Süper Hızlı Bilgisayar Kullanmak İçin 15 Basit Numara

İyi bir bilgisayar kullanıcı olmanın yolu bazı kısayolları bilmekten geçer. Eğer kısayolları bilirseniz rutin işlerinizi kısa sürede halledebilir ve kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bu yazıda hızlı bilgisayar kullanmak için çeşitli ipuçlarını bir arada topladık.

Bilgisayarlarda sunulan kısayollar çoğu durumda hayat kurtarıcı olabiliyor. Genellikle programlarda daha fazla artış gösteren bu kısayollar, bilgisayar kullanım deneyimini oldukça önemli ölçüde iyileştiriyor. Bazı işlemleri çok pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sürekli fareyi sağdan sola taşımak yerine klavyede basacağınız birkaç sihirli tuş tüm işlerinizi halletmenize yardımcı olabilir. Şimdi işinize yarayacağını düşündüğümüz kısayollara bir göz atalım.

Hızlı Bilgisayar Kullanmak İçin En İyi İpuçları

Yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri geri alın.

Ekran görüntülerinizi sınırlandırın.

Excel'de son komutu tekrarlayın.

Bağlantıları yeni sekmede açın.

Sürükleyerek dosyaları kopyalayın.

Resimlerin kökenlerini bulun.

YouTube videolarını tek tıkla ileri-geri oynatın.

Açık pencereleri klavyeden kontrol edin.

Hızlıca önbelleğinizi temizleyin.

Bilgisayarınızı saniyeler içinde kilitleyin.

Ekranınızın yönünü anında değiştirin.

Sahte ekran görüntüleri gönderin.

Sayfaları kolayca büyütüp küçültün.

Bir programın özellikler penceresini anında açın.

Görev çubuğundaki simgeler arasında geçiş yapın.

Yukarıda yer alan işlemleri bazı kısayollar sayesinde çok pratik bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün. Zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak olan ipuçlarının nasıl uygulanacağıana aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca yeni Windows işletim sisteminin hangi donanıma ihtiyaç duyduğunu merak ediyorsanız Windows 11 sistem gereksinimleri yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Yanlışlıkla Kapattığınız Sekmeleri Geri Alın

İnternette dolaşırken yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri hızlı bir şekilde geri alabilirsiniz. Bunun için Windows bilgisayarlarınızda "Ctrl+Shift+T" kısayolunu, Mac'lerde de "Command+T" kısayolunu kullanabilirsiniz. Oldukça basit ve yararlı bir kısayol değil mi?

Ekran Görüntülerinizi Sınırlandırın

Eğer bilgisayarlarınızda ekran görüntüsü alacaksanız ancak ekranın tümünü değil de belirli bir yere odaklanacaksanız bu işi yapmanın basit bir yolu var. Ekranın belirli bir kısmını almak için Windows bilgisayarlarınızda başlat'a "Ekran Alıntısı Aracı" yazarak uygulamayı açabilir ve gelen ekranda "Yeni" diyerek dilediğiniz yerin ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

Excel'de Son Komutu Tekrarlayın

Excel'i etkin bir şekilde kullanıyorsanız mutlaka kısayolları bilmeniz gerekiyor. İşinize yarayacak bir kısayolu da biz söyleyelim. Eğer Excel'de F4 tuşunu kullanırsanız son komutunuzu hızlı bir şekilde tekrarlayabilirsiniz. Örneğin, bir hücreyi seçtikten sonra F4 tuşuna basarak başka hücreleri seçerseniz komutunuz yeni hücrelerde de geçerli olur.

Bağlantıları Yeni Sekmede Açın

Eğer internette sörf yaparken karşınıza çıkan bağlantılara tıklayıp sürekli ileri geri yapmaktan sıkıldıysanız yine işinize yarayacak bir kısayol ile karşınızdayız. İnternetteyken bağlantılara farenin orta tuşuyla tıklarsanız bağlantılar yeni sekmede açılır.

