Herkesin Çözemediği Beyin Yakan Sorular

Çok sayıda kişinin çözmekte zorlanacağı beyin yakan sorular bulunuyor. Bu soruların çözülebilmesi için üzerinde bir süre boyunca düşünmek gerekiyor. Hazırladığımız yazıda birbirinden zor sorular ve cevaplar yer alıyor. Eğer bu tarz soruları çözmekten keyif alıyorsanız hazırladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Şaşırtıcı sorular çözmekten hoşlanan kişiler için birbirinden ilginç sorular hazırladık. Uzun süre boyunca düşünmenize neden olabilecek bu sorular sayesinde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hazırladığımız yazıda soruları çözemeyen kişiler için cevaplara da yer verdik.

Beyin Yakan Sorular Listesi

Bir çiftin altı kızı var. Her kızın ise bir erkek kardeşi bulunuyor. Bu ailede kaç kişi var?

Bir kişi son doğum gününde on yaşındaydı ve bir sonraki doğum gününde on iki olacak. Bu nasıl mümkün olabilir?

11'den 1 çıkarıldığında 10 elde edilir. 9'dan 1 çıkarıldığında yine 10 sonucuna varılır. Bu mümkün mü?

Bir otelde kapıya vuruldu. Bunun üzerine adam kapıyı açtı. Karşıdaki kişi "Pardon burayı benim odam sanmışım" dedi. Adam kapıyı kapattıktan sonra güvenliği aradı ve o kişinin yakalanmasını istedi. Peki, adam neden böyle bir şey istedi?

Kaçmak için yalnızca köprünün kullanılması gerektiği krallığı kimse terk edemiyor çünkü köprüyü bir muhafız gözetliyor. Kaçmak isteyenleri öldüren muhafız kulübesinde 5 dakika dinleniyor. Köprüyü geçmek ise 8 dakika sürüyor. Bir kadın kaçmayı başardı. Peki, bunu nasıl yaptı?

Bir çiftçi pazardan bir tilki, bir kaz ve bir torba fasulye aldı. Eve dönerken nehrin karşısına geçmek zorunda olan çiftçi bir kayık kiraladı. Çiftçi kayıkla yalnızca yanında bir şey taşıyabilirdi. Peki, çiftçi tilki, kaz ve fasulyeyi nehrin karşısına nasıl geçirdi?

Tüccar bir genç, kraldan prensesle evlenmek istediğini söyledi. Kral, gence "Yarın sarayın önüne iki kağıt koyacağım. Bir kağıtta "kaplan", diğerinde ise "prenses" yazacak. Prenses kelimesinin bulunduğu kağıdı çekersen prensesle evlenebilirsin" dedi. Genç, kralın iki kağıda da "kaplan" yazdığını öğrenir. Genç, ertesi gün prensesle evlendi. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Yukarıda birbirinden zor yedi adet soru yer alıyor. Bu soruların cevabına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bir Çiftin Altı Kızı Var. Her Kızın ise Bir Erkek Kardeşi Bulunuyor. Bu Ailede Kaç Kişi Var?

Ailede toplamda dokuz kişi mevcut. Peki, bu nasıl oluyor? "Her kızın bir erkek kardeşi bulunuyor" ifadesi, altı kız olduğu için ilk başta sanki altı erkek varmış gibi düşünülmesine yol açıyor. Aslında bir erkeğin olması demek, her kızın bir erkek kardeşi olduğu anlamına geliyor.

Bir kız Son Doğum Gününde On Yaşındaydı ve Bir Sonraki Doğum Gününde On İki Olacak. Bu Nasıl Mümkün Olabilir?

Bu soruda ilk başta beyin yakan cinsten gibi görünüyor ancak aslında oldukça kolay. Kişi son doğum gününde on yaşındaymış. Bir sonrakinde ise on iki yaşına girecekmiş. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda kız bugün 11. doğum gününü kutluyor.

11'den 1 Çıkarıldığında 10 Elde Edilir. 9'dan 1 Çıkarıldığında Yine 10 Sonucuna Varılır. Bu Mümkün mü?

Bu soruyu çözebilmek için biraz farklı düşünmek gerekiyor. Evet Romen rakamlarında bu durum mümkündür. Romen rakamlarında 9 = IX, 10 = X, 11 = XI şeklinde gösterilir. Böylece dokuzdan bir çıkardığınızda on, on birden bir çıkardığınızda ise on elde edersiniz.

