Apple Watch Series 9 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Teknoloji devi tarafından üretilen yeni akıllı saat modelini satın almak isteyen pek çok kişi, Apple Watch Series 9 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde Apple'ın yeni akıllı saatine dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Apple, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği Wonderlust etkinliği esnasında iPhone 15 serisi ve Apple Watch Ultra 2 modelinin yanı sıra Apple Watch Series 9 da tanıtıldı. Peki, Apple Watch Series 9 suya dayanıklı mı?

Apple Watch Series 9 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,9 inç

: 1,9 inç Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED Ekran Parlaklığı : 2000 nite kadar

: 2000 nite kadar Ekran Çözünürlüğü : 484 x 396 piksel

: 484 x 396 piksel İşlemci : Apple S9

: Apple S9 GPU : PowerVR

: PowerVR Batarya : 308 mAh

: 308 mAh Depolama : 64 GB

: 64 GB Pil Ömrü : 18 saate kadar (düşük güç modunda 36 saate kadar)

: 18 saate kadar (düşük güç modunda 36 saate kadar) İşletim Sistemi : watchOS 10

: watchOS 10 Bluetooth : 5.3

: 5.3 NFC : Var.

: Var. Ağırlık : 41 mm sürüm 42,3 gram, 45 mm sürüm 51,5 gram

: 41 mm sürüm 42,3 gram, 45 mm sürüm 51,5 gram Kalınlık: 10,7 mm

1,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Apple Watch Series 9, LTPO OLED ekran üzerinde 484 x 396 piksel çözünürlük ve 2000 nite kadar ekran parlaklığı sunuyor. Gücünü Apple S9 işlemcisinden alan telefonda PowerVR GPU mevcut.

Akıllı saatte 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. 41 mm sürüm 42,3 gram ağırlığındayken 45 mm versiyon ise 51,5 gram ağırlığında. 64 GB depolama alanına sahip olan cihaz watchOS 10 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

308 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı akıllı saat 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu sürenin düşük güç modunda 36 saate kadar çıktığı söyleniyor. NFC özelliğini destekleyen cihaz 45 x 38 x 10,7 mm boyutlarında.

Apple Watch Series 9 Su Geçirir mi?

IP6X sertifikasına sahip olan Apple Watch Series 9, suya karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. ISO 22810:2010 standardı kapsamında 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı saatin tüplü dalışta, su kayağında veya yüksek hızda yapılan ya da derine dalmayı gerektiren su aktivitelerinde kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

Bu rehberde Apple Watch Series 9 suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.