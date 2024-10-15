CCleaner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,640,482
- DOSYA BOYUTU 73 MB
- Üretici Piriform Ltd
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CCleaner ücretsiz Windows programı ile PC hızlandırma çok kolay! Bilgisayarınızı temizlemek için hemen CCleaner Free/Professional'ı yükleyin.
CCleaner, PC temizleme, bilgisayar hızlandırma, program kaldırma, dosya silme, kayıt defteri temizleme, kalıcı silme ve daha birçok işlemi yapabilen başarılı bir sistem optimizasyon ve güvenlik programıdır.
Windows PC kullanıcılarına CCleaner Free (Ücretsiz) ve CCleaner Professional (Pro) olmak üzere iki sürüm sunulmuştur. Key gerektiren CCleaner Professional sürümünde PC sağlık testi, program güncelleme, PC hızlandırma, gizlilik koruması, gerçek zamanlı izleme, planlı temizleme, otomatik güncelleme ve destek gibi özellikler bulunmaktadır. CCleaner Pro sürümünü 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. CCleaner Ücretsiz sürümü ise daha hızlı bilgisayar ve gizlilik koruması özelliklerini sunmaktadır ve ömür boyu ücretsizdir.
CCleaner Nasıl Kurulur?
CCleaner, bilgisayarlarını her zaman ilk günkü performansıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş olan ücretsiz bir sistem bakım ve optimizasyon programı olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Windows kullanıcıları CCleaner isimli bu programı, bilgisayar temizleme aracı olarak kullanmaktadırlar.
CCleaner yardımıyla bilgisayarınız üzerinde yer alan gereksiz dosyaları silerek veya kayıt defteri üzerinde yer alan hataları onararak, sisteminizi çok daha kararlı ve yüksek performanslı bir hale getirebilirsiniz. Sistem temizliği konusunda dünya üzerinde en çok tercih edilen yazılımlardan bir tanesi olan CCleaner, içerisinde bilgisayar hızlandırma için gerekli olan en temel araçları barındırmaktadır.
Oldukça anlaşılır ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan CCleaner, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hazırlanmış. Ana menüsü üzerinde Cleaner, Kayıt Defteri, Araçlar ve Ayarlar menülerini bulunduran program ile kullanmak istediğiniz sekme aracılığıyla istediğiniz tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
CCleaner nasıl kullanılır?
CCleaner bölümü genel olarak bilgisayarınız üzerinde yer alan ve gereksiz disk alanı kaplayan içerikleri sizin için belirleyerek sadece tek bir tıklamayla bilgisayarınızı temizlemekte ve ek depolama alanı yaratmanıza olanak sağlamaktadır. Bu sayede sadece fazladan depolama alanı elde etmekle kalmaz, aynı zamanda bilgisayarınızın performansını da yükseltirsiniz.
Program ile kayıt defteri bölümü altında da bilgisayarınızın kayıt defteri altında yer alan ve sistem performansınızı düşüren hatalar taranır. Tarama sonrası karşınıza gelecek olan DLL dosyası hataları, ActiveX ve Class sorunları, kullanılmayan dosya uzantıları, yükleyiciler, yardım dosyaları ve benzeri içerikler tek tıklamayla temizlenerek bilgisayarınızı çok daha yüksek performansla kullanmanıza olanak tanır.
Son olarak araçlar bölümü altında yer alan; program ekle/kaldır, başlangıç uygulamaları, dosya bulucu, sistem geri yükleme ve sürücü temizleme gibi farklı araçlar yardımıyla da sisteminizin açılış hızını artırabilir, gereksiz veya kullanmadığınız programları bilgisayarınızdan kaldırabilir, sistem geri yükleme ayarlarını denetleyebilirsiniz.
Türk kullanıcılar için CCleaner'ın en büyük artılarından bir tanesi de şüphesiz ki sahip olduğu Türkçe dil desteğidir. Bu sayede program yardımıyla gerçekleştirmek istediğiniz tüm işlemleri kolayca tamamlayabilir ve her adımda ne yaptığınızı kolayca takip edebilirsiniz.
