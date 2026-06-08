Dünya Kupası Öncesi Ben Olsaydım Bunu Alırdım Dediğim Televizyonlar

Dünya Kupası'nın başlamasına sadece sayılı günler kaldı. Turnuva, resmi olarak 11 Haziran'da başlayacak ve 14 Haziran'da ise Türkiye A Milli Takımı, Avustralya karşısında maça çıkacak. Eğer siz de tüm bunlardan önce yeni bir televizyon almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıda farklı bütçeler için ben olsam bunu alırdım dediğim televizyon modellerini listeledim.

20 - 30 Bin TL'ye Hangi 4K TV Alınır?

Ben bir televizyon alırken birkaç kriteri kalan her şeyin önünde tutuyorum. Ekran boyutu, işletim sistemi ve kullanılan panel tipi. Bu nedenle listeme eklediğim modellerde de buna öncelik vereceğim. Yani aradığınız 25 bin TL'ye 43 inç bir OLED televizyon ise bu listede bulamayabilirsiniz. Ayrıca bu listeye ek olarak market indirimlerini kontrol etmenizi öneririm. Bazen oldukça güzel fırsatlar bulunuyor.

Grundig 55 GQ 700A - 25.999 TL:

20-30 bin TL günümüzde iyi bir televizyon almak için oldukça yeterli bir bütçe. En azından beklentilerinizi doğru ayarladığınızda. Evet bu bütçeyle 65 inç bir OLED televizyon alamazsınız. Ancak sadece 26.999 TL ödeyerek QLED teknolojisini kullanan Grundig 55 GQ 700A modeline sahip olabilirsiniz. Söz konusu model uygun fiyatına rağmen 55 inç ekran boyutu, QLED paneli ve Android TV olması nedeniyle tüm beklentilerimizi karşılıyor.

TCL 55T61C - 27.299:

Şanslısınız çünkü bu fiyat aralığındaki tek seçeneğiniz Grundig değil. TCL'in 55T61C modeli de şu sıralar indirimli olarak 24.735 TL'den satılıyor. 2025 yılında çıkmış olan bu model adından da analayacağınız üzere 55 inç ve yine QLED ekran teknolojisini kullanıyor. Android TV işletim sistemi ile istediğiniz uygulamayı indirebilir ve sorunsuz bir deneyim elde edebilirsiniz. Ayrıca ekran 1080p'de 120 Hz'i destekliyor .Ben bir panel üreticisi olan TCL'in ekranlarını oldukça başarılı buluyorum. Bu nedenle tercihim kesinlikle TCL'den yana olurdu.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 - 26.999 TL:

Eğer TCL sizi ikna etmediyse sıradaki marka kesinlikle edecektir. Pek çoğumuzun akıllı telefon modelleriyle tanıdığı Xiaomi, aynı zamanda dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden biri. Bu alanda özellikle Asya'da birinci olan şirket, 2025 yılında ülkemizde de televizyon satışına başladı. 55 inç QLED ekranı, Android TV işletim sistemi ve 26.999 TL'lik fiyatı ile kesinlikle benim favorilerimden biri. Ayrıca oyun severler için 1080p'de 120Hz tazeleme hızına da sahip. Bu içinde bulunduğu fiyat segmenti için iddialı bir özellik.

Onvo 65OVF9000UQ - 29.999 TL:

Eğer 55 inç bana yetmez bütçemi de 30 bin TL'nin sınırına kadar zorlarım diyorsanız aradığınız model Onvo 65OVF9000UQ olabilir. Söz konusu modeli diğerlerinden ayıran en önemli unsur 65 inç büyüklüğündeki ekranı. Üç harfli marketlerde gördüğümüz Onvo'nun bu modeli tıpkı listedeki diğer rakipleri gibi QLED teknolojisini kullanıyor. Ayrıca ses konusunda da rakiplerine kıyasla avantajlı.

30 - 45 Bin TL'ye Hangi 4K TV Alınır?

