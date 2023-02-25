Bilgisayarın en önemli donanımlarından biri olan anakart, çeşitli donanımları birbirine bağlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Anakarta RAM takacak kişiler yüksek mHz özelliğinde RAM takmak isteyebilir veya anakartına uygun RAM’i bulamayabilir. Bu nedenle akıllara şöyle bir soru geliyor; “Anakarta mHz olarak yüksek RAM takmak bilgisayarı çalıştırır mı?” İsterseniz gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım.

Anakarta Yüksek MHz RAM Takmak Bilgisayarı Çalıştırır mı?

Anakarta yüksek özelliklere sahip bir RAM takarsanız ve anakartınızın RAM kapasitesi daha aşağıda ise evet bilgisayar çalışacaktır. Ancak RAM’iniz ne kadar yüksek özelliğe sahip olursa olsun anakartın desteklediği hızdan üstüne çıkamaz.

Örneğin, yeni bir RAM alacaksınız ve alacağınız RAM 3200 MHz ama anakartınız 2933 MHz RAM destekliyor. Böyle bir işlemde anakartınız RAM’i destekleyecek ancak RAM’inizin hızı 2933 olacaktır. Bilgisayar 3200 MHz hızda bir RAM yerine desteklediği hızı verecektir.

RAM bilgisayar için en önemli donanımlardan biridir. Çünkü RAM bilgisayardaki anlık çalışan programların işlenmesini gerçekleştirir. Bu nedenle RAM Olmadan bilgisayar çalışmaz.

Bilgisayarın çalışması için gerekli donanımlar ise şöyledir; RAM, anakart, işlemci (CPU), ekran kartı. Bu listeye depolama birimi hard disk veya SSD koyulabilir. Çünkü bilgisayarın gerçek anlamda sağlaması gereken işlevi bu donanımlar olmadan yapamayız.

MHz megahertz’in kısaltması olarak bilinir. Saniyedeki hız anlamına gelmektedir. 1 MHz saniyedeki 1 milyon döngünün ifadesini vermektedir.

Bilgisayar RAM Hızı Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayarınızı açın.

Arama kısmına gelin.

Görev Yöneticisi yazın.

Karşınıza çıkan programı açın.

Sekmeler kısmında "Performans" seçeneğini seçin.

Bellek kısmına tıklayın.

RAM MHz hızı karşınıza çıkacaktır.

RAM Alırken En Sık Yapılan Hatalar

RAM alırken en büyük hatalardan biri de RAM markasını önemsemektedir. Oysa ki bilgisayarın en önemli donanımlarından biri olan RAM, ne kadar iyi bir markaya sahip olursa o kadar kaliteli olur.

MHz konusuna dikkat etmemek bilgisayar performansını etkilediği için RAM alırken sık yapılan hatalar arasında yer alıyor.

Bu içeriğimizde MHz RAM ve anakarta yüksek MHz RAM takmak bilgisayarı çalıştırır mı? Başlıklı soruları yanıtladık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ECC RAM nedir, ne işe yarar? Meraklıları yazımıza göz atabilir.