iOS 27 Güncellemesi Nasıl Yüklenir? Adım Adım Rehber

Apple, WWDC 2026'da merakla beklenen iOS 27'yi tanıttı. Şirketin açıklamalarına göre bu sürüm, performans iyileştirmelerinden tutun da yeni ve gelişmiş Siri'ye kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Peki iOS 27 nasıl yüklenir? Bu rehberde Geliştirici Beta sürecinde olan bu yeni sürümü nasıl yükleyeceğinizi adım adım anlattık.

iOS 27 Güncellemesi Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

iOS 27, şu an hala test aşamasında. Şirket bu sürümü Eylül 2026'da iPhone 18 serisi ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunacak. Yine de endişelenmeyin bu tarihe kadar beklemek zorunda değilsiniz. Apple'ın Geliştirici programının bir parçası olarak iOS 27'yi ücretsiz bir şekilde erkenden yükleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şunlar:

Telefonunuzda "developer.apple.com" adresine gidin.

Sağ üst köşede bulunan " Sign in " (Giriş yap) butonuna tıklayın.

" (Giriş yap) butonuna tıklayın. iPhone'unuzdaki " Apple hesabı " ile giriş yapın.

" ile giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan " profil " simgesine tıklayın.

" simgesine tıklayın. Açılan menüde " Account " (Hesap) seçeneğine dokunun.

" (Hesap) seçeneğine dokunun. "Apple Developer Agreement" (Geliştirici Sözleşmesi) metnini onaylayın.

(Geliştirici Sözleşmesi) metnini onaylayın. Ayarların sorunsuz bir şekilde kaydolduğundan emin olmak için telefonunuzu yeniden başlatın.

iOS 27'yi yüklemek için " Ayarlar" uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Bu menüdeki " Genel" bölümüne girin.

bölümüne girin. " Yazılım Güncelleme " butonuna dokunun.

" butonuna dokunun. " Beta Güncellemeleri " yazan yere girin.

" yazan yere girin. " iOS 27 Developer Beta " seçeneğini işaretleyin.

" seçeneğini işaretleyin. Açılan penceredeki " Hüküm ve Koşullar " için " Kabul Et " butonuna basın.

" için " " butonuna basın. Son olarak " Şimdi Güncelle " butonuna dokunun.

" butonuna dokunun. Bu adımların ardından iOS 27 güncellemesi telefonunuza inecek.

Gördüğünüz üzere iOS 27 güncellemesini telefonunuza indirmek oldukça kolay. Hatta bu işlemdeki en uzun süren şey güncellemenin iPhone'unuza inmesini beklemek.10,9 GB boyutundaki güncellemenin inmesi bir 15-20 dakikayı bulabilir.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra iOS 27 güncellemesini yüklemek için sizin yapmanız gereken tek şey ise iPhone'unuzda yeterli depolama alanı olduğundan emin olmak ve cihazınızın şarjının dolu olması. Apple, pil belirli bir yüzdenin altındayken güncelleme yapmanıza izin vermez.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki iOS 27'nin herkese açık olmamasının bir nedeni var. Bu sürüm şu aşamada geliştiriciler ve teknoloji tutkunları ile test ediliyor. Yani performans başta olmak üzere pek çok alanda ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Hatta yedeklenmeyen tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz.

Bu nedenle iOS 27 güncellemesini indirip telefonunuza kurmadan önce tüm bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olmakta fayda var. Peki iOS 27 her telefonda çalışıyor mu? Gelin bu sorunun cevabına da göz atalım.

iOS 27 Güncellemesini Destekleyen iPhone Modelleri Hangileri?

iPhone 17 Serisi : iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro, 17 Pro Max, 17e ve iPhone Air

: iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro, 17 Pro Max, 17e ve iPhone Air iPhone 16 Serisi : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max ve 16e

: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max ve 16e iPhone 15 Serisi : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max

: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max iPhone 14 Serisi : iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max iPhone 13 Serisi : iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max iPhone SE (3. Nesil)

Apple, iOS 27 güncellemesini iPhone 12 ve sonrasında çıkan tüm modeller için sunacak. Yani iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve iPhone SE 3 modelleri güncelleme alacak. iPhone 11 ise aradan geçen yedi yılın ardından ilk defa güncelleme almayacak. Bildiğiniz üzere söz konusu model ülkemizde oldukça popüler.

Ne yazık ki bu kişilerin iOS 27 yüklemek için daha güncel modellerden birine geçiş yapmaları gerekecek. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz belirtmiş olayım ki her iPhone iOS 27'nin bütün özelliklerini barındırmayacak. Bazı yapay zeka özellikleri sadece iPhone 17 Pro ve gelecek diğer yeni modellerle sınırlı olacak.