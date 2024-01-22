Robotlar Neden "Ben Robot Değilim" Kutucuğunu İşaretleyemez?

Sürekli ilerleyen teknolojinin günümüzde “otomasyon” alanında büyük avantajlar sağladığını görüyoruz. Bundan dolayı birbirinden işlevsel robotların ve botların, hem endüstri hem de eğlence alanlarında kendilerini gösterdiklerini biliyoruz.

Fakat sıfırdan uygulama yapabilen, kusursuz malzeme işleyebilen, insanları eğlendirebilen ve daha nice becerilere sahip olan programlanmış robotların, “Ben robot değilim” kutucuğunu işaretleyemediği görülüyor.

Peki, mükemmel oldukları halde neden basit bir testi geçemiyorlar? İşte, robotların “Ben Robot Değilim” kutucuğunu işaretleyememe nedenleri!

Robotların "Ben Robot Değilim" Kutucuğunu İşaretleyememe Nedenleri

Robotların imleci kontrol etme yeteneği yoktur. insan gibi bir fare veya dokunmatik ekranı kontrol edemezler. Haliyle kutuyu işaretlemek için doğru yere tıklamalarını veya dokunmalarını zorlaştırır.

Robotlar, fare veya dokunmatik ekranı kontrol etmek için genellikle bir dizi sensör ve motor kullanır. Bu sensörler ve motorlar, insan ellerinin ve parmaklarının sahip olduğu hassasiyeti sağlayamaz. Böylece robotların doğru yeri işaretlemesi zorlaşır.

Örneğin, bir robotun fareyi kutunun tam ortasına tıklaması gerekiyorsa, bunu yapmak için imleci çok hassas bir şekilde kontrol etmesi gerekir. Robotun imleci çok fazla veya çok az hareket ettirmesi, kutunun kenarına veya dışına tıklamasına neden olabilir.

Başka bir örnek verecek olursak; karşınıza söz konusu kutucuk çıktığında öncelikle imlecinizi oraya doğru götürüyorsunuz. Hatta belki de biraz fazla gittiniz ve geri getiriyorsunuz.

Tıkladığınızda ise örneğin yaya geçidi içeren tüm görselleri seçmeniz isteniyor. Ufak çaplı olarak düşünüyorsunuz ve yaya geçidi olan görselleri işaretliyorsunuz. Ve insan olduğunuzu kanıtladınız, artık siteye girebilirsiniz.

Şimdi de arkanızdan programlanmış bir robot girmeye çalışsın. Karşısına o kutucuk çıktığında bizim gibi imleci oraya sürüklemekle uğraşmayacaktır.

Onun yerine söz konusu kutucuğun hangi piksel aralığında olduğunu bildiğinden imleci nokta atışıyla oraya ulaştıracak ve tıklayacaktır. Daha sonra yaya geçidi içeren tüm görselleri de anında seçip içeri girmeyi deneyecektir. Ama sizin gibi doğru görselleri seçmiş olmasına rağmen robot, siteye giremeyecektir.

Robotlar, insan benzeri bir şekilde görsel nesneleri tanıyamaz veya algılayamaz. Kutuyu doğru etiketlemek için gerekli bilgiye sahip olmalarını zorlaştırır.

Robotlar, görsel nesneleri tanımak için genellikle bir dizi kamera ve sensör kullanır. Sahip oldukları kameralar ve sensörler, insan gözlerinin sahip olduğu hassasiyeti sağlayamaz.

Örneğin, bir robotun kutunun "Ben Robot Değilim" yazdığını doğrulamasını gerekiyorsa, bunu yapmak için kutunun yazısını iyi bir şekilde tanıması gerekir. Robotun yazıyı yanlış tanıması, robotun kutuyu yanlış etiketlemesine neden olabilir.

Robotlar, insan benzeri davranış kalıplarını takip edemez. Kutuyu işaretlemek için gerekli hız ve hassasiyeti sağlamalarını zorlaştırır.

Robotlar, davranışlarını programlama yoluyla öğrenir. Bu programlama, robotların insan benzeri davranışları taklit etmesini sağlar. Ancak, bu programlama genellikle mükemmel değildir. Bu, robotların insan davranışlarından sapmasına neden olabilir.

Örneğin, bir robotun kutuyu işaretlemek için 3 saniye içinde tıklaması gerekiyorsa, robot bunu yapmak için gerekli hıza sahip olmayabilir. Robotun tıklaması 3 saniyeden daha uzun sürerse, kutuyu işaretlemesi başarısız olabilir.

Çeşitli faktörler, robotların "Ben Robot Değilim" kutucuğunu işaretlemeyi zorlaştırsa da, bazı robotlar bu görevi tamamlamayı öğrenebildi.

Örneğin, Google'ın reCAPTCHA sistemi, robotları insanlardan ayırmak için bir dizi teknik kullanır. Bu teknikler arasında, kutuyu işaretlemek için kullanılan imleç hareketlerini analiz etmek, görsel nesneleri tanımak ve davranış kalıplarını izlemek yer alır.

ReCAPTCHA, robotları insanlardan ayırmada oldukça etkili olsa da, her zaman mükemmel değildir. Bazı robotlar, reCAPTCHA'yı aşmak için gelişmiş teknikler geliştirmiştir. ReCAPTCHA'nın sürekli olarak güncellenmesini gerektirir.

Gelecekte, robotlar "Ben Robot Değilim" kutucuğunu işaretlemede daha iyi olabilir. Bunun nedeni, robotların görsel tanıma, imleç kontrolü ve davranış kalıpları gibi alanlarda daha iyi hale gelmesidir. Ancak, robotların bu görevi her zaman mükemmel bir şekilde yerine getirmesi olası değildir.

Sizce, robotlar gelecekte “Ben Robot Değilim” kutucuğunu insanlar gibi işaretleyebilecekler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!