Sonuç olarak bilgisayarınızı hızlandırmak ve bilgisayarınızı her zaman ilk günkü performansıyla kullanmak istiyorsanız, bu program tam olarak ihtiyacınız olan program.
Ücretsiz ve sınırsız kullanım imkanı tanıması.
Yıllardır güvenilirliğini koruyan güvenli bir sistem temizleme aracı olması.
Türkçe dil desteği sunması.
Sürekli geliştirilen tarama kapasitesi.
Çok kullanılan bazı programlar için temizleme desteği sunmaması.
CCleaner APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 21,724
- DOSYA BOYUTU 36.7 MB
- Üretici Piriform Ltd
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CCleaner APK, Android telefonu hızlandırma, temizleme, optimize etme uygulamalarının başında geliyor. CCleaner Android ücretsizdir.
CCleaner APK, Android telefon temizleme programı denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan. CCleaner Android uygulaması, yavaşlayan Android telefonu hızlandırma, temizleme ve optimize etmede oldukça başarılıdır.
CCleaner APK İndir
Windows ve MAC tabanlı kişisel bilgisayarımızı optimize ederek ilk günkü haline döndüren popüler sistem bakım ve temizleme yazılımı CCleaner’ın Android cihazlar için hazırlanmış sürümüdür. Şu anda geliştirilme aşamasında olan uygulamayı hem akıllı telefon hem de tabletinizde kullanabilirsiniz.
CCleaner’ın mobil sürümü, tüm kullanıcıların rahatlıkla kullanabileceği oldukça sade tasarlanmış kullanıcı arayüzü ile geliyor. Tarayıcı geçmişini silme, uygulama ön belleğini temizleme, arama kayıtlarını ve kısa mesajları temizleme, istenmeyen uygulamaları hızlıca kaldırarak depolama alanı açma, işlemci, bellek, depolama alanı ve batarya seviyesini izleme beta sürümde kullanabileceğiniz özellikler arasında yer alıyor.
CCleaner’ı ilk açtığınızda Android cihazınızdaki kullanılan ve boş alanı gösteren ekran ile karşılıyorsunuz. “Analyze” butonuna dokunduğunuzda cihazınızdaki tüm veriler taranıyor ve ön bellek, tarayıcı geçmişi ve arama kayıtları ayrı ayrı ekranınıza yansıyor. O güne kadar kaç site gezdiğinizi, kaç arama gerçekleştirdiğinizi, uygulamaların kapladığı alanı görebiliyorsunuz. Kutucuğa dokunarak hepsini aynı anda temizlemeniz mümkün. Ayrıca Google Chrome, Skype ve YouTube gibi uygulamalar için de elle temizleme seçeneği mevcut.
Henüz geliştirilme aşamasında olan CCleaner, istenmeyen uygulamaları kolayca kaldırmanız için de seçenekler sunuyor. Sistem uygulamalarını ve sonradan yüklediğiniz uygulamaları ayrı ayrı görebiliyorsunuz. RAM, depolama ve pil seviyesi gibi temel sistem kaynakları hakkında da bilgi alabiliyorsunuz.
CCleaner Android Özellikleri
- Optimize etme, temizleme - Android telefonunuzu hızlandırın ve gereksiz dosyaları güvenle temizleyin. Uygulama önbelleğini, indirme klasörlerini, tarayıcı geçmişini, pano içeriğini ve daha fazlasını temizleyin.
- Depolama alanı yer açma - Değerli depolama alanını analiz eder ve optimize eder. Birden fazla istenmeyen uygulamayı hızlı ve kolay bir şekilde kaldırın. Eski ve artık dosyalar gibi gereksiz dosyaları kaldırın.
- Android telefon hızlandırma - Görev Sonlandırıcı (RAM Booster) ile çalışan görevleri hızla durdurun ve belleği temizleyin. Uygulama Hazırda Bekletme özelliği, uygulamaların siz açana kadar arka planda çalışmasını durdurur.
- Performansı ve pil ömrünü artırma - Kullanmadığınız işlevleri devre dışı bırakın. RAM’i temizleyin. Ev, iş, araba gibi pil kullanımını otomatik olarak ayarlamak için profiller ayarlayın.
