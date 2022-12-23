Yılbaşı Hediye Önerisi: En İyi Kablosuz Kulaklıklar
Yılbaşı hediyesi olarak kablosuz kulaklık modeli satın almak isteyen kişiler için en iyi kablosuz kulaklıklar listesi hazırladık. Listede 10 adet cihaz mevcut.
Yılbaşı hediyesi için satın alınabilecek en iyi kablosuz kulaklıklar neler? Bu sorunun cevabı, sevdiklerine hediye almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Şu anda piyasada çok fazla sayıda kulaklık modeli bulunuyor. Bu da insanların yeni bir kulaklık satın almak istediğinde kararsız kalmasına yol açabiliyor. Peki, tüketicilerin sevdiklerine hediye olarak alabileceği en başarılı kablosuz kulaklık modelleri neler?
En İyi Kablosuz Kulaklıklar Listesi
- AirPods Max
- AirPods Pro (2. nesil)
- Huawei FreeBuds Pro 2
- Huawei FreeBuds SE
- Samsung Galaxy Buds2 Pro
- Oppo Enco X2
- Xiaomi Buds 3T Pro
- Xiaomi FlipBuds Pro
- Sennheiser Momentum True Wireless 3
- TaoTronics SoundLiberty 92
Yukarıda başarılı performans sergileyen 10 farklı kablosuz kulaklık modu bulunuyor. Listede yer alan cihazların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok güzel görünme sahip akıllı saat modellerinin neler olduğunu merak ediyorsanız en şık akıllı saatler listesine de göz atabilirsiniz.
AirPods Max Özellikleri ve Fiyatı
- Şeffaf Mod
- Aktif Gürültü Engelleme
- Apple tasarımı dinamik sürücü
- Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses
- Apple H1 kulaklık çipi
- Fiyat: 14.499 TL
Kablosuz kulak üstü kulaklık satın almak isteyen kişiler için harika bir ürün olan AirPods Max modelinde şeffaf mod ve aktif gürültü engelleme bulunuyor. Kulaklığın her iki tarafında Apple H1 kulaklık çipi yer alıyor. Ürün ayrıca kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliğini de içeriyor.
AirPods Pro (2. nesil) Özellikleri ve Fiyatı
- Adaptif Şeffaf Mod
- Aktif Gürültü Engelleme
- Özel Apple sürücüsü
- Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses
- Adaptif EQ
- Fiyat: 5.399 TL
En başarılı kablosuz kulak içi kulaklık modellerden biri olan AirPods Pro'da (2. nesil) adaptif şeffaf mod yer alıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkat çeken kulaklıkta kişiselleştirilmiş uzamsal ses işlevi mevcut. En iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer alan üründe adaptif EQ bulunuyor.
Huawei FreeBuds Pro 2 Özellikleri ve Fiyatı
- Renk: Seramik Beyaz, Gümüş Frost, Gümüş Mavi
- Ağırlık: Tek kulaklık yaklaşık 5,9 gram. Şarj kutusu (kulaklıksız) yaklaşık 52,1 gram
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- Şarj Girişi: USB-C port
- Batarya: Şarj kutusu 580 mAh, kulaklık 55 mAh
- Mikrofon: 3 adet
- Hoparlör Türü: 11 mm Dinamik Sürücü
- Fiyat: 3.299 TL
Üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Huawei FreeBuds Pro 2'de 11 mm dinamik sürücü bulunuyor. 3 adet mikrofunun yer aldığı kulaklıkta USB-C port mevcut. 55 mAh batarya kapasitesine sahip olan kulaklığın şarj kutusunda 580 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.
Huawei FreeBuds SE Özellikleri ve Fiyatı
- Ağırlık: Tek kulaklık yaklaşık 5,1 gram. Şarj kutusu (kulaklıksız) yaklaşık 35,6 gram
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- Şarj Girişi: USB-C port
- Batarya: Şarj kutusu 410 mAh, kulaklık 37 mAh
- Hoparlör Türü: 11 mm Dinamik Sürücü
- Fiyat: 749 TL
Aramalar için gürültü engelleme işlevine sahip olan Huawei FreeBuds SE'de 10 mm dinamik sürücü mevcut. Fiyat performans konusunda oldukça başarılı bir ürün olan FreeBuds SE, yıldız mavisi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.