30 bin TL yeni bir televizyon almak için iyi bir başlangıç ücreti olsa da bütçeyi bıraz artırınca seçeneklerin çok daha iyi hale geldiğini göreceksiniz. Artık Mini LED deneyimleyebilir ya da ses kalitesi gibi diğer detayları göz önünde bulundurabilirsiniz.

iFFALCON 50U95A - 31.999 TL:

Bu fiyat aralığındaki en ilginç modellerden biri kesinlikle iFFALCON 50U95A. Çünkü 50 inçlik boyutuna rağmen QD-Mini LED, 144 Hz doğal yenileme hızı, Google TV, Dolby Vision ve ONKYO 2.1 ses sistemi gibi normalde daha pahalı televizyonlarda görmeyi beklediğimiz özelliklerle geliyor. Evet, marka algısı Samsung, LG ya da TCL kadar güçlü değil. Ancak ben aynı paraya en dolu teknik özellikleri istiyorum diyorsanız bu tam da aradığınız TV. 2026 model olan bu televizyonun güncel satış fiyatı 31.999 TL.

TCL 65T61C - 37.240 TL:

Bu segmentte benim en mantıklı bulduğum modellerden biri TCL 65T61C. Çünkü 40 bin TL’nin altında 65 inç, 4K, QLED ve Google TV birleşimini almak hala çok iyi fırsat. Burada mesele en iyi görüntü kalitesini almak değil. Önemli olan büyük ekranı, düzgün renkleri ve sorunsuz uygulama deneyimini makul fiyata yakalamak. Dünya Kupası, maç, dizi ve YouTube ağırlıklı kullanım için bu model fazlasıyla iş görür. Ben büyük ekran istiyorsam bu bütçede iFFALCON yerine TCL’e daha sıcak bakardım.

Samsung 55Q7FA - 37.799 TL:

Eğer ben TCL ya da iFFALCON istemem Samsung olsun diyorsanız Samsung 55Q7FA bu segmentte yazılabilir. 55 inç ekranı, QLED paneli ve Tizen işletim sistemiyle güvenli bir tercih. Ancak burada dürüst olmak lazım: Aynı paraya TCL tarafında 65 inç ekrana çıkabiliyorsunuz. Bu yüzden ben bu modeli herkese ilk sıradan önermezdim. Samsung ekosistemi, Tizen arayüzü ve marka güveni sizin için daha önemliyse alınır.

Xiaomi TV A Pro 65 2026 - 42.999 TL:

Xiaomi TV A Pro 65 2026 da bu aralıkta güçlü alternatiflerden biri. 65 inç QLED ekran, Android TV ve Xiaomi’nin artık daha bilinir hale gelen TV ekosistemi bu modeli cazip kılıyor. Ancak sadece fiyata bakınca TCL 65T61C daha avantajlı duruyor. Xiaomi’yi özellikle tasarım, marka yakınlığı ve Google tarafındaki kullanım rahatlığı için tercih ederdim. Yoksa en mantıklı 65 inç QLED hangisi? diye sorarsanız benim cevabım bu segmentte hala TCL’e daha yakın olur. Ancak oyunlar için iFFALCON daha iyi bir seçenek.

45 - 60 Bin TL'ye Hangi 4K TV Alınır?

45 bin TL üstüne çıktığınızda artık beklentiyi net yükseltmek gerekiyor. Bu bütçede 55 inç televizyonlara bakmak bana göre çok mantıklı değil. İstisna olacaksa da panel tarafında ciddi bir fark yaratması lazım. Benim bu fiyat aralığında önceliğim en az 65 inç ekran, 4K çözünürlük, düzgün işletim sistemi, mümkünse 120/144 Hz yenileme hızı ve daha güçlü ses sistemi olurdu.

Samsung 65Q7F5 - 45.750 TL:

Samsung 65Q7F5, bu aralığın en güvenli ama en heyecansız seçeneklerinden biri. 65 inç ekranı, QLED paneli ve Tizen işletim sistemiyle aile evine alınacak sorunsuz bir televizyon gibi duruyor. Netflix, YouTube, Prime Video, Tabii gibi uygulamalarda sorun yaşama ihtimaliniz düşük. Samsung'un servis ağı da bu modelin en büyük artılarından biri.

