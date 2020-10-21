Android Aşırı Isınma Sorunu Nasıl Önlenir? - Özellikle yoğun işlem gücü gerektiren bazı işlemler sırasında akıllı telefonunuz ya da tabletiniz oldukça fark edilir bir şekilde ısınabilir. Ancak bu durum, herhangi bir zamanda, sık sık başınıza geliyorsa ve çeşitli donma, kasma sorunları yaşıyorsanız anormal bir durumun varlığından söz edebiliriz. Peki aşırı ısınma sorunu için neler yapabilirsiniz?

Temel düzeyde baktığımızda bir akıllı telefonun ya da tabletin ısınmasına yol açabilecek pek çok farklı etmenden bahsedebiliriz ve irili ufaklı bu etmenlerin hepsi, hiç beklemediğiniz kadar önemli olabilir. Bu yazıda ısınan cihazınız için neler yapabileceğinize ve hangi yollarla bu sorundan kurtulabileceğinize göz atacağız.

Android Telefon / Tablet Neden Isınır?

Bir akıllı telefonun ya da tabletin neden ısındığını tespit edebilmek, doğru bir çözüm yoluna kavuşabilmek adına en önemli faktördür. Aşağıdaki nedenler, akıllı telefonunuzun aşırı ısınmasına yol açabilir:

- Yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar ya da oyunlar.

- Çeşitli yazılımsal sorunlar ve virüsler.

- Batarya ya da şarj adaptörü ile ilgili sorunlar.

- Kameranın uzun süre kullanılması.

- Cihazda kullanılan kılıf.

- Cihazın yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda kullanılması.

Android Aşırı Isınma Sorunu Nasıl Çözülür?

İşte aşırı ısınan akıllı telefon ve tablet için yapabilecekleriniz!

1- Yoğun İşlem Gücü Gerektiren Uygulamalar ya da Oyunlar

Eğer yüksek grafik performansına sahip oyunlar oynuyorsanız, özellikle de bunu uzun bir süre yapıyorsanız, cihazınız ister istemez ısınacaktır. Benzer bir durum video düzenleyiciler gibi yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar için de geçerlidir. Bu gibi durumlarda fazla ısınma dikkatinizi çektiyse bir süre ara vermeyi düşünmelisiniz.

2- Çeşitli Yazılımsal Sorunlar ve Virüsler

Eğer stok yazılım kullanmıyorsanız ya da bir beta sürüme sahipseniz, yazılımdaki çeşitli sorunlar cihazın stabilizasyonunu bozuyor olabilir. Bu gibi durumlarda cihazın kararlı stok sürümüne geçiş yapmayı düşünmelisiniz. Eğer zaten böyle yapıyorsanız, virüslerden şüphelenmemiz mümkün.

Eğer sizin de şüpheniz virüslerden yanaysa temiz bir başlangıç yapabilmek için cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekecektir. Bazı virüsler fabrika ayarlarına döndüğünüzde dahi aktif hale gelebileceği için cihaza orijinal yazılım bulup yüklemek gibi birtakım uğraştırıcı adımlar atmanız gerekebilir.

3- Batarya ya da Şarj Adaptörü ile İlgili Sorunlar

Kullandığınız akıllı telefon hızlı şarj özelliğine sahip bir şarj adaptörü ile şarj ediliyorsa zaman zaman ısınma sorunları yaşayacaksınızdır. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa daha yavaş akım sağlayan bir şarj adaptörü almayı düşünebilirsiniz. Ancak bunun da öncesinde hemen aşağıdaki yazımıza bir göz atın.

Eğer sorun şarj adaptörü ile ilgili değilse bu durumda bataryanızda bir sorun olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu noktada bu yazıda yer alan tüm adımları deneyin ve sorun hala düzelmezse bir teknik servis ile iletişime geçin.

4- Kameranın Uzun Süre Kullanılması

Sanırım çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde kameranın da uzun süre kullanılması, ısınma sorunlarına yol açabilir. Yüksek kaliteli videolar çekmek yüksek işlem gücü gerektirir ve bu cihazınızın aşırı çalışarak ısınmasına yol açar. Bu gibi durumlarda ısınma hissederseniz biraz ara verin.

5- Cihazda Kullanılan Kılıf

Belki şaşırtıcı gelebilir ama kullandığınız kılıflar da cihazınızın ısınmasına yol açabilir. Eğer kılıf cihazı aşırı sıkı bir şekilde sarıyorsa çeşitli ısınma sorunları yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kılıf takmamayı ya da lisanslı bir kılıf kullanmayı düşünebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz, kılıfınızı bir kontrol etmeniz yönünde.

6- Yüksek Sıcaklığa Sahip Ortamlar

Nasıl ki bizler, sıcak ortamlarda sıcaklıyor ve terliyorsak, aynı durum akılı telefonlarımız ya da tabletlerimiz için de geçerli. Akıllı telefonunuzun sıcak ortamlarda kullanılması, daha kolay ısınmaya yol açar. Bu gibi durumlardan kaçınmak için bulunduğunuz ortamın sıcaklığını kontrol etmeyi ihmal etmeyin.