Black Friday Sonrası Başlayan Siber Pazartesi Nedir?

Alışveriş hayatımızın önemli bir parçası. Alışveriş yapmayı pek çoğumuz seviyoruz. Bu etkinliği daha eğlenceli kılan şeyler ise hiç şüphesiz indirimlerdir. Black Friday (Kara Cuma ya da Muhteşem Cuma) döneminde yapılan indirimleri ve sonrasında yaşanan izdihamları görmüşsünüzdür. Peki Siber Pazartesi’yi (Cyber Monday) biliyor musunuz? Bu yazımızda Siber Pazartesi nedir ne değildir detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.

Siber Pazartesi Nedir?

Siber Pazartesi, ABD'deki Şükran Günü'nden sonraki pazartesi günü gerçekleşen yıllık bir çevrimiçi alışveriş etkinliğidir. Black Friday’ın aksine daha çok çevrimiçi alışverişler için geçerli olan bu indirimlerde pek çok ürün indirime girebilir. Daha sonradan global bir olay haline gelen Siber Pazartesi her yıl gerçekleştiriliyor.

26 Kasım ile 2 Aralığı kapsayan bu aralıkta pazartesi günü hangi tarihe geliyorsa o gün Siber Pazartesi olur. Teknoloji ürünü satan firmalar başta olmak üzere pek çok işletme Siber Pazartesiye özel olarak fiyatlarında ciddi indirim yapıyor.

İlk kez Ellen Davis ve Scott Silverman tarafından ortaya atılan bu kelime 28 Kasım 2005 tarihinde Shop.org'un "Siber Pazartesi Hızla Yılın En Büyük Online Alışveriş Günlerinden Biri Oluyor" başlıklı basın açıklamasında kullanılmıştır. Yıllar içerisinde pek çok firma da bu akıma katıldı ve Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi günü Siber Pazartesi indirimi yaptılar.

Tahmin edilebileceği üzere Black Friday’den farklı olarak Siber Pazartesi çevrimiçi alışverişi yükseltmeye çalışan bir kampanya. Günümüzde çevrimiçi alışverişin her geçen yıl daha da önem kazanmasından ötürü Siber Pazartesiler de gittikçe daha avantajlı oluyorlar.

Başlangıçta çevrimiçi perakendecilerin fiziksel mağaza satışlarıyla rekabet etme yöntemi olarak ortaya çıkan bu akımı şu an pek çok mağaza kullanıyor. Fiziksel olarak mağazaya gitmekten hoşlanmayanlar için Siber Pazartesi Black Friday’e kıyasla çok daha cazip gelebilir.

Siber Pazartesi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz mağazadan mı alışveriş yapmayı seversiniz yoksa çevrimiçi olarak mı? Siber Pazartesi’den bu zamana kadar satın aldığınız en avantajlı ürün neydi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.