- Uygulamaların etkisini analiz etme - Tek tek uygulamaların cihazınız üzerindeki etkisini belirler. Hangi uygulamaların mobil veri kullanımını artırdığını kontrol edin. Pilinizi tüketen uygulamaları bulun. Uygulama Yöneticisi ile kullanılmayan uygulamaları keşfedin.
- Fotoğraf depolamayı optimize eder - Benzer, eski ve düşük kaliteli (çok parlak, karanlık veya odaklanmamış) fotoğrafları bulun ve kaldırın. Düşük, orta, yüksek ve sıkı dosya sıkıştırma ile dosya boyutlarını optimize eder ve orijinalleri bulut depolama alanına taşıyın. Mesajlaşma uygulamalarındaki fotoğrafları silin.
- Sisteminizi izler - İşlemci (CPU) kulanımını kontrol edin. Bellek (RAM) ve dahili depolama alanınızı denetim altına alın. Pil seviyenizi ve sıcaklığınızı kontrol edin.
- Kullanımı kolay - Sadece birkaç dokunuşla Android telefonunuzu optimize edin. Gezinmesi kolay, basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü. Düşük RAM ve CPU kullanımıyla hızlı, kompakt ve verimli. En çok beğendiğiniz renk temasını seçin.
CCleaner Pro APK
CCleaner Android Pro, uygulamanın ücretli sürümüdür. CCleaner Pro APK olarak indirmemenizi tavsiye ederiz. Uygulamanın ana arayüzündeki yükseltme (upgrade) rozetine dokunarak CCleaner Pro’ya yükseltebilirsiniz. CCleaner Pro ile şu premium özelliklerden faydalanırsınız:
Planlı temizleme: Temizliği cihaz kullanımınızı kesintiye uğratmadan periyodik olarak çalışacak şekilde planlayın.
Reklamları kaldırın: CCleaner Android uygulamasını reklamsız kullanın.
Gelişmiş fotoğraf iyileştirici: Düşük, yüksek ve agresif, üç ek resim dosyası sıkıştırma seviyesini kullanın.
Pro pil ömrü: Otomatik olarak açılan ve pil ömründen tasarruf sağlayan özelleştirilmiş pil profilleri oluşturun.
Öncelikli destek: Doğrudan müşteri destek ekibinden yardım alın.
CCleaner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 27,466
- DOSYA BOYUTU 2.9 MB
- Üretici Piriform Ltd
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Mac OS X sisteminizi temizlemek ve kayıt dosyalarını onararak optimizasyon sağlamak için CCleaner'ın tecrübesinden para ödemeden yararlanabilirsiniz.
Windows'un en çok tercih edilen sistem temizleyicisi CCleaner, tecrübesini Mac sistemlere aktardı. Sistemdeki uygulamaların pek çoğunun gereksiz kayıtlarını temizleyen program, hantallaşmanın önüne geçiyor.
"Mac OS X" isimli sekme bilgisayarınızda bulunan gereksiz dosyaları silmenize yardımcı olan temizlik bölümü. İkinci bölüm "Applications" ise bilgisayarınızda yüklü olan programların (Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Adobe Photoshop, Adobe Reader, Microsoft Office, Nero, WinRAR, Media Player, eMule vb.) bilgisayarınızda bıraktığı kalıntıları ve yarattığı çöp dosyalarını temizlemenize yardımcı oluyor.
Bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve yazılım temizliğini gerçekleştirdikten sonra Kayıt Defteri (Registry) bölümünüzdeki bütünlüğü sağlayarak sisteminizin performansınızı daha da arttırabilirsiniz. Kayıt Defteri bölümünde işletim sisteminizdeki sorunları tarayabilir ve bunları CCleaner'a çözdürebilirsiniz.
Yıllardır güvenilirliğini koruyan güvenli bir sistem temizleme aracı olması.
Ücretsiz ve sınırsız kullanım imkanı tanıması.
Çok kullanılan bazı programlar için temizleme desteği sunmaması.