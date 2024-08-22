Beşiktaş - Lugano Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?
Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Lugano maçı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi "Play-Off" turu kapsamında bugün İsviçre'nin Lugano takımına karşı ilk maçına çıkacak. Peki Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Beşiktaş - Lugano maç linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Beşiktaş - Lugano Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Lugano Linki!
UEFA Avrupa Ligi "Play-Off" turunda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Lugano'nun maçı Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazarak UEFA Avrupa Ligi "Play-Off" turunu oynama hakkı elde eden Beşiktaş'ın maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Bugünkü maçta siyah beyazlılar deplasmanda oynayacak. Thun şehri ile aynı isme sahip olan stattaki mücadele, Danimarkalı hakem Morten Krogh tarafından yönetilecek.
Beşiktaş - Lugano arasındaki 22 Ağustos 2024 saat 21.30'da başlayacak mücadelenin rövanşı ise 29 Ağustos 2024 Perşembe 21.00'de oynanacak.
Beşiktaş - Lugano maçı izleme linki üzerinden bu akşamki futbol mücadelesini izleyebilirsiniz ancak maçı izleyebilmek için abonelik gerekiyor.
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Beşiktaş - Lugano İlk 11'ler
Eğer Beşiktaş - Lugano maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza yanıt verdiysek gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Beşiktaş - Lugano maçının muhtemel ilk 11'leri kimler? iki takımın muhtemel kadrosu şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- Jonas Svensson
- Gabriel Paulista
- Omar Colley
- Emirhan Topçu
- Milot Rashica
- Al-Musrati
- Gedson Fernandes
- Semih Kılıçsoy
- Ciro Immobile
- Rafa Silva
Lugano Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Amir Saipi
- Albian Hajdari
- Antonios Papadopoulos
- Milton Valenzuela
- Mattia Zanotti
- Anto Grgic
- Ousmane Doumbia
- Uran Bislimi
- Ignacio Aliseda
- Renato Steffen
- Daniel Correia
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Lugano maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.