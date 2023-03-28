Bilgisayar Yazıcıyı Görmüyor, Çözümü Nedir?

Bazen PC'ler yazıcıları algılamıyor. Bu problemle karşılaşan kullanıcılar, bilgisayar yazıcıyı görmüyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Rehberimizde yer alan yöntemler, yazıcının kullanılamamasına yol açan can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilir.

PC yazıcıyı görmüyor sorununun meydana gelmesinde pek çok faktör etkili olabilir. Bunlar arasında eski yazılımlar, bağlantı problemleri, uyumluluk sorunları, eski sürücüler, ağ sorunları ve dahası yer alabilir.

Bilgisayar Yazıcıyı Görmüyor, Çözüm Yolları Neler?

Yazıcıyı yeniden başlatın.

Bağlantıyı kontrol edin.

Yazıcıyı diğer cihazlara bağlamayı deneyin.

Yazıcıyı varsayılan olarak ayarlayın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Sorun giderme aracını çalıştırın.

Yazıcıyı Yeniden Başlatın

Yeniden başlatma, genellikle göz ardı ettiğimiz ancak bazı sorunların düzelmesine yardım eden en basit yöntemdir. Bu sebepten ötürü can sıkıcı problemi düzeltmek için ilk olarak yazıcıyı kapatıp açmayı deneyin. Bu işlemin ardından PC'nin yazıcıyı algılayıp algılamadığını kontrol edin.

Bağlantıyı Kontrol Edin

Bazı yazıcılar kablolu bazıları ise kablosuz olarak bağlantı kurabilir. Kablolu bir yazıcı kullanıyorsanız PC ile yazıcı arasında bağlantı kurulmasını sağlayan kablonun doğru takılı olduğundan emin olun çünkü kablo düzgün şekilde takılmamışsa söz konusu probleme yol açabilir.

Kablosuz bir yazıcı kullanıyorsanız internet kalitesini ve bluetooth bağlantısını kontrol edin. Ayrıca her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Eğer bağlantı tarafında herhangi bir problem yoksa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Yazıcıyı Diğer Cihazlara Bağlamayı Deneyin

Aynı sorunun diğer cihazlarda da meydana gelip gelmeyeceğini öğrenmek için yazıcıyı farklı bir cihaza bağlamayı deneyin. Böylelikle sorunun cihazda mı yoksa yazıcıda mı olduğunu anlayabilirsiniz.

Yazıcıyı Varsayılan Olarak Ayarlayın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise yazıcıyı varsayılan olarak ayarlamaktır. Görev çubuğundaki arama kutucuğuna "Yazıcılar ve Tarayıcılar" yazın ve arama sonuçlarından söz konusu kategoriye tıklayın.

"Windows'un varsayılan yazıcımı yönetmesine izin ver" seçeneğini kapatın. Listeden yazıcıyı seçin ve varsayılan olarak ayarlayın. Eğer yazıcı listede yoksa "Yazıcı veya tarayıcı ekleyin" butonuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

Eski sürücüler birçok probleme yol açabilir. Bu sebepten ötürü bilgisayarınızdaki sürücüleri güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için Başlat menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın. Yazıcıyı bulun ve sağ tıklayın. "Sürücüyü Güncelle" seçeneğini seçip ekrandaki talimatları uygulayın.

Eğer söz konusu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bilgisayardaki eski sürücüleri tespit edip güncelleme işlemini çok pratik bir şekilde gerçekleştiren programlar kolaylık sağlıyor.

Windows'u Güncelleyin

Bilgisayarınızda yüklü olan Windows'u güncellemek için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin ve güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Sorun Giderme Aracını Çalıştırın

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın. Daha sonra "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın. Pencerenin sol kısmında bulunan "Sorun Gider" sekmesine girin. "Ek sorun gidericiler" seçeneğini seçin. Listeden Yazıcı butonuna basın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

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