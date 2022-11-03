Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulamalarından biri olan Amazon Music APK birçok kişi tarafından kullanılmakta.

Abdullah Yılmaz - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya üzerinde en çok müzik dinlenen platformlardan biri YouTube ve Spotify'dır. Ancak insanlar yeni uygulamaları keşfetmekte ve onları kullanmak istemektedir. Bu nedenle birçok yeni uygulama hayatımıza girmekte. Amazon Music'te bu uygulamalar arasında yer almakta. Amazon Music APK ile 100 milyondan fazla şarkıyı ücretsiz dinleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

Amazon Music APK İndir

Amazon son zamanlarda Amazon Prime ile birçok kişi tarafından ismini duyurmakta. Öyle ki kullanıcılara sunduğu özellikler ile milyonlarca insan Amazon'u ziyaret etmekte ve kullanmaktadır. Son dönemlerde Prime üyelerine ücretsiz bir şekilde sunulan Amazon Music aynı zamanda reklamlı bir şekilde ücretsiz olarakta kullanılabilmektedir.

Amazon Music APK indiren kişiler bazen aradıkları müzikleri bulamamakta ve Amazon Music aboneliğini iptal etmek istemektedir. Henüz Türkiye'de kullanıma sunulmayan Amazon Music uygulaması sayesinde kullanılabilmekte veya VPN kullanarak hesap açılabilmektedir.

Sadece çevrim içi değil aynı zamanda offline bir şekilde de müzik ve podcast dinleyebileceğiniz uygulama, binlerce çalma listesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda eski albümlerin HD kalitesine dönüştürülmesi büyük bir avantaj gibi gözüküyor. Öyle ki eski şarkılar gerçektende ses bozuklukları vermektedir.

Siz de 100 milyondan fazla şarkıyı keşfetmek istiyorsanız. Amazon Music APK uygulamasını indirebilirsiniz.