Sürükleyerek Dosyaları Kopyalayın

Dosyaları Ctrl+C ve Ctrl+V kısayollarıyla kopyalayabileceğiniz gibi fare yardımıyla da kopyalayabilirsiniz. Windows bilgisayarlarınızda dosyaya farenin sağ tuşuna basıp bırakmadan yana sürüklerseniz bıraktığınızda karşınıza seçenekler açılacaktır. Açılan kututan "Buraya Kopyala" seçeneğini seçerek dosyanın bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

Resimlerin Kökenlerini Bulun

Google Chrome kullanıyorsanız işinize yarayacak bir kısayolumuz daha var. Karşınıza çıkan resmin nereden geldiğini, hangi sitelerde kullanıldığını öğrenebilir ve ayrıca o resme benzeyen diğer resimleri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bunun için herhangi bir resim üzerinde sağ tuşa bastıktan sonra "Google resim içinde ara" seçeneğine tıklamanız yeterli.

YouTube Videolarını Tek Tıkla İleri-Geri Oynatın

Youtube videolarını durdurmak için boşluk tuşuna basmayan yoktur heralde. Ancak çoğu zaman bu tuşa basıldığında sayfa aşağı kayıyor. Bunu engellemenin bir yolu daha var. Eğer video açıkkan "K" tuşuna basarsanız videyu durdurabilirsiniz. Ayrıca "J" tuşuna basarak videoyu 10 saniye geriye, "L" tuşuna basarak 10 saniye ileri alabilirsiniz.

Açık Pencereleri Klavyeden Kontrol Edin

Windows tuşunu ve yön tuşlarını kullanarak açık pencereler üzerinde hüküm sürebilirsiniz. Bunun için mecvut pencere açıkken Windows tuşuna basabilir ve hemen ardından yön tuşlarıyla pencereyi ekranın sağına soluna oynatabilirsiniz.

Hızlıca Önbelleğinizi Temizleyin

İnternet sayfaları bilgisayarımızda önbellek denen Cache'lerde dosyalar biriktirir ve bu dosyaların bazen temizlenmesi gerekir. Eğer bir sayfanın bilgisayarınızda tuttuğu önbellği temizlemek istiyorsasız sayfa açıkken "Ctrl+Shift+R" kısayolunu kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızı Saniyeler İçinde Kilitleyin

Bilgisayarınızı saniyeler içinde kilitlemek artık mümkün. Bunun için "Windows+L" kısayolunu kullanabilirsiniz.

Ekranınızın Yönünü Anında Değiştirin

Bilgisayarınızın ekranını ters çevirmek için ayarlarda araştırmalar yapmak yerine "Ctrl+Alt+(Ok Tuşları)" kısayolunu kullanabilirsiniz. Bu kısayol ile ekranınızı dilediğiniz giibi çevirebilirsiniz. Ancak bu kısayol ne yazıkki bası bilgisayarlarda çalışmıyor.

Sahte Ekran Görüntüleri Gönderin

Google Chrome kullanıyorsanız karşınızdaki kişiyi kolayca kandırabilirsiniz. Bunun için F12 ile konsolu açın ve "document.designMode" ayarını "on" konumuna getirin. Bundan sonra sayfadai yazıları kolayca düzenleyebilir ve ekran görüntülerinizi alabilirsiniz.

Sayfaları Kolayca Büyütüp Küçültün

Web tarayıcılarında sayfaları yakışlaştırıp uzaklaştırmanın kısayolu da bulunuyor. Bunun için "Ctrl" tuşuna basılı bir şekilde +/- tuşlarına basabilirsiniz. "0" tuşuna bastığınızda sayfa varsayılan uzaklığına sıfırlanır. Ayrıca aynı ayarı "Ctrl" tuşuna basılıyken farenin orta tekerleğiyle de yapabilirsiniz.

Bir Programın Özellikler Penceresini Anında Açın

Normalde bir programın Özellikler penceresini açabilmek için program simgesinin üzerine sağ tıklamanız ve ardından "Özellikler" seçeneğini seçmeniz gerekir fakat bu işlemi hızlıca gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bunun için program simgesinin üzerine bir kez tıklayıp "Alt + Enter" kısayolunu kullanmanız yeterlidir.

Ayrıca Alt tuşuna basıp iki kez üst üste simgenin üzerine tıklayarak da Özellikler penceresini açabilirsiniz.

Görev Çubuğundaki Simgeler Arasında Geçiş Yapın

Görev çubuğunda yer alan simgeler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bunun için Windows tuşuna basılı tutup T tuşuna birden fazla basmanız gerekiyor.

Bu yazıda bilgisayarı daha hızlı kullanmanızı sağlayacak kısayolların neler olduğunu açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Windows 10 otomatik güncellemeleri nasıl kapatılır sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.