Burçlar Gerçek Mi, Burçlar Ne Kadar Doğru?

Birçok insanın inandığı ne kadar gerçek olmadığı söylenilse dahi "Burada yazıyordu ve gerçekleşti" gibi söylemlerin olduğu burçlar ne kadar gerçek? Sizler için anlatıyoruz. İnsanlar birçok olayın burçlarda yazdıklarını ve burçların insan karakterini açıkladıklarını söylemektedir. Fakat, insanların davranışlarını, düşüncelerini bu kadar basite indirgemek ne kadar doğru? Bu soruya cevap vermeden önce astroloji nedir, burç nedir, burçlar gerçek mi ve burçlar ne kadar doğru? Bakmak gerekir.

Astroloji Nedir?

Astroloji: evrendeki yıldızların ve gök cisimlerinin, bir şekil veya cisime benzetilerek o gök cisimlerinin hareketlerine göre insanların kaderlerinin belirlendiği sanılan bir sahte bilim dalıdır. İnsanlar, gelecekte ne olacak ya da hayatları nasıl olacak? Diye oldukça merak etmektedir. Bu aslında oldukça normal bir durumdur, geleceği merak etmek hatta geçmişi ziyaret etmek insanların hayal dünyasında oldukça yer alan bir konudur. Astroloji ise insanlara gelecekten haber verdiğini söyleyen bir sahte bilimdir.

Burç Nedir?

Astroloji'nin en büyük dayanağından biri olan burçlara birçok insan inanmaktadır. "On iki takım yıldızının her birine burç denmektedir." İnsanların doğdukları tarihte gök cisimlerinin konumuna göre adlandırılır. Her bir burcun farklı bir özelliği öne çıkmakta ve bu özelliklere göre insanlar üzerinden çıkarımlar yapılmaktadır. 12 Tane burç bulunmaktadır bu on iki burç 4 farklı elementi temsil etmektedir. Peki ya burçlar gerçek mi?

Burçlar

Ateş Aslan, koç, yay Su Yengeç, akrep, balık Hava İkizler, terazi, kova Su Yengeç, akrep, balık

Burçlar Gerçek Mi?

Birçok insan burçların gerçekten de doğru olduğuna inansa da burçlar aslında gerçek değil birer yanılmadır. Çünkü geleceği veya insan karakterini burçlar üzerinden çıkarım yapmak yanlış olacaktır. İnsanlar tüm hayatı boyunca öğrendiği ve yaşadığı edinimlere göre karakterlerini ortaya koymaktadır.

Yani insanların karakterlerini birkaç sahte teoriden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca burçlar, geleceği gerçekten görebiliyor olsalardı bilim camiası tarafından çoktan kabul edilmiş olurdu. Peki burçlar ne kadar doğru, insanlar burçlara neden inanıyor? Gelin birlikte bakalım

Burçlar Ne Kadar Doğru?

İnsanların burçların doğruluğuna inanma sebebi orada yazılanların doğru çıkmasıdır. Fakat bu oldukça yanlış bir yanılgıdır, burçlarda birçok şey söylenilmekte ve insan beyni genellikle burçlarda yazılan birkaç şeyin isabet etmesinden hepsinin doğru çıktığına inanmakta. Buradaki en büyük mantık hatası orada yazılan şeylerin aslında tüm insanlarda birer ortak özellik olmasıdır.

Örneğin:

Herhangi bir burçta bu hafta başından kötü bir şey geçicek yazabilir.

(Aslında her insanın başından her hafta veya her gün kötü bir şey geçmektedir.)

İkizler burcu aldatır ya da iki yüzlüdür.

(Aslında insanların aldatması burçlarından değil onların karakterlerinden kaynaklanır, her insan aldatabilir ve bu sadece ikizler burcuna ait bir özellik değildir.)

Herhangi bir burç ileride çok başarılı olacaksın demektedir.

(Aslında hedeflerin için başarılı bir adım izlersen, başarılı olacağın büyük olasılıkla zaten bellidir.)

Burçların söylediği çoğu şey insanlarda zaten bulunan özelliklerdir. İnsanların doğdukları tarihe göre kaderlerinin yazılması söz konusu olamaz, elbette aralarından tutan olacaktır. Ancak belirttiğimiz gibi burçların söyledikleri birçok insanda var olan özelliklerdir. İnsanlar büyük oranda burçlarda anlatılanları hayatının bir döneminde yaşayacaktır.

Bu içeriğimizde herkesin merak ettiği soru burçlar gerçek mi, ne kadar doğru? Adlı soruları yanıtladık. Sizler burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.