Samsung Galaxy Buds2 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- 3 yüksek SNR mikrofonlu ANC
- 24bit Hi-Fi ses
- IPX7 Suya dayanıklılık
- Fiyat: 3.499 TL
ANC (aktif gürültü engelleme) açıkken 5 saate kadar, ANC kapalıyken 8 saate kadar oynatma süresi sunan Samsung Galaxy Buds2 Pro'da 3 adet yüksek SNR'li (sinyal gürültü oranı) mikrofon bulunuyor. Çok başarılı bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık modelinde 24bit Hi-Fi ses desteği yer alıyor.
Oppo Enco X2 Özellikleri ve Fiyatı
- Hoparlör Hassasiyeti: 118dB 1kHz
- Frekans Yanıt Aralığı: 20Hz ~ 40kHz
- Sürücü: 11 mm dinamik sürücü
- Batarya: Kulaklıklar 57 mAh, şarj kutusu 566 mAh
- Ağırlık: Her bir kulaklık 4,7 gram, şarj kutusu 47 gram
- Suya ve Toza Dayanıklık: IP54
Aktif gürültü öngeleme özelliğine sahip olan Oppo Enco X2'de 11 mm dinamik sürücü bulunuyor. IP54 sertifikasına sahip olan ürünün şarj kutusu 566 mAh batarya kapasitesine sahip. Oppo ve Dynaudio tarafından geliştirilen SuperDBEE koaksiyel çift sürücü sistemi, cihazın ses konusunda başarılı bir performans sergilemesine yardımcı oluyor.
Xiaomi Buds 3T Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Aktif gürültü engelleme
- Hi-Fi ses kalitesi
- DLC ile kaplı çift mıknatıslı dinamik sürücü
- Çift şeffaflık modu
- 24 bit / 96 kHz
- Ağırlık: Kulaklıkların her biri 4,9 gram
- Toza ve Suya dayanıklılık: IP55
- Fiyat: 2.449 TL
Hi-Fi ses kalitesi ile dikkat çeken Xiaomi Buds 3T Pro modelinde çift şeffaflık modu mevcut. Bu mod, ortamdaki sesleri duyarken aynı zamanda müzik dinleyebilmenize olanak tanıyor. Böylece hem müzik dinleyebilir hem de konuşabilirsiniz. Cihazda DLC ile kaplı çift mıknatıslı dinamik sürücü bulunuyor.
Xiaomi FlipBuds Pro Özellikleri ve Fiyatı
- 40dB hibrit aktif gürültü engelleme
- Çift şeffaflık modu
- 11 mm süper dengeli hoparlör
- Aramalar için 3 mikrofonlu gürültü engelleme
- Fiyat: 2.949 TL
Hızlı şarj teknolojisini destekleyen Xiaomi FlipBuds Pro modeli 40dB hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. En iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer alan cihazda uçak modu, günlük mod ve ofis modu bulunuyor. Aramalar için 3 mikrofonlu gürültü engelleme işlevi ile dikkat çeken ürün oldukça şık görünüyor.
Sennheiser Momentum True Wireless 3 Özellikleri ve Fiyatı
- Hoparlör Frekans Aralığı: 5 Hz - 21.000 Hz
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX4
- Sürücü: Dinamik sürücü
- Kullanım Süresi: Tek şarj ile 7 saat, taşıma kutusuyla toplam 28 saate kadar
- Mikrofon Hassasiyeti: 107 dB SPL
- Ağırlık: Kulaklıkların her biri 5,8 gram, taşıma kutusu 66,4 gram
- Fiyat: 4.799 TL
Çok şık bir tasarıma sahip olan Sennheiser Momentum True Wireless 3'te adaptif gürültü engelleme özelliği yer alıyor. Dinamik sürücü içeren kablosuz kulaklık modelinde transparan duyma modu bulunuyor. Bu mod, ortamdaki seslerin duyulabilmesini sağlıyor.
TaoTronics SoundLiberty 92 Özellikleri ve Fiyatı
- Batarya: 420 mAh
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX8
- Sürücü: 13 mm
- Kullanım Süresi: Tek şarjla 5 saate kadar, şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar
- Fiyat: 540 TL civarında
Tek ve çift kulaklık modu arasında kolayca geçiş yapabilmenize imkân tanıyan TaoTronics SoundLiberty 92'de müziği oynatıp durdurma, ses seviyesini arttırıp azaltma, müzikleri değiştirme gibi çeşitli işlemleri yapabilmenize imkân tanıyan dokunmatik kontroller bulunuyor.
Bu yazıda Yılbaşı hediyesi için satın alınabilecek en iyi kablosuz kulaklıklar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı kablosuz kulaklık modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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