Bir Otelde Kapıya Vuruldu. Bunun Üzerine Adam Kapıyı Açtı. Karşıdaki Kişi "Pardon Burayı Benim Odam Sanmışım" dedi. Adam Kapıyı Kapattıktan Sonra Güvenliği Aradı ve O Kişinin Yakalanmasını İstedi. Peki, Adam Neden Böyle Bir Şey İstedi?

Karşıdaki kişi, odanın kendisine ait olduğunu sandığını söyledi. Eğer gerçekten de öyle olsaydı odanın anahtarı onda olmalıydı ve kapıya vurmaması gerekiyordu. Odada kalan kişi, bu sebepten ötürü güvenliği arayıp söz konusu kişinin yakalanmasını istedi.

Kaçmak Için Yalnızca Köprünün Kullanılması Gerektiği Krallığı Kimse Terk Edemiyor Çünkü Köprüyü Bir Muhafız Gözetliyor. Kaçmak Isteyenleri Öldüren Muhafız Kulübesinde 5 Dakika Dinleniyor. Köprüyü Geçmek Ise 8 Dakika Sürüyor. Bir Kadın Kaçmayı Başardı. Peki, Bunu Nasıl Yaptı?

Muhafız kulübenin içerisinde dinlendiği esnada kadın köprüden geçmeye başladı. Muhafız kulübede olduğu süre zarfında yani 5 dakika boyunca yürüdü. Süre tam dolduğu esnada ise geri döndü ve bu kez krallığa doğru yürümeye başladı. Krallığa yaklaştığında ise evrak istendi. Evraklar olmadığı için kadın geri gönderildi.

Bir Çiftçi Pazardan Bir Tilki, Bir Kaz ve Bir Torba Fasulye Aldı. Eve Dönerken Nehrin Karşısına Geçmek Zorunda Olan Çiftçi Bir Kayık Kiraladı. Çiftçi Kayıkla Yalnızca Yanında Bir Şey Taşıyabilirdi. Peki, Çiftçi Tilki, Kaz ve Fasulyeyi Nehrin Karşısına Nasıl Geçirdi?

Çiftçinin ilk adımı kazları nehrin karşısına geçirmek olmalı çünkü diğerleri kazın ya da fasulyelerin yenmesine neden olur. Çiftçi geri döndüğünde tilkiyi veya fasulyeyi alma seçeneğine sahip ancak bu durumda bir sorun var.

Tilkiyi karşıya geçirirse fasulyeleri almak için geri döndüğünde tilki kazı yer. Fasulyeleri karşıya geçirmek ise kazların fasulyeleri yemesine neden olur. Bu sorun, tilkiyi veya fasulyeyi alıp kazı geri getirerek çözülebilir.

Bu durumda çiftçi ilk başta kazı nehrin karşısına geçirecek. Sonra geri dönecek ve fasulyeyi karşıya geçirecek. Kaz ile beraber geri dönecek ve tilkiyi karşıya geçirecek. Tekrar geri dönecek ve bu kez kaz ile birlikte yolculuk yapacak.

Tüccar Bir Genç, Kraldan Prensesle Evlenmek İstediğini Söyledi. Kral, Gence "Yarın Sarayın Önüne İki kâğıt Koyacağım. Bir Kâğıtta "Kaplan", Diğerinde ise "Prenses" Yazacak. Prenses Kelimesinin Bulunduğu Kâğıdı Çekersen Prensesle Evlenebilirsin" Dedi. Genç, Kralın İki Kâğıda da "Kaplan" Yazdığını Öğrenir. Genç, Ertesi Gün Prensesle Evlendi. Peki Bu Nasıl Mümkün Oldu?

Genç, kâğıdı seçer ve kâğıttaki kelimeyi kimseye göstermeden yuttu ve ardından çektiğim kâğıda razıyım diğerini açın dedi. Diğer kâğıtta kaplan kelimesi olduğundan ötürü gencin yuttuğu kâğıtta prenses kelimesinin yer aldığı düşünüldü. Böylelikle genç, prensesle evlendi.

Bu yazıda herkesin çözemediği şaşırtıcı sorular listesi hazırladık. Peki, siz yukarıda yer alan sorulardan kaç tanesini çözebildiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca pi sayısı nedir, nasıl bulunur sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.