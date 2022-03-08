Amazon Prime İptali Nasıl Yapılır?

Amazon Prime üyeliğinizi nasıl iptal edeceğinizi bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Amazon Prime birçok ek hizmeti kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Bunlar arasında bedava kargo, yayın akışı, ücretsiz oyunlar vb. hizmetler yer alıyor. Peki Amazon Prime üyeliğinizi devam ettirmek istemiyorsanız nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? İşte adım adım Amazon Prime üyelik iptali!

Amazon Prime Nedir?

Amazon Prime üyesi olarak uygun ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneği olan Prime Teslimatı’na, seçkin ve ödüllü Prime Original dizilerini, diğer popüler filmleri ve TV programlarını içeren Prime Video’ya, Prime üyelerine özel video ayrıcalıkları sunan Prime Gaming’e ve sayısız diğer ayrıcalıklara erişim elde edersiniz. Yüz binlerce uygun ürünü Türkiye'deki geçerli adreslere ek ücret ödemeden gönderme seçeneği ve Türkiye'deki uygun ürün ve adresler için verilen siparişlerde ek ücret ödemeden gönderme seçeneği sizlere sunuluyor.

Bununla birlikte amazon.com.tr’de Prime kapsamında sunulan Bitmeden Yakala! fırsatlarına 30 dakika erken erişim elde edebiliyorsunuz. Üyeler amazon.com.tr’deki Prime üyelerine özel fırsatlara da özel erişim olanağı elde ediyorlar. Her ay Twitch.tv üzerinden oyunlar, oyun içi içerik ve kanal aboneliği edinebiliyorsunuz. Böylelikle en popüler oyunlara ek bir ücret ödemeden sahip olabiliyor ve sınırsızca oynayabiliyorsunuz.

Amazon Prime Ücretli mi? Fiyatı Ne Kadar?

Amazon Prime ücretli bir sisteme ev sahipliği yapıyor ancak 30 gün boyunca Amazon Prime'dan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Memnun kalmanız durumunda yukarıda yer alan tüm ek avantajları ayda sadece 7,90 Türk Lirası karşılığında edinebilirsiniz. Ülkemizde hizmet veren diğer servislere nazaran Amazon'un izlediği fiyat politikası kabul edilebilir bir seviyede. Özellikle dengesiz kurlar birçok şirketi fiyat güncellemesine gitmeye zorlarken Amazon bu noktada en ulaşılabilir fiyatı Türk kullanıcılarına sunarak öne çıkıyor.

Amazon Prime Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Prime Üyeliğinizi Yönetme sayfasına gidin. Ücretli Amazon Prime üyeliğine veya ücretsiz deneme üyeliğine bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın: Ücretli üyeliği sonlandırmak için sayfanın sağ tarafındaki Üyeliği Sonlandır seçeneğine tıklayın. Bedava Teslimat ve Prime Video dahil olmak üzere Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmamış olan ücretli üyeler tam para iadesi alma hakkına sahip olur. Ücretsiz denemeyi iptal etmek için sayfanın sağ tarafındaki Ücretsiz denemeyi iptal et veya Devam edilmesin seçeneğine tıklayın. Ücretsiz deneme için Denemeyi ve Ayrıcalıkları Sonlandır seçeneğini belirlediğinizde ücretsiz denemeniz sona erinceye kadar ayrıcalıklardan yararlanmaya devam edebilirsiniz. Daha sonra üyeliğiniz iptal edilir ve kartınızdan ücret tahsil edilmez.

Amazon Prime üyeliğinizi sonlandırmak veya ücretsiz denemeyi iptal etmek çok kolay. Ayarlar bölümüne Hesabım sayfasından giderek Amazon Prime üyeliğinizi sonlandırabilir veya tam Amazon Prime üyeliğine geçmemek için ücretsiz deneme üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Amazon Prime üyeliğinizi sonlandırmak veya ücretsiz deneme üyeliğinizi iptal etmek için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Üyeliğiniz yenilenmeden veya değiştirilmeden üç gün önce bir yenileme hatırlatması için bir e-posta gönderilmesini isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için sol üstte bulunan Üyeliği Yönetin açılır menüsünden Yenilemeden önce hatırlat düğmesine tıklayın. Yenileme tarihiniz sonraki üç gün içindeyse bu hatırlatma seçeneği kullanılamaz.

Yukarıdaki adımları uygulayarak Amazon Prime üyeliğinizi bu şekilde birkaç tıkla kolayca iptal edebilirsiniz. Amazon Prime deneyimlerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.