Ancak bunu paranın karşılığını en fazla veren model diye anlatmak doğru olmaz. Çünkü aynı fiyat bandında 144 Hz destekli TCL modelleri ya da Mini LED tarafına yaklaşan iFFALCON seçenekleri var. Samsung 65Q7F5 daha çok “ben uğraşmayayım, marka belli olsun, arayüz düzgün olsun” diyen kullanıcı için mantıklı.

Oyun tarafında çok iddialı bir model arıyorsanız bunu ilk sıraya koymazdım. Ses tarafında da mucize beklememek lazım. Büyük salonda kullanılacaksa yanına ileride soundbar eklemek iyi fikir olur. Ama anne-baba evi, aile salonu ya da uzun süre sorunsuz kullanılacak ana TV arıyorsanız listeye girer.

TCL 65P89K - 49.999 TL:

TCL 65P89K, bu segmentte Samsung 65Q7F5'ten daha heyecan verici bir seçenek. Çünkü 65 inç QLED ekranın yanında 144 Hz doğal yenileme hızı, Google TV, ONKYO 2.1 ses sistemi, AiPQ Pro işlemci ve HVA panel gibi detaylarla geliyor. Kağıt üzerinde baktığınızda aynı fiyat seviyesinde Samsung'a göre daha dolu bir paket sunuyor.

Bu model özellikle maç, oyun ve hızlı sahneler için daha mantıklı. 144 Hz panel sadece konsol tarafında değil, genel akıcılık hissinde de avantaj sağlar. Tabii burada şunu bilmek lazım: Bu bir Mini LED değil. Yani karanlık sahnelerde TCL 65C6K ya da iFFALCON 65U95A kadar kontrollü bir siyah performansı beklememek lazım.

Ben 50 bin TL civarında TV alacak olsam ve marka takıntım yoksa Samsung 65Q7F5 yerine TCL 65P89K'ya daha sıcak bakardım. Çünkü bu bütçede sadece marka değil, panel hızı, ses sistemi ve işletim sistemi de önemli hale geliyor. Google TV olması da uygulama tarafında rahatlık sağlar.

TCL 65T8C - 54.499 TL:

TCL 65T8C, P89K ile benzer mantıkta ama biraz daha güçlü bir alternatif olarak değerlendirilebilir. 65 inç QLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, Google TV ve 40 W ses çıkışı bu modeli özellikle günlük kullanımın ötesine geçenler için cazip hale getiriyor. Bu fiyat bandında ses çıkış gücü hâlâ önemli çünkü çoğu TV büyük ekrana rağmen zayıf hoparlörlerle geliyor. Bu modeli salonda hem maç hem dizi hem oyun için kullanılacak daha dengeli bir TV olarak görüyorum.

OLED ya da Mini LED kadar üst seviye kontrast beklemek doğru olmaz ama parlaklık, renk canlılığı ve akıcılık tarafında beklentiyi karşılar. Ayrıca Google TV olması, yerli uygulamalar ve farklı yayın servisleri tarafında daha rahat bir deneyim sunar. Ben bu modeli özellikle “Samsung kadar güvenli marka olsun şart değil, ama Onvo gibi daha giriş markalara da inmek istemiyorum” diyen kullanıcıya önerirdim.

iFFALCON 65U95A - 55.999 TL:

iFFALCON 65U95A, teknik özellik olarak bu segmentin en agresif modellerinden biri. 65 inç QD-Mini LED panel, 144 Hz yenileme hızı, Google TV, 30 W ses çıkışı ve 2026 model yılıyla geliyor. Burada artık standart QLED'den farklı bir şey alıyorsunuz. Mini LED arka aydınlatma sayesinde ışık kontrolü daha iyi, karanlık sahnelerde kontrast daha güçlü olur. Bu modeli özellikle görüntü kalitesine önem veren ama OLED yanığı riskine girmek istemeyen kullanıcılar için mantıklı buluyorum.

TV evde uzun süre açık kalacaksa, maç ve haber kanalı çok izlenecekse ya da gündüz parlak salonda kullanılacaksa Mini LED tarafı OLED'e göre daha güvenli bir seçim olabilir. Fakat burada marka konusu önemli. iFFALCON, TCL'in alt markası gibi konumlanıyor ama kullanıcı gözünde Samsung, LG ya da TCL kadar oturmuş bir algısı yok. Ben bu modeli alacaksam satıcıyı, garanti tipini ve servis sürecini iki kere kontrol ederdim.

