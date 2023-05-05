Amazon Music Unlimited Nedir? Nasıl Çalışır?

Müzik dinlemekten keyif alan kişiler için harika bir abonelik servisi olan Amazon Music Unlimited nedir? Bu yazıda e-ticaret devi tarafından sunulan popüler çevrim içi hizmetin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık.

İlk olarak 1994 yılında kurulan Amazon bu zamana kadar Amazon Prime dahil olmak üzere pek çok çevrim içi hizmet kullanıma sundu. Bunlar arasında Unlimited aboneliğiyle ön plana çıkan Amazon Music de bu hizmetler arasında yer alıyor.

Amazon Music Unlimited Nedir?

Amazon Music Unlimited, kullanıcıların kaliteli bir şekilde müzik dinleyebilmesine imkân tanıyan ücretli abonelik servisidir. 100 milyon şarkıya sınırsız erişim sunan hizmetten yararlanabilmek için aylık belirli bir ücret karşılığında ücret ödemek gerekiyor.

Dijital müzik platformunda şarkıların yanı sıra podcast içerikleri de yer alıyor. İstediğiniz şarkıyı ya da podcast'i seçip herhangi bir reklama maruz kalmadan dinlemeye başlayabilirsiniz. Platformda bu konuda herhangi bir kısıtlama mevcut değil.

Çevrim dışı dinleme özelliği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da hizmeti kullanabilme imkânına sahipsiniz. Böylelikle yolculuğa çıkmadan önce dinlemek istediğiniz şarkıları indirebilir ve yolculuk esnasında internet bağlantısını kullanmadan müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

Amazon Music Unlimited Nasıl Çalışır?

Amazon Music Unlimited aboneliği, Amazon Music uygulaması ve hizmetin resmî web sitesi üzerinden alınabiliyor. Platform, kullanıcılara Unlimited aboneliğini 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilmesine olanak tanıyan bir kampanya da sunuyor.

Ücretsiz deneme sürümü, abonelik servisinin neler sunduğuna yakından inceleme fırsatı sunuyor. Hizmeti beğenen kişiler aylık belirli bir ücret ödeyerek kullanmaya devam edebiliyor. Abonelik alındıktan sonra Amazon Music uygulaması indirilip yüklenerek mobil cihazlar üzerinden müzik dinlenmeye başlanabiliyor.

Web sürümüne de sahip olan hizmete eriştikten sonra müzik dinlemek için herhangi bir şarkının üzerine tıklamak yeterli oluyor. Kullanıcılar indir butonuna tıklayarak çevrim dışı dinlemek istediği müzikleri cihazınıza indirebiliyor. Hatta favori şarkıları içeren bir oynatma listesi de oluşturulabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Spotify benzeri uygulamalar arasında yer alan Amazon Music ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Amazon Music Unlimited Ne Kadar?

Amazon Music Unlimited aylık 8,99 dolar fiyat etiketine sahip. Belirlenen ücret her ay ödenerek dijital müzik platformunun sunduğu avantajlardan yararlanılabiliyor.

Amazon Prime Kaç Cihazda Kullanılabilir?

Amazon Prime aboneliği tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyon olmak üzere dört farklı cihazda kullanılabilir. Aboneliğe erişebilmek için web tarayıcısına ihtiyaç vardır.

Amazon Müzik Türkiye'de Var mı?

Amazon Müzik olarak da bilinen Amazon Music isimli dijital müzik hizmeti Türkiye'de henüz kullanıma sunulmadı. Dolayısıyla platform şu anda Türkiye'de bulunmuyor.