Slim Drivers, Driver sürücü güncelleme programı, Windows bilgisayarınız için gerekli sürücüleri otomatik bulur ve indirir.

Can Erdil Şentürk - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Slim Drivers kullanıcılara driver güncelleme konusunda pratik ve hızlı bir çözüm sunan ve bilgisayarınızdan maksimum verim almanızı sağlayan bir sürücü güncelleme programı.

Slim Drivers (DriverUpdate) İndir

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir sürücü güncelleme aracı olan DriverUpdate ile bilgisayarınızın en güncel sürücülere sahip olup olmadığını saniyeler içerisinde öğrenebiliyorsunuz. Eğer bir bilgisayar en güncel sürücülere sahip değilse o bilgisayarda farklı yazılımlar çalıştırılırken çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor. Özellikle oyunlar söz konusu olduğunda ekran kartınız en güncel sürücülere sahip değilse oynamak istediğiniz oyunlar açılmayabiliyor veya açıldıktan sonra hemen kapanabiliyor. Bunun yanında mavi ekran gibi hatalar güncel olmayan sürücülerden kaynaklanabiliyor. İşte SlimDrivers ile bu tür sıkıntıları ortadan kaldırabilmeniz mümkün.

DriverUpdate kurulumunu gerçekleştirdikten sonra programı çalıştırıyorsunuz ve "Start Scan" tuşuna tıklıyorsunuz. Program bu adımdan sonra bilgisayarınızda genel bir tarama yapıyor. Uzun sürmeyen bu aramanın ardından sisteminizdeki donanım sürücülerinin durumları size raporlanıyor. Güncel olmayan donanım sürücüleri listelendikten sonra hemen yanlarındaki bağlantıları kullanarak bu sürücülerin güncel versiyonlarını indirebiliyorsunuz. Böylece bilgisayarınızdaki hataları giderebiliyor, bilgisayarınızın daha yüksek performans ile çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bulut tabanlı teknoloji: Ödüllü teknoloji bilgisayarınızın yıldırım hızında çalışmasına yardımcı olmak için en yeni sürücü güncellemelerini bulur.

Ödün vermeden hızlı tarama: DriverUpdate, verimli olduğu kadar kapsamlı bir sürücü taramasıyla bilgisayarınızı optimize etmek için harcadığınız zamanı azaltır.

Tarama ve Yükleme: SlimDrivers, sisteminizi güncellemek için gerekli indirmeleri bulur ve kolay kurulum için listeler.