TCL 65C6K - 59.399 TL:

TCL 65C6K bu fiyat bandında kampanyalı yakalanırsa benim ilk bakacağım modellerden biri olurdu. 65 inç QD-Mini LED ekran, 144 Hz doğal yenileme hızı, Google TV, ONKYO 2.1 ses sistemi ve daha gelişmiş karartma kontrolüyle bu segmentin en dengeli seçeneklerinden biri. Bu modelin farkı şu: TCL 65P89K ve 65T8C gibi modeller iyi QLED seçenekler ama TCL 65C6K bir üst basamağa geçiyor. Mini LED sayesinde karanlık sahnelerde ışık kontrolü daha iyi olur.

OLED kadar kusursuz siyah beklemeyin ama klasik QLED'e göre daha ciddi bir görüntü deneyimi alırsınız. Benim için bu segmentte en ideal model bu. Eğer fiyatı 60 bin TL altında yakalarsam TCL 65C6K'yı alırım. Eğer fiyatı yükselmişse TCL 65T8C ya da iFFALCON 65U95A tarafına bakarım. Marka, panel, ses, yazılım ve ekran boyutu dengesinde TCL 65C6K bu aralığın en içime sinen modellerinden biri.

60 - 80 Bin TL'ye Hangi 4K TV Alınır?

60 bin TL üstünde artık televizyon seçerken daha seçici olmak gerekiyor. Bu bütçede sıradan 60 Hz LED TV'lere ya da sadece büyük diye alınacak zayıf modellere bakmazdım. Burada ya 65 inç iyi bir Mini LED, ya 75 inç güçlü bir QLED / Neo QLED ya da 65 inç OLED tarafına geçmek mantıklı.

Bu segmentte kullanım senaryosu her şeyden önemli. Evde TV sabahtan akşama kadar açıksa OLED yerine Mini LED veya Neo QLED daha güvenli olur. Daha çok akşam film, dizi ve oyun için kullanılacaksa OLED çok daha etkileyici görünür. Büyük salon ve Dünya Kupası odağında ise 75 inç tarafı ciddi avantaj sağlar.

TCL 65C6K - 61.750 TL:

TCL 65C6K, 60 bin TL üstündeki en mantıklı başlangıç noktalarından biri. 65 inç QD-Mini LED panel, 144 Hz yenileme hızı, Google TV ve 40 W ses çıkışıyla hem görüntü hem kullanım tarafında dengeli bir paket sunuyor. Özellikle standart QLED modellerden sonra bariz şekilde daha iyi bir ışık kontrolü beklersiniz.

Bu model OLED kadar sinematik siyah vermez ama OLED'e göre daha risksizdir. Gündüz izleme, maç, YouTube, haber, çocukların çizgi film izlemesi ve uzun süre açık kalma gibi senaryolarda daha rahat kullanılır. Yani evde herkesin kullandığı ana TV olacaksa çok mantıklı. Ben bu modeli risk almak istemiyorum ama görüntü de iyi olsun diyen kullanıcıya önerirdim. Bu bütçede 65 inç LED almak yerine buna çıkmak çok daha doğru olur.

TCL 75T8C - 64.024 TL:

TCL 75T8C, 65 inç daha iyi panel mi yoksa 75 inç daha büyük ekran mı sorusunun büyük ekran tarafındaki güçlü cevabı. 75 inç QLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, Google TV ve 40 W ses çıkışı sunuyor. Bu yüzden özellikle geniş salonlarda, maç ve spor izleyen kullanıcılar için ciddi şekilde cazip.

Burada Mini LED yok. Bu yüzden karanlık sahnelerde TCL 65C6K kadar kontrollü bir görüntü beklememek lazım. Ama izleme mesafeniz 2,5 - 3 metre civarındaysa 75 inç ekranın verdiği etki gerçekten başka. Dünya Kupası, kalabalık maç izleme, YouTube ve gündüz kullanımı için çok keyifli olur. Ben küçük oda için bunu önermem. Ama geniş salonunuz varsa ve benim için ekran boyutu panel inceliklerinden daha önemli diyorsanız 65 inç Mini LED yerine 75 inç TCL 75T8C tercih edilebilir.

