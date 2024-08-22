Beşiktaş - Lugano Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi "Play-Off" turu kapsamında bugün İsviçre'nin Lugano takımına karşı ilk maçına çıkacak. Peki Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Lugano maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Beşiktaş - Lugano Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Lugano Linki!

UEFA Avrupa Ligi "Play-Off" turunda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Lugano'nun maçı Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazarak UEFA Avrupa Ligi "Play-Off" turunu oynama hakkı elde eden Beşiktaş'ın maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Bugünkü maçta siyah beyazlılar deplasmanda oynayacak. Thun şehri ile aynı isme sahip olan stattaki mücadele, Danimarkalı hakem Morten Krogh tarafından yönetilecek.

Beşiktaş - Lugano arasındaki 22 Ağustos 2024 saat 21.30'da başlayacak mücadelenin rövanşı ise 29 Ağustos 2024 Perşembe 21.00'de oynanacak.

Beşiktaş - Lugano maçı izleme linki üzerinden bu akşamki futbol mücadelesini izleyebilirsiniz ancak maçı izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

Beşiktaş - Lugano İlk 11'ler

Eğer Beşiktaş - Lugano maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza yanıt verdiysek gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Beşiktaş - Lugano maçının muhtemel ilk 11'leri kimler? iki takımın muhtemel kadrosu şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Omar Colley

Emirhan Topçu

Milot Rashica

Al-Musrati

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy

Ciro Immobile

Rafa Silva

Lugano Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Amir Saipi

Albian Hajdari

Antonios Papadopoulos

Milton Valenzuela

Mattia Zanotti

Anto Grgic

Ousmane Doumbia

Uran Bislimi

Ignacio Aliseda

Renato Steffen

Daniel Correia

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Lugano maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.