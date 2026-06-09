macOS 27 Golden Gate Nasıl Yüklenir?

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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde yeni macOS sürümü macOS 27 Golden Gate'i tanıttı. Yeni sürüm Siri AI başta olmak üzere birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Apple ayrıca performans ve arayüz tarafında da önemli geliştirmeler yaptığını söylüyor. Peki macOS Golden Gate 27 nasıl yüklenir? Bu rehberde geliştirici beta aşamasındaki yeni sürümü Mac'inize nasıl kurabileceğinizi adım adım anlattık.

macOS 27 Golden Gate Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

macOS Golden Gate 27 şu an test aşamasında. Apple'ın kararlı sürümü sonbahar aylarında tüm kullanıcılara sunması bekleniyor. Yine de yeni sürümü denemek için o tarihe kadar beklemeniz gerekmiyor. Apple'ın geliştirici programına katılarak macOS 27 Golden Gate'i erkenden yükleyebilirsiniz.

İlk olarak geliştirici hesabınızı etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için şu adımları izleyin:

Mac'inizden ya da telefonunuzdan developer.apple.com adresine gidin. Sağ üst köşedeki Sign In butonuna tıklayın. Apple hesabınızla giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra geliştirici sözleşmesini kabul edin. İşlemlerin sorunsuz tamamlanması için Mac'inizi yeniden başlatın.

Bu adımlardan sonra macOS 27 Golden Gate güncellemesini Sistem Ayarları üzerinden yükleyebilirsiniz:

Sistem Ayarları uygulamasını açın. Genel bölümüne girin. Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Beta Güncellemeleri bölümünü açın. macOS Golden Gate 27 Developer Beta seçeneğini işaretleyin. Mac'in güncellemeleri kontrol etmesini bekleyin. Güncelleme göründüğünde Şimdi Güncelle seçeneğine tıklayın. Varsa bilgisayarınızın şifresini girin. İndirme tamamlandıktan sonra Mac yeniden başlayacak ve kurulum otomatik olarak başlayacak.

Gördüğünüz gibi macOS Golden Gate 27'yi yüklemek oldukça kolay. Çoğu kullanıcı için en uzun bölüm güncellemenin inmesini beklemek olacak. Güncelleme boyutu ve internet hızınıza göre bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bazı durumlarda yarım saate kadar uzayabilir.

Kuruluma başlamadan önce Mac'inizde yeterli boş alan olduğundan emin olun. Ayrıca önemli dosyalarınızı Time Machine veya farklı bir yöntemle yedekleyin. Böylece olası bir sorun yaşarsanız verilerinizi kaybetmezsiniz.

Geliştirici beta sürümleri günlük kullanım için hazırlanan nihai sürümler değildir. Bu nedenle performans sorunları, uygulama uyumsuzlukları, pil tüketimi problemleri ve beklenmeyen sistem hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden macOS 27 Golden Gate'i cihazınıza kurmadan önce dikkatli düşünmenizde fayda var. Peki yeni güncelleme hangi Mac modellerine gelecek?

macOS 27 Golden Gate Güncellemesini Destekleyen Mac Modelleri

MacBook Air M1 ve sonrası

MacBook Pro M1 ve sonrası

iMac M1 ve sonrası

Mac mini M1 ve sonrası

Mac Studio

Mac Pro Apple Silicon

Apple Silicon işlemcili Mac modellerinin büyük bölümünün macOS Golden Gate 27 güncellemesini alması bekleniyor. Buna karşın bazı eski Intel işlemcili Mac modelleri destek dışında kalabilir.

macOS Golden Gate 27 ile birlikte Siri AI, Finder arama sistemi, Apple Intelligence özellikleri ve yenilenen Liquid Glass tasarımı gibi birçok yenilik kullanıcılara sunulacak. Ancak bu özelliklerin tamamı her Mac modelinde çalışmayabilir. Özellikle bazı yapay zeka özellikleri daha yeni Apple Silicon işlemcilere özel olabilir.