OmeTV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 27.00 MB
- Üretici Video Chat Alternative
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OmeTV ile akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak televizyon izleyebilirsiniz.
Pandemi süreci ile hem ülkemiz de hem de dünya da milyonlarca insan evlere kapandı. Evlere kapanan insanlar internet ortamında daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Kimileri mobil oyunlar oynadı kimileri de internette yer alan videoları izlemeye başladılar. Böylelikle hem oyunların oyuncu sayısı arttı hem de videoların izlenme sürelerinde artış yaşandı. Hal böyle olunca asosyallikte ağırlık göstermeye başladı. Bunu gören bazı geliştiriciler de çeşitli arkadaşlık uygulamaları geliştirerek bu asosyalliğin önüne geçmek istediler. Bu uygulamalardan bir tanesi de OmeTV olarak karşımıza çıktı.
Kullanıcılara video sohbetleri yapma fırsatı veren OmeTV, yeni arkadaşlıklar kurmak için insanları teşvik ediyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama sayesinde ücretsiz olarak dünyanın farklı noktalarındaki insanlar ile tanışabilir, arkadaşlık kurabilirsiniz.
OmeTV Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Kolay kullanım,
- Kameralı video sohbeti,
- Yazılı sohbet,
- Gece ve gündüz erişim,
- Reklamsız,
50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan OmeTV hem mobil platformunda hem de web platformunda kullanılıyor. Android ve iOS platformunda 1 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olduğu bilinen uygulamada hem erkek hem de bayanlar ile sohbetler edebilir, arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan uygulama sayesinde kullanıcılar internet vasıtası ile sohbetler edebilecekler. Bünyesinde reklamlara da yer vermeyen OmeTV, kullanıcıları üyelik gibi prosedürler ile de uğraştırmıyor.
Gizliliğe önem veren uygulama sayesinde kullanıcılar herhangi bir üyelik ile karşılaşmadan kolay bir şekilde görüşmeler yapabiliyorlar. Ekran üzerinde parmak hareketi ile kullanıcıları görebilmek mümkün olurken uygulama bu yönü ile de Tinder’ı hatırlatmaktadır. Her gün yeni yüzleri dahil eden uygulama, kullanıcılarına üyeliksiz, reklamsız ve basit bir kullanış sunuyor.
OmeTV İndir
Android platformu için Google Play üzerinde, iOS platformu için de App Store üzerinde yer alan başarıl mobil uygulama ücretsiz yapısı ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Google Play üzerinde 5 üzerinden 4.2 gibi bir puana sahip olan uygulama, beğenileri toplamaya devam ediyor. Dileyen kullanıcılar arkadaşlık uygulamasını hemen indirebilir ve milyonlarca kullanıcı ile etkileşime girebilirler.
OmeTV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Video Chat Alternative
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OmeTV sayesinde mobil platformda televizyon izleyebilir, anlık gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Korona Virüs salgını ortaya çıkması ile birlikte ülkemiz de ve dünya da milyonlarca insan evlerine kapandı. Kimileri evden çalıştı kimileri de evde zaman geçirmenin tadını çıkarmaya başladı. Günümüzde pek çok iş artık evden de yapılabilir hale gelirken oyun ve video sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Korona virüsünün ortaya çıkması ile birlikte insanlar evlere kapandığı gibi oyunlara ve videolara erişti. Bu süreç içerisinde video oyunlarının gelirleri artarken videolar da daha fazla insan ile etkileşime girdiler. Tabii bu durumdan faydalanmaya çalışan geliştiriciler de OmeTV gibi çeşitli arkadaşlık uygulaması geliştirdiler.
Android ve iOS platformu için geliştirilen OmeTV mobil platformda sosyal uygulamalar kategorisinde yer alıyor. Günümüzde 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan başarılı uygulama, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları ortak bir nokta da buluşturuyor. Kullanıcılar farklı dil ve ülkelerdeki kullanıcılar ile etkileşime girerek arkadaşlıklar kurabiliyor, görüntülü sohbetlere dahil olabiliyorlar.
OmeTV Özellikler
- Reklamsız,
- Videolu ve görüntülü sohbet,
- Milyonlarca farklı kullanıcı,
- Basit kullanım,
- Kaydırmalı arkadaş listesi,
Günümüzde arkadaşlık uygulamalarına olan ilgi artmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da arkadaşlık uygulamaları sayesinde insanlar çeşitli şehirlerden olduğu gibi çeşitli ülkelerdeki kullanıcılar ile etkileşime girerek arkadaşlıklar kurmaya devam ediyorlar. Kullanıcılar farklı dil seçenekleri eşliğinde birbirleri ile etkileşime girerek eğlenceli sohbetler gerçekleştirebiliyorlar. Keyifli video sohbetleri gerçekleştirebilen kullanıcılar, reklamsız ve ücretsiz olarak bu görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Dileyen kullanıcılar da yazılı olarak da bu sohbetlere dahil olabiliyorlar.
Uygulama içerisinde kaydırmalı bir ekran yer alıyor. Bu yapısı ile Tinder’a benzeyen uygulama, kaydırmalı ekran sayesinde kullanıcıları birbirleri ile eşleştiriyor.
OmeTV İndir
Google Play ve App Store üzerinde Android ve iOS platformu için yayınlanan OmeTV ücretsiz bir yapıya sahip. Dileyen kullanıcılar uygulamayı akıllı telefonlarına indirerek hemen eğlenceli sohbetlere dahil olabilirler. Dünya çapında milyonlara ulaşan ücretsiz uygulama, ücretsiz yapısı ile kullanıcılara erişmeye devam ediyor.