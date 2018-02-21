Mac İçin En İyi VPN Programları

Bu listemizde Mac için ücretsiz VPN programlarına yer verdik.

Sadece yasaklı ve engellenen sitelere giriş yapmak için değil, Türkiye’de hizmet vermeyen servisleri kullanabilmek, herkesin erişimine açık WiFi noktalarında bağlantı güvenliğini sağlamak için VPN programlarına ihtiyaç var. Sosyal ağların sıklıkla engellendiği, bağlantının yavaşlatıldığı ülkemizde her Mac bilgisayarda olması gereken VPN programlarını bir araya getirdik.

Mac için en iyi VPN programları listemizde en güvenilir ve hızlı bağlantıyı sunan VPN’leri bir arada bulacaksınız. Çoğunluğu günlük ücretsiz belli bir miktarda veri tüketimine izin veriyor. Memnun kalırsanız aylık, yıllık abonelik seçeneklerinden birini değerlendirerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Listedeki ücretsiz VPN programlarının tümü olası sorunlar için ya e-posta ya da sosyal medya üzerinden destek sağlamaktadır.