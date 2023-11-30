Black Friday Sonrası Başlayan Siber Pazartesi Nedir?
Black Friday’ı duymuş olmalısınız. Peki Siber Pazartesi’yi (Cyber Monday) biliyor musunuz? Bu yazımıza göz atın ve Siber Pazartesi nedir öğrenin.
Alışveriş hayatımızın önemli bir parçası. Alışveriş yapmayı pek çoğumuz seviyoruz. Bu etkinliği daha eğlenceli kılan şeyler ise hiç şüphesiz indirimlerdir. Black Friday (Kara Cuma ya da Muhteşem Cuma) döneminde yapılan indirimleri ve sonrasında yaşanan izdihamları görmüşsünüzdür. Peki Siber Pazartesi’yi (Cyber Monday) biliyor musunuz? Bu yazımızda Siber Pazartesi nedir ne değildir detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.
Siber Pazartesi Nedir?
Siber Pazartesi, ABD'deki Şükran Günü'nden sonraki pazartesi günü gerçekleşen yıllık bir çevrimiçi alışveriş etkinliğidir. Black Friday’ın aksine daha çok çevrimiçi alışverişler için geçerli olan bu indirimlerde pek çok ürün indirime girebilir. Daha sonradan global bir olay haline gelen Siber Pazartesi her yıl gerçekleştiriliyor.
26 Kasım ile 2 Aralığı kapsayan bu aralıkta pazartesi günü hangi tarihe geliyorsa o gün Siber Pazartesi olur. Teknoloji ürünü satan firmalar başta olmak üzere pek çok işletme Siber Pazartesiye özel olarak fiyatlarında ciddi indirim yapıyor.
Black Friday (Kara Cuma) Nedir?
Alışveriş çılgınlığı olarak geçen Black Friday (Kara Cuma) nereden geliyor? "Black Friday nedir?", "Black Friday ne zaman başlar?", "Türkiye’de Black Friday indirimleri ne zaman başlar?" Şu sıralar farklı platformlarda karşımıza çıkan Black Friday hakkında tüm merak edilenleri yanıtlıyoruz.
İlk kez Ellen Davis ve Scott Silverman tarafından ortaya atılan bu kelime 28 Kasım 2005 tarihinde Shop.org'un "Siber Pazartesi Hızla Yılın En Büyük Online Alışveriş Günlerinden Biri Oluyor" başlıklı basın açıklamasında kullanılmıştır. Yıllar içerisinde pek çok firma da bu akıma katıldı ve Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi günü Siber Pazartesi indirimi yaptılar.
Black Friday (Kara Cuma) Ne Zaman? Türkiye Hangi Gün Başlıyor?
Black Friday, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de binlerce insanın alışveriş merkezlerinde soluğu almasını sağlıyor.
Tahmin edilebileceği üzere Black Friday’den farklı olarak Siber Pazartesi çevrimiçi alışverişi yükseltmeye çalışan bir kampanya. Günümüzde çevrimiçi alışverişin her geçen yıl daha da önem kazanmasından ötürü Siber Pazartesiler de gittikçe daha avantajlı oluyorlar.
Başlangıçta çevrimiçi perakendecilerin fiziksel mağaza satışlarıyla rekabet etme yöntemi olarak ortaya çıkan bu akımı şu an pek çok mağaza kullanıyor. Fiziksel olarak mağazaya gitmekten hoşlanmayanlar için Siber Pazartesi Black Friday’e kıyasla çok daha cazip gelebilir.
İnternetten Güvenli Alışveriş Nasıl Yapılır?
Günümüzde internetten alışveriş hemen hemen hepimizin bir kere de olsa gerçekleştirdiği, beğendiği ürünü veya hizmeti bu yolla temin ettiği bir yöntem.
Siber Pazartesi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz mağazadan mı alışveriş yapmayı seversiniz yoksa çevrimiçi olarak mı? Siber Pazartesi’den bu zamana kadar satın aldığınız en avantajlı ürün neydi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR