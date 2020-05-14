En Güzel Araba Oyunları (2020)

En güzel araba oyunları listemizde, bugüne kadar piyasaya sürülmüş en başarılı yapımları ele aldık. Bunların arasın başarılı yarış oyunları olduğu gibi farklı tarzda yapımlar bulunuyor.

En güzel araba oyunları aslında iki farklı seçenek içinde ayrılıyorlar. Bunlardan bir tanesine simülasyon denirken, bir diğerine arcade ismi veriliyor. Simülasyon oyunlarında gerçekçilik ön plana alınmış durumda. Yani oyun geliştiricileri bu tür içerisinde, gerçekten araba kullanıyor hissi vermeye çalışmışlar. Gerçekten arabanın direksiyonuna otursanız ve yarışlara katılsanız, ne gibi bir olayla karşı karşıya gelebileceğinizi göstermeye çalışıyorlar.

Arcade denilen tarzda ise gerçekçilikten öte eğlence ön plana alınmış durumda. Yine gerçekten araba kullanıyormuşsunuz hissi alıyorsunuz; ancak simülasyon oyunlarında olduğu gibi birebir şekilde olmuyor. Bu tarz oyunlarda, araba modifiye etmek, arabaları parçalara ayırmak ya da aklınıza ne gelirse bu çılgınlıkları yapmak ön plana çıkıyor.

2020 yılında oynayabileceğiniz en güzel yarış oyunları arasında, bunlardan onlarca bulmak mümkün. Hem simülasyon hem de arcade tarzında, hala oynanabilen başarılı yapımlar yer alıyorlar. Örneğin; Forza Motorsports serisini bilgisayarınıza indirirseniz, gerçek bir yarışın içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bunun tam tersi Forza Horizon serisinden bir oyunu bilgisayarınıza kurarsanız, bu sefer devasa bir haritada, istediğinizi yapabilirsiniz.

Bilgisayar üzerinde oynanabilecek muhteşem oyunların yanı sıra yine bilgisayar üzerinde oynayabileceğiniz flaş oyunlar da mevcut. Araba oyunları bağlantısına tıklamak suretiyle, oynayabileceğiniz küçük oyunlara göz atabilirsiniz. Bu oyunlar internet tarayıcısı üzerinden oynanabiliyorlar ve size küçük eğlenceler sunuyorlar. Yine de en az büyük bilgisayar oyunları kadar eğlenebilirsiniz.

En güzel araba oyunları listesi - 2020