Sennheiser Momentum True Wireless 3

TaoTronics SoundLiberty 92

Yukarıda başarılı performans sergileyen 10 farklı kablosuz kulaklık modu bulunuyor. Listede yer alan cihazların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok güzel görünme sahip akıllı saat modellerinin neler olduğunu merak ediyorsanız en şık akıllı saatler listesine de göz atabilirsiniz.

AirPods Max Özellikleri ve Fiyatı

Şeffaf Mod

Aktif Gürültü Engelleme

Apple tasarımı dinamik sürücü

Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses

Apple H1 kulaklık çipi

Fiyat: 14.499 TL

Kablosuz kulak üstü kulaklık satın almak isteyen kişiler için harika bir ürün olan AirPods Max modelinde şeffaf mod ve aktif gürültü engelleme bulunuyor. Kulaklığın her iki tarafında Apple H1 kulaklık çipi yer alıyor. Ürün ayrıca kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliğini de içeriyor.

AirPods Pro (2. nesil) Özellikleri ve Fiyatı

Adaptif Şeffaf Mod

Aktif Gürültü Engelleme

Özel Apple sürücüsü

Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses

Adaptif EQ

Fiyat: 5.399 TL

En başarılı kablosuz kulak içi kulaklık modellerden biri olan AirPods Pro'da (2. nesil) adaptif şeffaf mod yer alıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkat çeken kulaklıkta kişiselleştirilmiş uzamsal ses işlevi mevcut. En iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer alan üründe adaptif EQ bulunuyor.

Huawei FreeBuds Pro 2 Özellikleri ve Fiyatı

Renk: Seramik Beyaz, Gümüş Frost, Gümüş Mavi

Ağırlık: Tek kulaklık yaklaşık 5,9 gram. Şarj kutusu (kulaklıksız) yaklaşık 52,1 gram

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Şarj Girişi: USB-C port

Batarya: Şarj kutusu 580 mAh, kulaklık 55 mAh

Mikrofon: 3 adet

Hoparlör Türü: 11 mm Dinamik Sürücü

Fiyat: 3.299 TL

Üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Huawei FreeBuds Pro 2'de 11 mm dinamik sürücü bulunuyor. 3 adet mikrofunun yer aldığı kulaklıkta USB-C port mevcut. 55 mAh batarya kapasitesine sahip olan kulaklığın şarj kutusunda 580 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Huawei FreeBuds SE Özellikleri ve Fiyatı

Ağırlık: Tek kulaklık yaklaşık 5,1 gram. Şarj kutusu (kulaklıksız) yaklaşık 35,6 gram

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Şarj Girişi: USB-C port

Batarya: Şarj kutusu 410 mAh, kulaklık 37 mAh

Hoparlör Türü: 11 mm Dinamik Sürücü

Fiyat: 749 TL

Aramalar için gürültü engelleme işlevine sahip olan Huawei FreeBuds SE'de 10 mm dinamik sürücü mevcut. Fiyat performans konusunda oldukça başarılı bir ürün olan FreeBuds SE, yıldız mavisi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Buds2 Pro Özellikleri ve Fiyatı

3 yüksek SNR mikrofonlu ANC

24bit Hi-Fi ses

IPX7 Suya dayanıklılık

Fiyat: 3.499 TL

ANC (aktif gürültü engelleme) açıkken 5 saate kadar, ANC kapalıyken 8 saate kadar oynatma süresi sunan Samsung Galaxy Buds2 Pro'da 3 adet yüksek SNR'li (sinyal gürültü oranı) mikrofon bulunuyor. Çok başarılı bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık modelinde 24bit Hi-Fi ses desteği yer alıyor.

Oppo Enco X2 Özellikleri ve Fiyatı

Hoparlör Hassasiyeti: 118dB 1kHz

Frekans Yanıt Aralığı: 20Hz ~ 40kHz

Sürücü: 11 mm dinamik sürücü

Batarya: Kulaklıklar 57 mAh, şarj kutusu 566 mAh

Ağırlık: Her bir kulaklık 4,7 gram, şarj kutusu 47 gram

Suya ve Toza Dayanıklık: IP54

Aktif gürültü öngeleme özelliğine sahip olan Oppo Enco X2'de 11 mm dinamik sürücü bulunuyor. IP54 sertifikasına sahip olan ürünün şarj kutusu 566 mAh batarya kapasitesine sahip. Oppo ve Dynaudio tarafından geliştirilen SuperDBEE koaksiyel çift sürücü sistemi, cihazın ses konusunda başarılı bir performans sergilemesine yardımcı oluyor.

Xiaomi Buds 3T Pro Özellikleri ve Fiyatı

Aktif gürültü engelleme

Hi-Fi ses kalitesi

DLC ile kaplı çift mıknatıslı dinamik sürücü

Çift şeffaflık modu

24 bit / 96 kHz

Ağırlık: Kulaklıkların her biri 4,9 gram

Toza ve Suya dayanıklılık: IP55

Fiyat: 2.449 TL

Hi-Fi ses kalitesi ile dikkat çeken Xiaomi Buds 3T Pro modelinde çift şeffaflık modu mevcut. Bu mod, ortamdaki sesleri duyarken aynı zamanda müzik dinleyebilmenize olanak tanıyor. Böylece hem müzik dinleyebilir hem de konuşabilirsiniz. Cihazda DLC ile kaplı çift mıknatıslı dinamik sürücü bulunuyor.

Xiaomi FlipBuds Pro Özellikleri ve Fiyatı

40dB hibrit aktif gürültü engelleme

Çift şeffaflık modu

11 mm süper dengeli hoparlör

Aramalar için 3 mikrofonlu gürültü engelleme

Fiyat: 2.949 TL

Hızlı şarj teknolojisini destekleyen Xiaomi FlipBuds Pro modeli 40dB hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. En iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer alan cihazda uçak modu, günlük mod ve ofis modu bulunuyor. Aramalar için 3 mikrofonlu gürültü engelleme işlevi ile dikkat çeken ürün oldukça şık görünüyor.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 Özellikleri ve Fiyatı

Hoparlör Frekans Aralığı: 5 Hz - 21.000 Hz

Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX4

Sürücü: Dinamik sürücü

Kullanım Süresi: Tek şarj ile 7 saat, taşıma kutusuyla toplam 28 saate kadar

Mikrofon Hassasiyeti: 107 dB SPL

Ağırlık: Kulaklıkların her biri 5,8 gram, taşıma kutusu 66,4 gram

Fiyat: 4.799 TL

Çok şık bir tasarıma sahip olan Sennheiser Momentum True Wireless 3'te adaptif gürültü engelleme özelliği yer alıyor. Dinamik sürücü içeren kablosuz kulaklık modelinde transparan duyma modu bulunuyor. Bu mod, ortamdaki seslerin duyulabilmesini sağlıyor.

TaoTronics SoundLiberty 92 Özellikleri ve Fiyatı

Batarya: 420 mAh

Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX8

Sürücü: 13 mm

Kullanım Süresi: Tek şarjla 5 saate kadar, şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar

Fiyat: 540 TL civarında

Tek ve çift kulaklık modu arasında kolayca geçiş yapabilmenize imkân tanıyan TaoTronics SoundLiberty 92'de müziği oynatıp durdurma, ses seviyesini arttırıp azaltma, müzikleri değiştirme gibi çeşitli işlemleri yapabilmenize imkân tanıyan dokunmatik kontroller bulunuyor.

Bu yazıda Yılbaşı hediyesi için satın alınabilecek en iyi kablosuz kulaklıklar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı kablosuz kulaklık modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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