2. Dünya Savaşının ardından dünya için yeni bir çağ başlayacak ve bu Sovyetler Birliğinin dağılmasına kadar devam edecekti. Öyle ki bu savaş o kadar basit değildi, çünkü birçok teknolojinin gelişmesi soğuk savaşın sayesinde de oldu denilebilir. Tabi çoğu savaş gibi bu savaşta Kore savaşıyla birlikte sıcak bir çatışmaya dönmüştü.

Soğuk savaş sadece askeri alanda bir güç gösterisi değil, aynı zamanda bir teknoloji ve uzay yarışıydı neredeyse her şeyin ilkini başaran Sovyetler Birliği uzay savaşında da Amerika’nın önüne geçmiş ve uzaya ilk uyduyu göndermiş daha sonrasında ise ilk insan Yuri Gagarin’i uzaya çıkarmıştı.

Yuri Gagarin’in uzayda 1 saat 48 dakika sürecek yolculuğu insanlık için çok büyük bir adım olmuştu. Aynı zamanda Sovyetlerin uzay yarışında Amerika Birleşik Devletlerin'e karşı kazandıklarının göstergesiydi. Fakat, Amerika Ay’a gönderilen ekiple dünya dışında ilk defa bir yere ayak basılmasını sağlamış ve Sovyetler Birliğini adeta uzay yarışından silmişti.

Ancak bir sorun vardı o da Ay’a aslında gidilmedi ve bunların hepsi birer stüdyo çekimi gibi teorilerdi. Peki, Ay’a gerçekten gidildi mi, Ay’a gidilmediğine dair kanıtlar neler, bu kanıtlar ne kadar gerçekçi? Gelin beraber bakalım.

Ay’a Gerçekten Gidildi Mi?

1969 Yılında soğuk savaş dönemlerinde 20 Temmuz’da Neil Armstrong ve ekibi Ay’a ilk ayak basan ekip olmuştur. Evet, Ay’a gerçekten gidilmiştir. Hatta Ay üzerinde yürüyüşler yapılmış, araçlar sürülmüştür. O meşhur sözü de hatırlatmadan geçmek istemeyiz. “Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım.” Peki, Ay’a gidilmediğine dair kanıtlar neler, bu kanıtları ne kadar gerçek?

Ay’a Gidilmediğine Dair Kanıtlar Neler?

Ay’da çekilen fotoğraflarda yıldız yok.

Amerika bayrağı dalgalanıyor.

Uzay aracı dünyadan kalkarken çok fazla roket kullanılıyor ve yakıt tüketiyor bunlar Ay’da bulunmuyor öyleyse Ay’a gerçekten gidilmedi.

Ay’da Çekilen Fotoğraflarda Yıldız Yok

Bu komplo teorisi en çok kullanılan teorilerden biridir. Eğer gerçekten Ay’a gidildiyse neden fotoğraflarda hiç yıldız yok. Bu sorunun cevabı aslında oldukça basittir. O yıllarda kamera teknolojisi şimdiki kadar gelişmemiştir ve yıldızların gözükmemesi gayet normaldir.

Eğer kendi cep telefonunuz ile yıldızları çekmeyi çalışırsanız sizde fotoğrafta yıldızların olmadığını göreceksiniz. Günümüz teknolojisiyle yıldızlar fotoğraflarda gözükmezken o yıllarda nasıl gözükebilir?

Amerika Bayrağı Dalgalanıyor

En çok konuşulan ve ortaya konulan iddialardan biri de Amerika bayrağı rüzgarın ve atmosferin olmadığı bir yerde nasıl dalgalanıyor? Aslında fotoğrafa dikkatli bakıldığında bayrağın dalgalanmadığını bir tel ile havada kaldığını görebilirsiniz. Şekli ise yer çekimi az olduğundan ve rüzgar olmadığından dolayı aynı kalmış.

Uzay Aracı Dünyadan Kalkarken Çok Fazla Roket Kullanılıyor ve Yakıt tüketiyor, Bunlar ise Ay’da Bulunmuyor Öyleyse Ay’a Gerçekten Gidilmedi.

Bu aslında oldukça doğal bir sorudur. 4.7 Ton ağırlığındaki bir araç Ay’da nasıl kendi başına tekrar kalkıp dünyaya geri dönebildi. Ancak, birçok insanın unuttuğu bir şey var. O da dünya ile Ay’ın bir olmadığıdır. Yani Ay’daki yer çekimi ve atmosfer çok az olduğundan dolayı dünyadaki gibi kocaman roketlere ve yakıtlara ihtiyaç yoktur. Bu nedenle Ay’daki bir araç çok rahat bir şekilde kalkış yapabilir.

Bu içeriğimizde Ay’a gerçekten gidildi mi, Ay’a gidilmediğine dair kanıtlar neler? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.