Android 12 Güncellemesi Alacak Huawei Telefonlar - Neredeyse iki yıl önce başlayan ambargolardan bu yana, Huawei'nin yazılım tarafında ciddi sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz. Peki ama kullandığınız akıllı telefon, yeni güncellemeyi alacak mı?

Şu sıralar Android 12 ile ilgili pek çok yeni gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bunların arasında önemli tasarımsal iyileştirmeler, uzun bir süredir beklenen oyun modu, çift uygulama desteği, mesaj zamanlama ve tek el ile kullanım imkanı gibi bazı özelleştirmeler, iyileştirmeler ve yenilikler yer alıyor. Android 12 hakkında daha fazla detaya ulaşmak isterseniz, hemen yukarıdaki bağlantımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tabii ki her yeni güncelleme öncesi, akıllı telefon kullanıcılarını saran bir heyecan dönemi var. Nitekim siz de bu yeniliklere kavuşup kavuşamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Hemen aşağıda hangi Huawei modellerinin yeni güncellemeyi alacağını sizler için listeledik.

Bu listeyi yeni gelişmeler ve açıklamalar doğrultusunda sürekli olarak güncelleyeceğimiz için en güncel detaylara ulaşmak adına burayı sık sık ziyaret ettiğinizden emin olun. Bu arada listedeki bilgiler zaman içerisinde değişiklik gösterebileceği için kesinlik taşımamaktadır.

Android 12 Alacak Huawei Telefonlar Listesi

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20

Huawei Mate XS

Huawei Mate X

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5Z

Tabii ku burada yer verdiğimiz modellerin sayısı şirket tarafından yapılan açıklamalarla birlikte artış gösterecektir. Öte taraftan şu an için yeni güncellemeye kavuşması beklenen modelleri bu şekilde sıralamamız daha doğru olacaktır. Yeni detayları öğrendikçe sizleri haberdar edeceğiz.

Bu arada Samsung ve Xiaomi modellerinden hangilerinin yeni güncellemeyi alacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantılarımızı ziyaret edebilir, bu markalar için özel olarak oluşturduğumuz listelere hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Peki siz bu listede yer verdiğimiz modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve kullandığınız modelin yeni güncellemeyi alacağını düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.