Samsung 75QN70F - 79.999 TL:

Samsung 75QN70F, bu segmentte büyük ekran ve marka güvenini aynı anda isteyenler için öne çıkıyor. 75 inç Neo QLED panel, Tizen işletim sistemi, Samsung'un NQ4 AI Gen2 işlemcisi ve ince tasarımıyla daha premium bir kullanım hissi veriyor. TCL 75T8C daha uygun fiyatlı olabilir ama Samsung burada yazılım, servis ve marka güveniyle öne çıkıyor.

Neo QLED tarafı, standart QLED modellere göre ışık kontrolünde daha iyi bir seviye sunar. Özellikle parlak salonlarda, gündüz maç izlerken ve HDR içeriklerde güçlü görünür. OLED kadar derin siyah beklememek lazım ama yanma riski tarafında OLED'e göre daha rahat bir kullanım sunar.

Bu modeli geniş salon için düşünürdüm. 75 inç ekran küçük odada fazla gelir ama doğru mesafede çok keyifli olur. Ses tarafında yine soundbar düşünmek mantıklı. Çünkü bu boyutta ve bu bütçede ekran iyi olunca sesin de aynı seviyede olmasını istiyorsunuz.

LG OLED65B56LA - 77.610 TL:

LG OLED65B56LA, bu segmentin görüntü kalitesi tarafındaki en güçlü seçeneklerinden biri. 65 inç OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, webOS25, Alfa 8 AI işlemci, Dolby Atmos ve oyun tarafında G-Sync desteğiyle geliyor. Yani burada büyük ekran yerine daha iyi görüntü kalitesi satın alıyorsunuz.

OLED'in farkı özellikle akşam izlerken ortaya çıkar. Karanlık sahnelerde siyahlar griye dönmez, kontrast çok daha güçlü görünür ve film/dizi izleme deneyimi Mini LED ya da QLED modellere göre daha sinematik olur. Oyun oynayan biri için de 120 Hz OLED panel oldukça keyifli olur.

Ama bu modeli herkese önermem. Eğer TV evde sabahtan akşama kadar açık kalacaksa, sürekli haber kanalı izleniyorsa ya da ekranda sabit logolar uzun süre kalıyorsa OLED yerine TCL 65C6K ya da Samsung 75QN70F daha mantıklı olur. Ama kullanımınız daha çok akşam film, dizi ve oyun ise benim elim bu segmentte OLED'e giderdi.

80 - 100 Bin TL'ye Hangi 4K TV Alınır?

80 bin TL üstünde kötü TV alma ihtimaliniz azalıyor ama yanlış TV alma ihtimaliniz hâlâ var. Çünkü aynı paraya 65 inç daha kaliteli OLED de alabilirsiniz, 75 inç Mini LED de, 85 inç dev ekran da. Bu yüzden burada “en iyi TV hangisi?” sorusundan çok “benim kullanımım için doğru TV hangisi?” sorusu önemli.

TCL 75C6K - 83.204 TL:

TCL 75C6K, büyük ekran ile daha iyi paneli aynı pakette isteyenler için çok güçlü bir seçenek. 75 inç Mini LED panel, 144 Hz yenileme hızı, Google TV, 40 W ses çıkışı ve 2025 model yılıyla geliyor. Yani burada sadece büyük ekran değil, aynı zamanda daha iyi ışık kontrolü de alıyorsunuz.

Ben bunu geniş salonu olan ama OLED yanığı riski istemeyen kullanıcıya önerirdim. 75 inç ekran maç, film ve oyun tarafında çok daha etkileyici olur. Mini LED panel de standart QLED modellere göre karanlık sahnelerde daha kontrollü davranır.

Bu model 65 inç OLED kadar sinematik siyah vermez ama kullanım rahatlığı tarafında daha güvenlidir. Evde herkesin kullandığı ana salon televizyonu olacaksa, bence 100 bin TL altındaki en dengeli seçeneklerden biri bu.

