Android 12 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar - Ülkemizde giderek daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Xiaomi, bu yıl içerisinde pek çok modelini Android 12 ile güncelleyecek. Peki ama kullandığınız akıllı telefon, bu cihazların arasında yer alıyor mu?

Şu sıralar Android 12 ile ilgili pek çok yeni gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bunların arasında önemli tasarımsal iyileştirmeler, uzun bir süredir beklenen oyun modu, çift uygulama desteği, mesaj zamanlama ve tek el ile kullanım imkanı gibi bazı özelleştirmeler, iyileştirmeler ve yenilikler yer alıyor. Android 12 hakkında daha fazla detaya ulaşmak isterseniz, hemen yukarıdaki bağlantımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tabii ki her yeni güncelleme öncesi, akıllı telefon kullanıcılarını saran bir heyecan dönemi var. Nitekim siz de bu yeniliklere kavuşup kavuşamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Hemen aşağıda hangi Xiaomi modellerinin yeni güncellemeyi alacağını sizler için listeledik.

Bu listeyi yeni gelişmeler ve açıklamalar doğrultusunda sürekli olarak güncelleyeceğimiz için en güncel detaylara ulaşmak adına burayı sık sık ziyaret ettiğinizden emin olun. Bu arada listedeki bilgiler zaman içerisinde değişiklik gösterebileceği için kesinlik taşımamaktadır.

Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar Listesi

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Android 12 Alacak Redmi Telefonlar Listesi

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30i

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9 Ultra

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 10X Pro

Redmi 10X

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Tabii ku burada yer verdiğimiz modellerin sayısı şirket tarafından yapılan açıklamalarla birlikte artış gösterecektir. Öte taraftan şu an için yeni güncellemeye kavuşması beklenen modelleri bu şekilde sıralamamız daha doğru olacaktır. Yeni detayları öğrendikçe sizleri haberdar edeceğiz.

Bu arada Huawei ve Samsung modellerinden hangilerinin yeni güncellemeyi alacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantılarımızı ziyaret edebilir, bu markalar için özel olarak oluşturduğumuz listelere hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Peki siz bu listede yer verdiğimiz modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve kullandığınız modelin yeni güncellemeyi alacağını düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.