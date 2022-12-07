Advanced SystemCare, bilgisayar bakımı ve bilgisayar hızlandırma konusunda alanında en başarılı programlar arasında yer alan bir sistem optimizasyon programıdır.

Can Erdil Şentürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Advanced SystemCare İndir

Advanced SystemCare indirerek bilgisayar bakımı ve bilgisayar hızlandırma konusunda alanında en başarılı programlar arasında yer alan bir sistem optimizasyon programına sahip olursunuz.

Advanced SystemCare Nasıl Kurulur?

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabileceğiniz bir yazılım olan Advanced SystemCare bir süre kullandıktan sonra zamanla ağır çalışmaya başlayan bilgisayarınızı canlandırmak ve ilk günkü haline geri döndürmek için kullanabileceğiniz, içerisinde birçok farklı kullanışlı araç barındıran bir sistem optimizasyonu aracıdır. Advanced SystemCare sadece birkaç tıklamayla karmaşık bakım ve optimizasyon işlemlerini gerçekleştirmenizi mümkün kılmakta.

Advanced SystemCare içerisindeki bakım ve optimizasyon araçları arasında kayıt defteri hatalarını düzeltmeye ve gereksiz dosya temizlemeye yardımcı olan araçlar yer almaktadır. Bu tür hata ve gereksiz dosyalar işletim sisteminizin geç açılmasına ve kapanmasına, bilgisayarınızın komutlara geç tepki vermesine sebep olmaktadır. Advanced SystemCare sayesinde disk birleştirme ve kayıt defteri birleştirme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede disk performansınız da artmaktadır.

Advanced SystemCare ile bilgisayar nasıl hızlandırılır?

Advanced SystemCare Windows açılışı hızlandırma ve Windows işleyişi hızlandırma konusunun haricinde kullanıcılara güvenlik tedbirleri alma imkanı da veriyor. Advanced SystemCare içerisinde yer alan tarayıcı koruma araçları tarayıcı eklentisi kaldırma ve anasayfa değiştirme engelleme konularında çözüm üretiyor. Eğer internet tarayıcınız istenmeyen 3. parti yazılımlar ve eklentiler tarafından ele geçirildiyse bu araçlardan faydalanabilir, anasayfa değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Advanced SystemCare sürekli olarak tarayıcılarınızı denetler ve anasayfanızın ve varsayılan arama motorunuzun izinsiz değiştirilmesini engeller.

Advanced SystemCare ile internet üzerinde yaptığınız gezintilerin izlerini otomatik olarak yok edebilirsiniz. Programı internet tarayıcınız kapandığında gizlilik izlerini otomatik olarak silecek şekilde yapılandırabiliyorsunuz.

Advanced SystemCare içerisinde IObit tarafından geliştirilmiş olan diğer kullanışlı araçlara erişmenizi kolay hale getiren Alet Çantası bölümü de yer alıyor. Advanced SystemCare içerisindeki Turbo Güç bölümü oyunlarda veya uygulamalarda bilgisayarınızın performansını ihtiyacınıza göre yükseltebilme imkanı veriyor. Bu araç Windows içerisinde yer alan sistem hizmetlerini ve 3. parti hizmetleri kontrol ediyor, önemsiz olanları sonlandırarak üzerinde çalıştığınız uygulamalara veya oyunlara daha fazla kaynak sağlıyor. Böylece bu oyun ve uygulamalar daha rahat çalışıyor ve performans düşüşlerinin önüne geçiliyor.

Bu program Her Bilgisayarda Olması Gereken Programlar listesinde yer almaktadır.

Advanced SystemCare 16 ile Gelen Yenilikler

E-Posta Koruması (Yeni): Internet Explorer, Firefox, Chrome ve Edge'de Gmail, Outlook ve Yahoo Mail için e-postanızdaki kötü amaçlı bağlantıları ve web sitelerini engeller.

(Yeni): Internet Explorer, Firefox, Chrome ve Edge'de Gmail, Outlook ve Yahoo Mail için e-postanızdaki kötü amaçlı bağlantıları ve web sitelerini engeller. Başlangıç Optimizasyonu : (Geliştirildi) En son veritabanı ile birlikte başlangıçta daha fazla öğeyi devre dışı bırakın.

: (Geliştirildi) En son veritabanı ile birlikte başlangıçta daha fazla öğeyi devre dışı bırakın. Yazılım Güncelleyici (Geliştirildi): Yüzde 60 daha fazla yeni program, kolayca güncellenmeyi destekliyor.

(Geliştirildi): Yüzde 60 daha fazla yeni program, kolayca güncellenmeyi destekliyor. Güvenli Olmayan Programları Engelleme (Geliştirildi): Şirket adlarına göre programları engelleme desteği