LGOLED65C54LA - 89.999TL:

LG OLED65C54LA, 100 bin TL altındaki en güçlü OLED seçeneklerinden biri. 65 inç OLED Evo panel, webOS, 4 HDMI girişi, 2025 model yılı ve LG'nin C serisi tecrübesiyle geliyor. B serisine göre daha premium bir OLED deneyimi isteyenler için çok daha içe sinen bir tercih.

Benim kişisel tercihim bu bütçede film, dizi ve oyun ağırlıklı kullanım için LG OLED65C54LA olurdu. Çünkü OLED tarafında LG C serisi yıllardır güvenli bir çizgide ilerliyor. Siyah performansı, kontrast, hareket işleme ve oyun özellikleri tarafında bu TV gerçekten güçlü.

Yine de kullanım alışkanlığı önemli. Bu TV'yi alıp bütün gün haber kanalı açık bırakmak çok mantıklı değil. OLED'i en çok akşamları kaliteli içerik izleyen, konsol oynayan ve görüntü kalitesini gerçekten önemseyen kullanıcılar mutlu eder. Eğer evde TV sürekli açıksa aynı bütçede TCL 75C6K gibi Mini LED modeller daha risksiz olur.

iFFALCON 85U95A - 99.999 TL:

iFFALCON 85U95A bu segmentin en uç alternatifi. 85 inç ekran, Mini LED panel, 144 Hz yenileme hızı, Google TV ve 30 W ses çıkışıyla kağıt üzerinde çok iddialı. 100 bin TL sınırında 85 inç Mini LED bulmak kolay değil, bu yüzden dev ekran isteyenlerin dikkatini çekmesi normal.

Ancak bu modeli herkese önermem. 85 inç gerçekten büyük bir ekran. İzleme mesafeniz uygun değilse keyiften çok yorgunluk yaratabilir. Ayrıca marka algısı Samsung, LG ya da TCL kadar güçlü değil. Ben bu TV'yi sadece geniş salonu olan, büyük ekranı her şeyin önüne koyan ve satıcı/garanti kontrolünü düzgün yapan kullanıcıya önerirdim.

Bu modelin en büyük artısı boyut ve teknik özellik. En büyük soru işareti ise uzun vadeli marka güveni. Eğer ben dev ekran istiyorum, OLED istemiyorum, 85 inç olsun diyorsanız bakılır. Ama daha güvenli ve dengeli bir tercih istiyorsanız TCL 75C6K, en iyi görüntü istiyorsanız LG OLED65C54LA daha doğru olur.

Ben Olsam Hangisini Alırdım?

45 - 60 bin TL aralığında fiyatı kampanyada yakalarsam TCL 65C6K alırdım. 60 bin TL altına düşmüyorsa TCL 65T8C ya da iFFALCON 65U95A daha mantıklı olur. Samsung 65Q7F5'i ise sadece marka ve servis güveni ilk sıradaysa düşünürdüm.

60 - 80 bin TL aralığında kullanım şekline göre karar verirdim. Büyük salon ve maç için Samsung 75QN70F, daha uygun büyük ekran için TCL 75T8C, görüntü kalitesi için LG OLED65B56LA, yanma riski istemeyen dengeli kullanım için TCL 65C6K öne çıkar.

80 - 100 bin TL aralığında benim kişisel tercihim LG OLED65C54LA olurdu. Ama evde TV çok uzun süre açık kalacaksa ya da 75 inç ekran istiyorsanız TCL 75C6K daha mantıklı. 85 inç istiyorsanız iFFALCON 85U95A dikkat çeker ama onu alırken satıcı ve garanti kısmını özellikle kontrol ederdim. Fiyatlar 8 Haziran 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Satın almadan önce güncel fiyatı, satıcıyı, garanti tipini ve stok durumunu son kez kontrol etmenizi öneririm.

Yeni Televizyon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Alanınıza uygun doğru boyutu seçmek.

Bütçenize uygun doğru panel tipini seçmek.

İzleme alışkanlıklarınıza göre işletim sistemi seçimi.

Yeni bir televizyon alırken dikkat etmeniz gereken pek çok unsur var. Ancak bana soracak olursanız bunlardan en önemlileri boyut seçimi, panel tipi ve işletim sistemi tercihini doğru yapmak. Bu üçüne dikkat ettiğiniz zaman beklentilerinizin çoğu otomatik olarak karşılanmış olacak. Gelin kısaca açıklayayım.

