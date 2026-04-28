Arama Bekletme Nasıl Açılır? Telefon Konuşurken Gelen Arama Görme Yolları

Telefonla konuşurken başka birinin sizi aradığını göremiyorsanız büyük ihtimalle çağrı bekletme özelliği kapalıdır. Bu özellik aktif olduğunda siz görüşme yaparken gelen ikinci arama ekranda görünür ve mevcut görüşmenize engel olmayacak ama sizi gelen çağrıyla ilgili haberdar edecek kısa bir uyarı duyarsınız.

Böylece önemli bir aramayı kaçırmadan mevcut görüşmenizi sürdürebilir, gelen aramayı reddedebilir ya da mevcut konuşmayı beklemeye alıp diğer aramaya geçebilirsiniz. Peki çağrı bekletme nasıl açılır? iPhone ve Android telefonlarda telefon konuşurken gelen aramayı görme ayarı nereden yapılır?

iPhone'larda Arama Bekletme Nasıl Açılır?

iPhone'unuzda Ayarlar'ı açın. Aşağı kaydırın ve orada yer alan Uygulamalar seçeneğine dokunun. Burada Telefon uygulamasını bulun ve tıklayın. Aşağıda yer alan Arama Bekletme seçeneğini bulun ve aktif hale getirin.

iPhone'larda çağrı bekletme özelliğini aktif hale getirmek oldukça kolaydır. Bunun için tek yapmanız gereken Ayarlar'daki Telefon uygulamasına girmek ve burada yer alan Arama bekletme seçeneğini aktif hale getirmek.

Android Telefonlarda Arama Bekletme Nasıl Açılır?

Android cihazınızdaki Telefon uygulamasını açın. Sağ üstteki üç noktaya dokunun ve açılan menüde Ayarlar'ı seçin. Burada Diğer Ayarlar seçeneğini bulun. Açılan menüde Arama Bekletme seçeneğini akfit hale getirin.

Bildiğiniz üzere Android akıllı telefon üreticilerinin sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle bu yöntem üreticiden üreticiye değişiklik gösterebilir. Örneğin ben bir Samsung telefon ile deneme yaptım. Yine de seçenekler üç aşağı beş yukarı benzer olacaktır.

Operatör Kodları ile Çağrı Bekletme Nasıl Aktif Edilir? (En Hızlı Yöntem)

Aktif etmek için: *43# yazıp arama tuşuna basın.

İptal etmek için: #43# yazıp arama tuşuna basın.

Durumu kontrol etmek için: *#43# yazıp arama tuşuna basın.

Uygulayabileceğiniz en basit yöntem ise operatör kodlarını kullanmak olacaktır. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları, cihazlarındaki Telefon uygulamasında bu kodları tuşlayarak arama bekletme özelliğini aktif hale getirebilir, test edebilir ya da kapatabilir. Örneğin iPhone'da *#43# (Yıldız, Kare, Kırk Üç, Kare) tuşlaması yaparsanız ve aramaya basarsanız, açılan menüde en üstte Sesli Arama Bekletme Etkin ya da Sesli Arama Bekletme Etkin Değil yazısını göreceksiniz.

Telefonla konuşurken başka birinin sizi aradığını görmenizi sağlayan çağrı bekletme özelliğini operatörünüzün uygulamaları üzerinden de aktif edebilirsiniz. Ancak listemizde yer alan yöntemlerin daha basit çözümler olduğunu düşünürsek ekstra bunlara değinmeye pek de gerek yok.

Arama / Çağrı Bekletme Açma Ücretli mi?

Eğer merak ettiğiniz arama bekletme olayının ücretli olup olmadığı ise içiniz rahat olsun. Arama bekletme özelliği kesinlikle ücretsizdir. Bu özelliği yukarıda yer alan adımlardan biri ile telefonunuzdan aktif hale getirirseniz herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Editörün Yorumu

Arama bekletme özelliğini ben de pek çok insan gibi uzun zamandır kullanıyorum. Bu özellik sayesinde bir telefon görüşmesi yaparken telefonuma bir başka arama geldiğinde bunu görüyor ve gerekli müdahaleyi yapabiliyorum. Ayrıca beni arayan kişiye de aradığınız kişi şu anda bir başka aramada lütfen hattan ayrılmayın uyarısı verdiği için o kişi de acil bir durum yoksa ısrarcı olmuyor. Bu nedenle siz de bu özelliği mutlaka aktif etmelisiniz.