Avatar: Frontiers of Pandora, Avatar hayranları için mükemmel bir deneyim sunan aksiyon-macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubifsoft tarafından yayınlanan Avatar: Frontiers of Pandora, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon-macera oyunları arasında yerini alıyor. Pandora'nın daha önce hiç keşfedilmemiş yerlerini gezecek, maceralara atılacak ve yerli bir Na'Vi olarak Avatar efsanesini yaşatacaksınız.

Geliştiriciler, daha önce The Division oyununda gördüğümüz teknolojileri Avatar: Frontiers of Pandora'da da kullanıyor. Oyuncular, film benzeri grafikleri deneyimleyecek ve en ufak ayrıntıya kadar Pandora'nın sırlarını keşfedebilecekler. Tabii bu güzel grafikleri taşımak için iyi bir sisteme ve geniş bir depolama alanına sahip olmanız gerekiyor.

Avatar: Frontiers of Pandora İndir

Oyunda aynı Avatar filmlerindeki gibi bir hava alacağınızı söylemiştik. Lakin daha da ileriye giderek gösterilmeyen kısımları da keşfedeceksiniz. Tuhaf yaratıkları, görevleri ve ilgi çekici savaşları mükemmel bir şekilde deneyimleyin.

Eğer bir avatar hayranıysanız, kesinlikle Avatar: Frontiers of Pandora indirin ve sinematik eşliğinde mükemmel bir aksiyon-macera deneyimi yaşayın.

Avatar: Frontiers of Pandora Sistem Gereksinimleri