Apple Watch Ultra 2 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Apple Watch Ultra 2 su geçirir mi sorusunun yanıtı, watchOS işletim sistemine sahip yeni akıllı saat modeli satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Watch Ultra serisinin yeni modeline dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2023 yılının eylül ayında düzenlenen Wonderlust isimli etkinlikte iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9 isimli modelin yanı sıra Apple Watch Ultra 2 modeli de tanıtıldı. Peki, Apple Watch Ultra 2 suya dayanıklı mı?

Apple Watch Ultra 2 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 1,92 inç

: 1,92 inç Ekran Çözünürlüğü : 502 x 410 piksel

: 502 x 410 piksel Ekran Teknolojisi : Retina LTPO OLED

: Retina LTPO OLED Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 338 PPI

: Yaklaşık 338 PPI İşlemci : Apple S9

: Apple S9 GPU : PowerVR

: PowerVR Pil Ömrü : 36 saate kadar

: 36 saate kadar Ekran Parlaklığı : 3000 nit maksimum parlaklık

: 3000 nit maksimum parlaklık Ağırlık : 61,4 gram

: 61,4 gram Boyut : 49 x 44 x 14,4 mm

: 49 x 44 x 14,4 mm Yazılım: watchOS 10

1,92 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Apple Watch Ultra 2, Retina LTPO OLED ekran üzerinde 502 x 410 piksel çözünürlük, maksimum 3000 nit parlaklık ve yaklaşık 338 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü Apple S9 işlemcisinden alan akıllı saat 61,4 gram ağırlığında.

En iyi akıllı saatler arasında yer alan Watch Ultra 2, watchOS 10 işletim sistemiyle beraber geliyor. 542 mAh batarya kapasitesine sahip olduğu ortaya çıkan cihaz 49 x 44 x 14,4 mm boyutlarında. Peki, şık tasarıma sahip olan akıllı saat suya dayanıklı mı?

Apple Watch Ultra 2 Su Geçirir mi?

IP6X sertifikasına sahip olan Apple Watch Ultra 2, suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. ISO 22810 standardı kapsamında 100 metre suya dayanıklılık derecesine sahip akıllı saatin 40 metreye kadar eğlence amaçlı su altı dalışlarında ve yüksek hızlı su sporlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

Güçlü donanım bileşenleri ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken cihazın 40 metreden daha derine dalınan aktivitelerde kullanılmaması gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Bu rehberde Apple Watch Ultra 2 suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.