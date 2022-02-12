OmeTV ile akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak televizyon izleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pandemi süreci ile hem ülkemiz de hem de dünya da milyonlarca insan evlere kapandı. Evlere kapanan insanlar internet ortamında daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Kimileri mobil oyunlar oynadı kimileri de internette yer alan videoları izlemeye başladılar. Böylelikle hem oyunların oyuncu sayısı arttı hem de videoların izlenme sürelerinde artış yaşandı. Hal böyle olunca asosyallikte ağırlık göstermeye başladı. Bunu gören bazı geliştiriciler de çeşitli arkadaşlık uygulamaları geliştirerek bu asosyalliğin önüne geçmek istediler. Bu uygulamalardan bir tanesi de OmeTV olarak karşımıza çıktı.

Kullanıcılara video sohbetleri yapma fırsatı veren OmeTV, yeni arkadaşlıklar kurmak için insanları teşvik ediyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama sayesinde ücretsiz olarak dünyanın farklı noktalarındaki insanlar ile tanışabilir, arkadaşlık kurabilirsiniz.

OmeTV Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Kolay kullanım,

Kameralı video sohbeti,

Yazılı sohbet,

Gece ve gündüz erişim,

Reklamsız,

50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan OmeTV hem mobil platformunda hem de web platformunda kullanılıyor. Android ve iOS platformunda 1 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olduğu bilinen uygulamada hem erkek hem de bayanlar ile sohbetler edebilir, arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan uygulama sayesinde kullanıcılar internet vasıtası ile sohbetler edebilecekler. Bünyesinde reklamlara da yer vermeyen OmeTV, kullanıcıları üyelik gibi prosedürler ile de uğraştırmıyor.

Gizliliğe önem veren uygulama sayesinde kullanıcılar herhangi bir üyelik ile karşılaşmadan kolay bir şekilde görüşmeler yapabiliyorlar. Ekran üzerinde parmak hareketi ile kullanıcıları görebilmek mümkün olurken uygulama bu yönü ile de Tinder’ı hatırlatmaktadır. Her gün yeni yüzleri dahil eden uygulama, kullanıcılarına üyeliksiz, reklamsız ve basit bir kullanış sunuyor.

OmeTV İndir

Android platformu için Google Play üzerinde, iOS platformu için de App Store üzerinde yer alan başarıl mobil uygulama ücretsiz yapısı ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Google Play üzerinde 5 üzerinden 4.2 gibi bir puana sahip olan uygulama, beğenileri toplamaya devam ediyor. Dileyen kullanıcılar arkadaşlık uygulamasını hemen indirebilir ve milyonlarca kullanıcı ile etkileşime girebilirler.