Doğru TV Boyutunu Nasıl Bulurum?

Doğru TV boyutunu bulmak için yapmanız gereken tek şey koltuğunuz ile TV arasındaki mesafeyi ölçmek ve o mesafeye uygun büyüklükte bir TV almaktır. Örneğin 2 metre mesafe için 65 inç bir TV idealdir. Ancak bu işin formül boyutu. Bana soracak olursanız en iyi televizyon büyük olandır. Eğer çok küçük bir alanınız yoksa ve bütçe sorunu yaşamıyorsanız 65 inç ve yukarısı sizin için ideal olacaktır.

Ekran Boyutu İdeal İzleme Mesafesi 43 İnç (108 cm) 1.3 - 1.7 metre 50 İnç (126 cm) 1.5 - 2.0 metre 55 İnç (139 cm) 1.7 - 2.2 metre 65 İnç (165 cm) 2.0 - 2.6 metre 75 İnç (189 cm) 2.6 - 3.0 metre

LED, QLED, OLED, Mini LED Hangi Paneli Seçmeliyim?

Yeni bir televizyon alacak kişilerin kafasını en çok karıştıran sorulardan biri de panel seçimleri. Halihazırda LED, QLED, OLED, Mini LED pek çok farklı model olduğu yetmezmiş gibi bir de markaların Neo QLED gibi isimlendirmeleri işleri zorlaştırıyor. Gelin size basitçe anlatmaya çalışayım.

OLED:

OLED, muhtemelen satın alabileceğiniz en iyi panel tipidir. Bu teknolojide ekranın arkasında bölgesel bir aydınlatma yoktur. Bunun yerine her piksel kendi ışığını üretir ve gerektiğinde o ışık kapanabilir. Bu sayede görüntü canlı, yüksek kontrastlı ve detaylı olur. Ayrıca siyahlar va karanlık sahneler panelin arkasından gelen beyaz ışıkla boğulup detaylarını kaybetmez ya da griye dönüşmez.

İnanın bana bir odaya 99 LED 1 adet de OLED TV koysam ve sizden hangisinin OLED olduğunu bulmanızı istesem zorlanmazsınız. Tüm bu güzel detaylara ve sunduğu seyir zevkine rağmen OLED TV'ler pahalıdır ve biraz daha hassastır. Eğer sizinki sabah televizyonun açıldığı ve akşama kadar kapanmadığı bir ev ise ekranda yanma sorunu yaşayabilirsiniz. Ancak bütçeniz varsa ve aradığınız boş zamanlarınız iiçin sinema deneyimi ise OLED tam da size göre.

QLED:

QLED, OLED gibi her pikselin kendi ışığını ürettiği bir teknoloji değildir. Aslında LED TV’lerin daha gelişmiş bir halidir. Ekranın arkasında yine bir aydınlatma vardır ancak bu kez renkleri daha canlı ve parlak göstermek için kuantum nokta adı verilen özel bir katman kullanılır. Bu yüzden QLED TV’ler özellikle aydınlık odalarda çok iyi görünür. Parlaklıkları yüksektir, renkleri canlıdır ve günlük kullanım için oldukça başarılıdır. Maç, dizi, YouTube, haber ya da gündüz film izlemek için gayet iyi bir tercihtir.

Ancak siyahlar konusunda OLED kadar başarılı değildir. Çünkü QLED’de arka aydınlatma tamamen kapanmaz. Bu nedenle karanlık sahnelerde siyahlar bazen tam siyah yerine koyu gri gibi görünebilir. Buna karşılık QLED daha dayanıklıdır. Eğer televizyon evde sabah açılıp akşama kadar çalışıyorsa, sabit logolu kanallar sık izleniyorsa ya da yanma riski istemiyorsanız QLED daha mantıklı olabilir. Kısacası parlaklık, canlı renkler ve uzun süreli kullanım istiyorsanız QLED iyi bir seçenektir.

