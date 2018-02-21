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Mac İçin En İyi VPN Programları

Mac İçin En İyi VPN Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Bu listemizde Mac için ücretsiz VPN programlarına yer verdik.

Sadece yasaklı ve engellenen sitelere giriş yapmak için değil, Türkiye’de hizmet vermeyen servisleri kullanabilmek, herkesin erişimine açık WiFi noktalarında bağlantı güvenliğini sağlamak için VPN programlarına ihtiyaç var. Sosyal ağların sıklıkla engellendiği, bağlantının yavaşlatıldığı ülkemizde her Mac bilgisayarda olması gereken VPN programlarını bir araya getirdik.

Mac için en iyi VPN programları listemizde en güvenilir ve hızlı bağlantıyı sunan VPN’leri bir arada bulacaksınız. Çoğunluğu günlük ücretsiz belli bir miktarda veri tüketimine izin veriyor. Memnun kalırsanız aylık, yıllık abonelik seçeneklerinden birini değerlendirerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Listedeki ücretsiz VPN programlarının tümü olası sorunlar için ya e-posta ya da sosyal medya üzerinden destek sağlamaktadır.

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Hideman VPN Hideman VPN
Hideman VPN Hideman VPN, Mac'leriniz ile internet üzerinde özgürce gezmek ve engellenen sitelere girmek için kullanabileceğiniz etkili ve kullanışlı bir programdır. DENEME SÜRÜMÜ
Hotspot Shield Hotspot Shield
Hotspot Shield Hem internetteki kimliğinizi gizli tutarak güvende kalmak hem de erişim engeli olan sitelere erişmek için ihtiyacınız olan Hotspot Shield'ın Mac sürümü. ÜCRETSİZ
Kaspersky Secure Connection Kaspersky Secure Connection
Kaspersky Secure Connection Kaspersky Secure Connection, Mac kullanıcılarının da ücretsiz indirip kullanabildiği güvenli, hızlı VPN programı. ÜCRETSİZ
Opera Opera
Opera Alışılmışın dışında özellikleri ve hız iddiasıyla Opera, en popüler internet tarayıcıları arasında. ÜCRETSİZ
PureVPN PureVPN
PureVPN PureVPN uygulaması sayesinde Mac bilgisayarlarınızda zorlanmadan VPN çözümlerine ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
VPN Unlimited VPN Unlimited
VPN Unlimited VPN Unlimited, Mac için kısıtlamaları ortadan kaldıran güvenli VPN programı. DENEME SÜRÜMÜ
ZenMate ZenMate
ZenMate ZenMate, Mac bilgisayarınızda yasaklı, engelli sitelere giriş yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz, güvenli proxy programı. ÜCRETSİZ

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