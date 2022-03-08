"Bağlantınız Gizli Değil" Hatası ve Çözümü

Bağlantınız gizli değil hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür? Çok sayıda internet kullanıcısının ara sıra karşı karşıya kaldığı can sıkıcı soruna ilişkin merak edilen soruları yanıtladık.

Bir web sitesine girmeye çalışırken meydana gelen hatayı düzeltebilecek bazı yöntemler bulunuyor. Söz konusu sorun ile karşılaşan kullanıcılar, hazırladığımız rehberde yer alan yöntemleri uygulayarak hatayı ortadan kaldırabilir.

"Bağlantınız Gizli Değil" Hatası Nedir?

Bağlantınız gizli değil sorunu, internet tarayıcısının ziyaret edilmek istenen web sitesinin güvenli olup olmadığını doğrulayamadığı anlamına gelir. İnternet tarayıcısı, söz konusu uyarı mesajını sitenin ziyaret edilmesini engellemek için gösterir çünkü güvenli olmayan bir siteyi ziyaret etmek kişisel bilgilerinizi riske atabilir.

Tarayıcı, bir siteyi ziyaret ederken kullanıcının gizliliğini korumak için sitenin güvenlik sertifikasını doğrular. Sertifika standartlara uygun olmayabilir. Bu, kişisel verilerinizin şifrelenmeyeceği ve dolayısıyla çevrim içi tehditlere açık olabileceği anlamına gelir.

"Bağlantınız Gizli Değil" Hatası Neden Olur?

İnternet tarayıcısı, bir web sitesini açmadan önce gereksinimleri karşıladığından emin olmak için sitenin dijital sertifikasını kontrol eder. Bu sertifika, kullanıcıların özel bilgileri, iletişim bilgileri, şifreler ve özel yöntemler gibi verileri şifreler ve güvenli hale getirir.

SSL sertifikasının doğrulanamamasının nedenleri değişkenlik gösterir. Ziyaret edilmek istenen sitede sertifika olmayabilir, sertifikasının süresi dolmuş olabilir. Hatta yanlış bir şekilde ayarlanan sertifika da söz konusu hataya yol açabilir.

Sertifika kaynaklı nedenler ne olursa olsun, web sitesinin sahibi bunu çok kısa süre içerisinde düzeltmeli ancak bazen bağlantınız gizli değil sorununun kaynağı sertifika olmayabilir. Bu hata cihazınızdan veya tarayıcınızdan kaynaklanabilir.

Tarayıcı, ziyaret etmeye çalıştığınız internet sitesi ile iletişim kuramıyor olabilir. Eğer sorunun kaynağı cihaz veya tarayıcıysa bunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri uygulayarak söz konusu hatayı düzeltebilirsiniz.

"Bağlantınız Gizli Değil" Hatası Nasıl Çözülür?

İnternet sitesini yeniden yükleyin.

Bilgisayarınızın saatini ve tarihini kontrol edin.

VPN ve anti virüsü devre dışı bırakın.

Tarayıcı önbelleğini ve verileri temizleyin.

DNS sunucusunu değiştirin.

Bilgisayarı ve modemi yeniden başlatın.

İşletim sistemini güncelleyin.

SSL sertifikasının son kullanma tarihini kontrol edin.

1. İnternet Sitesini Yeniden Yükleyin

Çoğu kullanıcının zaman zaman karşı karşıya kaldığı sorunun çözülebilmesi için uygulanabilecek yöntemlerin ilk sırasında internet sitesini yeniden yüklemek yer alıyor. Söz konusu sorunu çözmek için "F5" tuşuna basın veya sayfaya sağ tıklayıp "Yeniden yükle" seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından site yeniden yüklenecek.

2. Bilgisayarınızın Saatini ve Tarihini Kontrol Edin

"Windows + I" kısayolunu kullanarak ayarları açın.

"Zaman ve Dil" kategorisine tıklayın.

"Saati otomatik olarak ayarla" seçeneğinin aktif olup olmadığını kontrol edin.