Mini LED:

Benim çok daha güvenli bulduğum Mini LED teknolojisini OLED ile QLED arasında bir yere konumlandırabiliriz. Bu teknolojide OLED'de olduğu pikseller kendini aydınlatmaz ama ekranın arkasındaki aydınlatma sayısı QLED'deki gibi az da değildir. Bunun yerine binlerce hatta aldığınız TV'ye bağlı olarak on binlerce aydınlatma noktası bulunur. Bu sayede tam olmasa da OLED'e yakın bir deneyim elde edilebilir.

Üstelik yanma riski çok daha düşüktür ve OLED'in aksine çok yüksek parlaklıklara ulaşabilir. Bu da Mini LED panelleri iyi ışık alan ortamlar için mükemmel bir seçeneğe dönüştürür. Benim de evimde kullandığım bu panel risk almak istmeyen ama mümkün olan en iyi görüntü kalitesini arayanlar için idealdir. Eğer hem yüksek parlaklık hem daha iyi siyahlar hem de uzun ömürlü bir kullanım istiyorsanız Mini LED oldukça mantıklı bir seçenek.

LED:

LED/LCD, bugün piyasadaki en temel TV teknolojilerinden biridir. Aslında burada görüntüyü oluşturan LCD paneldir, ekranın arkasındaki ışığı ise LED aydınlatma sağlar. Bu TV’ler genellikle uygun fiyatlıdır ve günlük kullanım için yeterli görüntü kalitesi sunar. Haber, dizi, YouTube, maç ya da gündüz televizyon izlemek için iş görür. Özellikle bütçesi sınırlı olan kullanıcılar için mantıklı bir seçenektir.

Ancak siyahlar ve kontrast konusunda OLED, QLED ya da Mini LED kadar başarılı değildir. Çünkü ekranın arkasında sürekli bir aydınlatma vardır. Bu yüzden karanlık sahnelerde siyahlar tam siyah görünmeyebilir, bazen griye yakın durabilir. Buna karşılık LED/LCD TV’ler dayanıklıdır, ekran yanığı riski düşüktür ve uygun fiyatı sayesinde ekran boyutundaki büyüme bütçenizi pek de zorlamaz. Eğer amacınız uygun fiyata sağlam bir televizyon almaksa LED/LCD oldukça mantıklı bir tercih olabilir.

Televizyon Alırken İşletim Sistemi Ne Kadar Önemli?

Yeni bir televizyon alırken işletim sisteminin çok da önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak yanılıyor olabilirsiniz. Eğer sadece uydu kanallarının izleneceği daha geleneksel bir televizyon deneyimi arıyorsanız bu konuya dikkat etmenize gerek yok. Herhangi bir uydu alıcılı televizyon modeli size yeterli bir deneyim sunacaktır. Ancak Netflix, YouTube, Prime Video, Tabii ve Exxen gibi platformlardan bir şey izlemek isterseniz ya da TV'nizin akıllı özelliklerinden yararlanmak isterseniz dikkat etmelisiniz.

İlk olarak TV'nizin işletim sistemini belirlemelisiniz. Bunun için basit bir Google araması yeterli olacaktır. Diyelim ki Philips marka bir televizyon alacaksınız. Google'a "Philips 55PUS8050 işletim sistemi?" yazarsanız AI Bakış bölümünde sistem size otomatik olarak cevap verecektir. Eğer cevap Google TV, Android TV, webOS ya da Tizen ise harika gönül rahatlığı ile alın. Eğer cevap Titan OS ya da bir başka işletim sistemi ise satın almadan önce iki kere düşünmekte fayda var.

Sinir bozucu reklamlar ve özellikle yerli uygulamaların eksik olması bu diğer işletim sistemlerinin en büyük sorunu. Hatta bazı aşırı ucuz modellerde gerekli lisansların olmaması nedeniyle Netflix gibi uygulamaların modlu versiyonlarını kullanmak zorunda kalabilir 4K TV'niz olmasına rağmen yine lisans sorunundan 720p görüntü kalitesine mahkum olabilirsiniz. Apple TV, Xiaomi TV Box/Stick ya da yukarıdaki övdüğüm işletim sistemlerine sahip başka bir TV modeli tercih etmek bu sorunun tek çözümü