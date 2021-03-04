Android 12 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar - Ülkemizde giderek daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Xiaomi, bu yıl içerisinde pek çok modelini Android 12 ile güncelleyecek. Peki ama kullandığınız akıllı telefon, bu cihazların arasında yer alıyor mu?
Şu sıralar Android 12 ile ilgili pek çok yeni gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bunların arasında önemli tasarımsal iyileştirmeler, uzun bir süredir beklenen oyun modu, çift uygulama desteği, mesaj zamanlama ve tek el ile kullanım imkanı gibi bazı özelleştirmeler, iyileştirmeler ve yenilikler yer alıyor. Android 12 hakkında daha fazla detaya ulaşmak isterseniz, hemen yukarıdaki bağlantımızı ziyaret edebilirsiniz.
Tabii ki her yeni güncelleme öncesi, akıllı telefon kullanıcılarını saran bir heyecan dönemi var. Nitekim siz de bu yeniliklere kavuşup kavuşamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Hemen aşağıda hangi Xiaomi modellerinin yeni güncellemeyi alacağını sizler için listeledik.
Bu listeyi yeni gelişmeler ve açıklamalar doğrultusunda sürekli olarak güncelleyeceğimiz için en güncel detaylara ulaşmak adına burayı sık sık ziyaret ettiğinizden emin olun. Bu arada listedeki bilgiler zaman içerisinde değişiklik gösterebileceği için kesinlik taşımamaktadır.
Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar Listesi
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Lite
Android 12 Alacak Redmi Telefonlar Listesi
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30i
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9 Ultra
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9i
- Redmi 9AT
- Redmi 9A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi 7A
Tabii ku burada yer verdiğimiz modellerin sayısı şirket tarafından yapılan açıklamalarla birlikte artış gösterecektir. Öte taraftan şu an için yeni güncellemeye kavuşması beklenen modelleri bu şekilde sıralamamız daha doğru olacaktır. Yeni detayları öğrendikçe sizleri haberdar edeceğiz.
Bu arada Huawei ve Samsung modellerinden hangilerinin yeni güncellemeyi alacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantılarımızı ziyaret edebilir, bu markalar için özel olarak oluşturduğumuz listelere hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz.
Peki siz bu listede yer verdiğimiz modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve kullandığınız modelin yeni güncellemeyi alacağını düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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