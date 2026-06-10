Nothing Phone (3) vs Samsung Galaxy S24 FE: Hangisi Daha İyi?

Nothing Phone (3) mü yoksa Samsung Galaxy S24 FE mi daha iyi? Fiyat performans konusunda iddialı bir telefon satın almak siteyen pek çok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. İki telefon da oldukça iyi özelliklere sahip olduğundan dolayı karar vermenin oldukça zor olduğunu söylemek mümkün.

Bu yazıda Nothing Phone (3) ve Samsung Galaxy S24 FE karşılaştırması yaparak iki telefona yakından göz atacağız. Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız. Sözü daha fazla uzatmadan iki telefonun özelliklerini karşılaştırmaya başlayalım.

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy S24 FE Nothing Phone 3 Ekran Boyutu 6,7 inç 6,67 inç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel 1260 x 2800 piksel Ekran Parlaklığı 1900 nit 4500 nit İşlemci Exynos 2400e Snapdragon 8s Gen 4 RAM 8 GB 12 GB / 16 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera f/1.8, 12 MP ultra geniş açılı kamera f/2.2, 8 MP telefoto f/2.4 50 MP ana kamera f/1.68, 50MP ultra geniş açılı kamera f/2.2 ve 50 MP periskop telefoto f/2.68 Ön Kamera 10 MP (f/2.4) 50MP f/2.2 Batarya 4.700 mAh 5.150 mAh Hızlı Şarj 25W 65W

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy S24 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.900 nit parlaklık sunuyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Nothing Phone 3 ise AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık sunuyor.

Nothing Phone 3, Galaxy S24 FE'ye kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip ancak 1.900 nit parlaklık da ekranın güneş ışığı altında rahatça görülebilmesi için yeterli bir parlaklık değeri. Dolayısıyla iki telefonu da dışarıda kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Phone 3, Galaxy S24 FE'den daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Bu da Phone 3'ün görselleri çok daha keskin ve detaylı göstereceği anlamına geliyor.

Yenileme hızı iki telefonda da aynı. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir. Dynamic AMOLED 2X ve AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekranlar ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin İşlemci Özellikleri Neler?

Galaxy S24 FE'de Exynos 2400e işlemcisi bulunuyor. Nothing Phone 3 ise gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. İki işlemci de 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Exynos 2400e'de 3.1 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek mevcut. Snapdragon 8s Gen 4'te ise 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek yer alıyor.

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin Oyun Performansı Nasıl?

Sıra dışı tasarıma sahip olan Nothing Phone 3, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS, çok kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact'i ortalama 60 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i ortalama 58 FPS, yarış oyunu CarX Street'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Samsung Galaxy S24 FE, son yılların en popüler mobil oyunlarından biri olan Call of Duty Mobile'ı 79 FPS, Genshin Impact'i ortalama 37 FPS, Wuthering Waves'i 36 FPS, CarX Street'i ise 44 FPS'te çalıştırıyor. İki telefonun oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Nothing Phone 3'ün daha yüksek FPS değerlerine ulaştığını söylemek mümkün. Bu arada bazı telefonlar bazı oyunlarda 120 FPS desteğine sahip olabiliyor. Bu desteğe sahip olmayan bir cihaz, güçlü işlemciye sahip olsa bile 60 FPS'te kalabiliyor.

Oyun Nothing Phone 3 (Ortalama FPS) Galaxy S24 FE (Ortalama FPS) Call of Duty Mobile 120 FPS 79 FPS Genshin Impact 60 FPS 37 FPS Wuthering Waves 58 FPS 36 FPS CarX Street 60 FPS 44 FPS

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy S24 FE'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Nothing Phone 3'ün arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.68 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. F değeriyle gösterilen diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini ifade ediyor. Işığın miktarını ayarlayan diyafram açıklığı, arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebilir.

Ana kamerada iki telefonun da çözünürlüğü aynı ancak diyafram değerleri farklı. f/1.68 diyafram açıklığı, f/1.8'e kıyasla özellikle gece ve düşük ışıklı ortamlarda daha aydınlık fotoğraf çekebileceği anlamına geliyor. Phone 3 ayrıca Galaxy S24 FE'ye kıyasla daha yüksek bir ultra geniş açılı kameraya ve telefoto kameraya sahip.

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin Bataryası Kaç mAh?

Nothing Phone 3, 5.150 mAh batarya kapasitesine, Samsung Galaxy S24 FE ise 4.700 mAh batarya kapasitesine sahip. Dolayısıyla Phone 3'ün rakibinden biraz daha uzun pil ömrü sunduğunu söylemek mümkün. Bu arada Phone 3 65W, Galaxy S24 FE ise 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Phone 3'ün şarj hızı konusunda da önemli bir avantaja sahip olduğunu belirtelim.

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Nothing Phone 3'ün RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Samsung Galaxy S24 FE'nin RAM tarafında 8 GB RAM, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Dolayısıyla iki model de hem RAM hem de depolama bakımından ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Nothing Phone 3 ve Galaxy S24 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Nothing Phone 3'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 TL civarında fiyata, Samsung Galaxy S4 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 33 bin 299 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

Nothing Phone 3 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 36.999 TL civarında

36.999 TL civarında Samsung Galaxy S4 FE 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 33.299 TL civarında

Nothing Phone 3 mü Galaxy S24 FE mi Daha İyi?

Nothing Phone (3) mü yoksa Samsung Galaxy S24 FE mi daha iyi sorusunun yanıtı, kullanım alışkanlıklarına göre değişiyor. Eğer sizin için oyun performansı önemliyse Phone 3 bu konuda oldukça güçlü bir seçenek. Elbette Galaxy S24 FE de kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor ancak Phone 3'te daha yüksek FPS değerleri görülüyor.

Galaxy S24 FE'de 4.700 mAh batarya kapasitesi yer alırken Nothing Phone 3'te 5.150 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu, Phone 3'ün Galaxy S24 FE'den biraz daha uzun bir pil ömrü sunduğu anlamına geliyor. Ayrıca Phone 3 65W hızlı şarj teknolojisini desteklerken Galaxy S24 FE ise 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yani Phone 3, rakibine kıyasla daha kısa sürede şarj oluyor.

2025 yılında tanıtılan Nothing Phone 3'ün 5 büyük Android güncellemesi, 2024 yılında tanıtılan Galaxy S24 FE'nin ise 7 büyük Android güncellemesi alacağı söyleniyor. Bu, Galaxy S24 FE'nin Android 21'e kadar, Nothing Phone 3'ün ise Android 20'ye kadar büyük Android güncellemesi alacağı anlamına geliyor. Güncelleme desteği sizin için ilk sıradaysa burada Galaxy S24 FE, bir adım önde.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 3, rakibine kıyasla daha yüksek bir batarya kapasitesine ve daha yüksek şarj hızına sahip. Ayrıca Phone 3'te oyunlarda daha yüksek FPS değerlerine ulaşılıyor fakat Galaxy S24 FE'nin de oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabildiğini ve günlük kullanımda yeterli bir pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Ben iki telefon arasında seçim yapacak olsaydım ve bütçem kısıtlıysa Galaxy S24 FE'yi seçerdim. Eğer bütçemi biraz artırabiliyor olsaydım Phone 3'ü tercih ederdim.