The Batman Yönetmeni Seriyi Sıfırlama Nedenini Açıkladı!

2005 yılında Christian Bale ile hayatımıza yeniden giren The Batman; Christopher Nolan yönetmenliğinde 3 seri olarak çekilmişti. Batman Begins (Batman Başlıyor), The Dark Knight (Kara Şövalye), The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor) olarak devam eden seri 2012 yılında sıfırlanmış ancak Batman karakteri, Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman v Superman: Adaletin Şafağı) ve Justice League (Adalet Birliği) gibi filmlerde yer almaya devam etmişti.

Bu noktada, 4 Mart 2022 tarihinde tüm dünyada vizyona girecek olan Kara Şövalye’nin hikâyesi bir kez daha beyaz perdede baştan başlamaya hazırlanıyor. Her geçen gün filmle ilgili gelen bilgilerin yanı sıra, filmin yönetmeni Matt Reeves, bugün The Batman’nın neden sıfırlandığının açıklamasını yaptı. Gelin, açıklamanın detaylara çok daha yakından bakalım.

Reeves, The Batman için Warner Bros’a baskı yapmış!

Geçtiğimiz günlerde The Batman filminin müziği ve kaç dakika süreceği ile ilgili bazı bilgiler internet sitelerine düşmüştü. Toplamda 2 saat 55 dakika süreceği açıklanan film için gerçekleşen bir röportajda, yönetmen Reeves, yeni serinin bilinmeyenleri paylaştı ve The Batman neden sıfırlandı açıkladı.

The Batman hikâyesinin yeniden beyaz perde ile buluşacağı haberinden sonra birçok kişi Ben Affleck’in Batman rolüne geri döneceğini düşünmeye başlamıştı. Buna karşın Reeves’in yönetmen koltuğuna oturmasının ardından başrol için Robert Pattinson ile anlaşıldı ve seri bir kez daha yeniden başladı.

Filmle ilgili The Premiere ile bir röportaj gerçekleştiren Reeves, serinin neden yeni DC evreninin bir parçası olmadığını ve neden baştan ayağa yenilendiğini açıkladı. Reeves, Warner Bros ile olan görüşmesinde istediği filmi yapmak için özgür olma şartı getirdiğini belirti. Aynı zamanda, The Batman filmin sıfırlanmasının nedeninin de yine kendisi olduğunu söyleyen yönetmen Reeves, daha önce başlatılmış bir serinin ortasından çalışmak istemediğini yapım şirketine açıkça söylediğini ifade etti.

Öyle ki, Warner Bros’u ikna eden yönetmen, The Batman filmi için yepyeni bir karakter ve sıfırdan başlayan bir hikâye ile filmi izleyicilerin beğenisine sunacak.

The Batman Üçlemesi Bozulmuyor!

4 Mart tarihinde vizyona girecek olan The Batman filmi, tıpkı Nolan’ın üçlemesinde olduğu gibi toplamda üç film olacak şekilde devam edecek. Önümüzdeki aylarda izleyici ile buluşacak olan filmin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.