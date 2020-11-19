Android'deki Virüslerden Korunma Yolları - Android, iOS gibi rakiplerine nazaran daha çok özelleştirmeye imkan sunan bir işletim sistemidir ve bilinçli bir tüketici olmak, açık kaynağın getirdiği riskleri önlemede büyük bir rol oynar. Peki ama Android'deki virüslerden nasıl korunabilirsiniz?

Google düzenli aralıklarla kullanıcıları koruyabilecek yeni yöntemler hakkında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Play Protect bunların en yenisidir ancak hala mükemmel değil. Yine de biraz özen göstererek tüm risklerden uzakta kalmanız mümkün ve bu rehberimizde nelere dikkat etmeniz gerektiğine daha yakından göz atacağız.

Android'deki Virüslerden Korunma Yolları

Eminiz ki daha önce bir yerlerde kötü amaçlı yazılım terimini duymuşsunuzdur. Bu, özellikle Windows için çok yaygın bir sorun. Öte taraftan söz konusu şey Android cihazlar olduğunda, bunların aynı etkilere yol açtığını düşünmeyin. Etkiler genellikle ayırıcı biçimde farklıdır.

Temel olarak baktığımızda kötü amaçlı yazılımlar Android'de çok daha farklı şekilde çalışır.

Windows'taki gibi açılan sekmelere, tarayıcı yavaşlamasına ya da spam dolu araç çubuklarına yol açmazlar. Bildiğimiz şey şu ki, Android'de yer alan kötü amaçlı yazılımlar çoğunlukla kendilerini gizleme eğilimi güder. Bu da özel bilgilerinizi çalmak ya da nerede olduğunuzu izlemek gibi amaçlarla hareket eden bir arka plan işlemi sürdürdüğü anlamına geliyor.

Örneğin birkaç ay önce gündemde yer alan Skygofree, arka planda kırk sekiz farklı komutu çalıştırıyor. Bunların arasında telefonunuzdaki mikrofonu açmak, tehlikeli Wi-Fi ağlarına bağlanmak, tonlarca bilgi toplamak ve çok daha fazlası yer alıyor. Yine de bu, Android'i bırakıp iOS'e yönelmeniz gerektiği anlamına gelmiyor.

Bazı ufak bilgilerle birlikte Android'de yer alan kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmak mümkün olacaktır. İşte yapmanız gerekenler!

1- Resmi Uygulamalara Bağlı Kalın

Android'i diğer mobil işletim sistemlerinden ayıran en önemli şey, istediğiniz uygulamayı istediğiniz kaynaktan yükleyebilme özgürlüğüdür. Bu özgürlük, çeşitli durumlarda kişisel bilgilerinizin gizliliğine mal olabilir. Bu nedenle Play Store'da yer almayan uygulamaları cihazınıza yüklemeyerek başlayabilirsiniz.

Eğer bilinmeyen kaynaklardan sıklıkla yükleme yapıyorsanız hem uygulamanın hem de indirdiğiniz yerin güvenilir olup olmadığına dikkat edin. Bu noktada Tamindir gibi güvenilir yerlerden indirme yapmanız faydalı olacaktır. Sizler için sunduğumuz uygulamaların her biri, sunucularımıza yüklenmeden önce güvenlik taramasından geçiriliyor.

2- Üçüncü Parti Uygulama Mağazası Kullanmayın

Android'in sunduğu özgürlük yalnızca uygulamaları değil, direkt olarak uygulama mağazalarını da cihazınıza kurabilmenize olanak sunar. Amazon App Store ve Huawei App Gallery gibi seçenekler istisna olmak üzere bilmediğiniz ve tanımadığınız uygulama mağazalarını cihazınıza indirmeyin.

Tamam Play Store da mükemmel güvenilir bir kaynak sayılmaz. Yine de cihazınızı kötü amaçlı yazılımların yuvası haline getirebilecek üçüncü parti bir uygulama mağazasından çok ama çok daha güvenli olduğunu bilmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor.

3- Korsan Uygulamalardan Kaçının

Bu madde, birinci ve ikinci madde ile paralellik izliyor. Söylemekten usanıyoruz ancak lütfen hileli, crackli ya da benzeri şekilde yayınlanan korsan uygulamaları cihazınıza kurmayın. Aynı şey yalnızca Android için değil Windows ya da macOS gibi pek çok işletim sistemi için geçerli.

4- Play Store'u Dikkatli Kullanın

Play Store dahili olarak Play Protect koruması ile birlikte gelir ve uygulama mağazasında yer alan tüm uygulamaları güvenlik taramasından geçirir. Yine de hala mükemmel değil. Bu nedenle yüklediğiniz uygulamaların geliştiricisine, açıklamasına, ekran görüntülerine, yorumlarına ve diğer detaylarına göz atın.

5- Sistem Güncellemelerini Yükleyiin

Android için yayınlanan sistem güncellemeleri sadece yeni özellikler değil, aynı zamanda güvenlik güncellemeleri de getirir. Bu nedenle bu yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol ettiğinizden ve cihazınıza indirdiğinizden emin olun. Bu da güvenliğinizi sağlamak için önemli detaylardan birisidir.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin güvende kalmak için uyguladığınız yöntemler hangileri? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.