Görev Çubuğu’nun sağ alt köşesinde yer alan tarih ve saatin yanlış olup olmadığına bakın. Eğer bir hata varsa bunu otomatik olarak düzeltebilirsiniz. Bunun için "Windows + I" kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. Daha sonra "Zaman ve Dil" kategorisini açın ve açılan sayfadaki "Saati otomatik olarak ayarla" seçeneğini etkinleştirin.

3. VPN ve Anti Virüsü Devre Dışı Bırakın

VPN hizmetleri, internet ortamında anonim olarak gezinebilmenizi sağlar. Anti virüs programları ise veri güvenliğini üst seviyeye taşır. Kullanıcılar için çok önemli programlar olan VPN ve anti virüs, bazen SSL sertifikalarını ya da bağlantıları engellemek dahil olmak üzere bazı sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla bu hizmetleri geçici süreliğine devre dışı bırakın.

4. Tarayıcı Önbelleğini ve Verilerini Temizleyin

Tarayıcıyı açın.

Sağ üst köşede yer alan dikey üç nokta simgesine tıklayın.

"Geçmiş" menüsüne tıklayın.

Tekrar "Geçmiş" yazısına tıklayın.

"Tarama verilerini temizle" seçeneğini seçin.

Açılan penceredeki seçenekleri seçin.

Zaman aralığını ayarlayın.

"Verileri temizle" butonuna tıklayın.

Karşı karşıya kaldığınız sorunun kaynağı tarayıcı olabilir. Bu sebepten ötürü internet tarayıcısının önbelleğini ve verilerini temizleyebilirsiniz. Bu yöntemin adımları, tarayıcıdan tarayıcıya değişiklik gösterir. Yukarıda dünya genelinde oldukça popüler olan Google Chrome’da önbellek ve verilerin nasıl temizleneceği yer alıyor.

5. DNS Sunucusunu Değiştirin

Denetim Masası’nı açın.

"Ağ ve İnternet" kategorisini açın.

"Ağ ve Paylaşım Merkezi" yazısına tıklayın.

"Bağlantılar" kısmında yer alan ağın üzerine tıklayın.

"Özellikler" yazısına tıklayın.

"İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP /IPv4)" seçeneğine çift tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanın" seçeneğini seçin.

DNS adreslerini kutucuklara girin.

"Çıkarken ayarları doğrula" seçeneğini etkinleştirin.

"Tamam" seçeneğini seçin.

İnternet tarayıcısının önbelleğini ve verilerini temizleme işlemi işe yaramadıysa DNS sunucusunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Yukarıda yer alan yöntemleri uygulayarak DNS sunucusunu değiştirme işlemini çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

6. Bilgisayarı ve Modemi Yeniden Başlatın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem bilgisayarı ve modemi yeniden başlatmak. Bu yöntem, meydana gelen hatanın düzeltilmesine yardımcı olabilir. Modemin arka tarafında bulunan güç butonuna basın. Bu işlemin ardından modemin fişini çekin. 10 saniye bekledikten sonra tekrar fişi takın ve güç butonuna basın.

7. İşletim Sistemini Güncelleyin

Listede yer alan yöntemleri uyguladıysanız ve hiçbiri sorununuzun çözülmesine yardımcı olmadıysa işletim sistemini güncellemeyi deneyebilirsiniz. Güncelleme işleminin ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

8. SSL Sertifikasının Son Kullanma Tarihini Kontrol Edin

Sorun yaşadığınız web sitesini açın.

Adres çubuğunun sol kısmında yer alan kilit simgesine tıklayın.

"Bağlantı güvenli" seçeneğini seçin.

"Sertifika geçerli" yazısına tıklayın.

"Geçerlilik" kısmından son kullanma tarihini görebilirsiniz.

Yaşadığınız sorunun kaynağı cihazınız veya tarayıcınız olmayabilir. Meydana gelen hata, site sahibi SSL sertifikasını yenilemeyi unutmuş olabilir. Bu sebepten ötürü yukarıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.