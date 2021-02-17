Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Telefonlar

Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller - Google tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan Android 11 halen pek çok cihaza ulaşmamış olsa da, yeni sürümün yayınlanmasına aylar kala Android 12 hakkında pek çok detayı öğrenmeye başladık.

Sizler için hazırladığımız bu rehberde Android 12 hakkındaki en güncel gelişmelere yer vereceğiz. Bu yazıyı her yeni bilgi ile güncelleyeceğimiz için her zaman güncel kalabilmek adına sık sık takip ettiğinizden emin olun. Eğer hazırsanız, bazı temel detaylarla başlayalım.

Android 12 Hakkında Her Şey!

Android 12 Nedir? Google'ın Android cihazları kapsayan bir sonraki ana güncellemesi.

Google tarafından geliştirilmekte olan Android 12, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılacak. Güncellemenin yayınlanmasına uzun bir süre bulunuyor olsa da pek çok söylenti, sızıntı ve haberle karşılaşmaya başladık bile. Bu yazımızda yeni güncelleme hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Android 12 Yenilikleri ve Özellikleri

Android 12 Hangi Yeniliklerle Gelecek? Yeni sürümde kullanıcı deneyimine yönelik pek çok iyileştirme bulunacak.

Şimdilik net açıklamalara bir miktar uzak olsak dahi, şirketin bir sonraki ana güncelleme ile neler sunabileceğine yönelik çeşitli sızıntıları gördük. Hemen aşağıda bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu yazı her yeni haber ile güncelleneceği için düzenli aralıklarla kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

1- Yenilenen Tasarım

Android 12 ile birlikte arayüzde kapsamlı değişiklikler göreceğiz. Nitekim şirket çalışanlarının son dönemlerdeki en büyük arayüz değişimi üzerinde hazırlandıkları ifade ediliyor. Bu tasarım güncellemesi sadece ana ekranda, menüde, ayarlarda ve bildirim merkezinde değil, kilit açma ekranında ve kilit açma seçeneklerinde dahi kendisini gösterecek.

2- Tek El Desteği

Google buradaki partiye geç kalmış gibi gözükse de, Android 12 ile birlikte ilk kez resmi olarak tek el modu sunulacak. Bildiğiniz üzere bazı üreticiler bu özelliği halihazırda kullanıyor ancak Google stok yazılımında bu özelliğe yönelik herhangi bir destek sunmuyor.

3- Oyun Modu

Samsung ve OnePlus modellerinde gördüğümüz oyun modu, Android 12 ile birlikte her cihazda kullanılabilir olacak. Bu modlar oyun oynadığınız sırada en iyi performansı sağlamak için bazı özel ayarları devreye sokar ve arka plan hizmetlerini kısıtlar.

4- Ekran Döndürme Geliştirmesi

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlardaki ekran döndürme özellikleri çok verimli bir şekilde çalışmıyor. Örneğin otomatik döndürme modunda yatağa uzandığınızda ekranınız da otomatik olarak dönebiliyor. Bu gibi sorunların önüne geçmek için otomatik döndürme, yüz izleme teknolojisinden faydalanabilir.

5- Çift Uygulama Desteği

Bazı uygulamalardan iki tane yükleyebilmek ister misiniz? Örneğin iki farklı WhatsApp ya da iki farklı Facebook olabilir. Görünüşe göre Android 12 ile birlikte çift uygulama desteği kullanıcılara sunulacak. Bu sayede bu özellikten faydalanabilmek için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymayacaksınız.

Android 12 Çıkış Tarihi

Android 12 Ne Zaman Çıkacak / Kullanıma Sunulacak? Eylül 2021'de kullanıma sunulması bekleniyor.

Google'ın geçmiş yayın politikalarına göz attığımızda Android 12'nin Eylül 2021'de kullanıma sunulması bekleniyor. Güncellemenin cihazınıza ulaşması ise üreticinize bağlı olarak birkaç ay sürebilir. Yine de daha kapsamlı sızıntıları ve haberleri beklememiz, takvimi öğrenmek adına daha doğru olacaktır.

Tabii bu tarihler, güncellemenin son kullanıcıya yayınlanacağı tarihi temsil ediyor. Android 12 ile ilk defa Google IO 2021 sırasında karşılaşacağız ve bunun ardından bir beta test süreci başlayacak. Google IO 2021'in ise Mayıs 2021 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

Android 12 Alacak Telefonlar

Bu yazının devamında Android 12 güncellemesi alacak telefonlar ve tabletler listesini görüntüleyebilirsiniz. Buradaki cihazlar şimdilik ön tahminlerden ibaret olup, en net bilgi için üreticiler tarafından yapılacak resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Android 12 Alacak Huawei Telefonlar

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate XS

Huawei P Smart S

Android 12 Alacak Samsung Telefonlar

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Redmi 9 Serisi

Xiaomi Poco X2

Xiaomi Poco F2 Pro

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi 10X

Not: Buradaki cihazlar şimdilik ön tahminlerden ibaret olup, en net bilgi için üreticiler tarafından yapılacak resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır. Üreticiler tarafından yapılan açıklamalar oldukça, buradaki bilgileri de en güncel bilgiler ile güncelleyeceğiz.

Sonuç

Android 10 ve Android 11 güncellemeleri, Google'ın sönük güncellemeleri olmuştu. Bu nedenle yeni sürümde tasarımsal değişikliklerden yeni özelliklere kadar kullanıcı deneyimini iyileştirecek pek çok yenilikle ve geliştirme ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Peki siz Android 12 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni sürümde hangi yenilikler gelecek, ne zaman kullanıma sunulacak ve hangi modeller yükseltilebilecek? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.