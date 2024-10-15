CCleaner ücretsiz Windows programı ile PC hızlandırma çok kolay! Bilgisayarınızı temizlemek için hemen CCleaner Free/Professional'ı yükleyin.

Can Çevrim - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CCleaner, PC temizleme, bilgisayar hızlandırma, program kaldırma, dosya silme, kayıt defteri temizleme, kalıcı silme ve daha birçok işlemi yapabilen başarılı bir sistem optimizasyon ve güvenlik programıdır.

Windows PC kullanıcılarına CCleaner Free (Ücretsiz) ve CCleaner Professional (Pro) olmak üzere iki sürüm sunulmuştur. Key gerektiren CCleaner Professional sürümünde PC sağlık testi, program güncelleme, PC hızlandırma, gizlilik koruması, gerçek zamanlı izleme, planlı temizleme, otomatik güncelleme ve destek gibi özellikler bulunmaktadır. CCleaner Pro sürümünü 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. CCleaner Ücretsiz sürümü ise daha hızlı bilgisayar ve gizlilik koruması özelliklerini sunmaktadır ve ömür boyu ücretsizdir.

CCleaner Nasıl Kurulur?

CCleaner, bilgisayarlarını her zaman ilk günkü performansıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş olan ücretsiz bir sistem bakım ve optimizasyon programı olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Windows kullanıcıları CCleaner isimli bu programı, bilgisayar temizleme aracı olarak kullanmaktadırlar.

CCleaner yardımıyla bilgisayarınız üzerinde yer alan gereksiz dosyaları silerek veya kayıt defteri üzerinde yer alan hataları onararak, sisteminizi çok daha kararlı ve yüksek performanslı bir hale getirebilirsiniz. Sistem temizliği konusunda dünya üzerinde en çok tercih edilen yazılımlardan bir tanesi olan CCleaner, içerisinde bilgisayar hızlandırma için gerekli olan en temel araçları barındırmaktadır.

Oldukça anlaşılır ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan CCleaner, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hazırlanmış. Ana menüsü üzerinde Cleaner, Kayıt Defteri, Araçlar ve Ayarlar menülerini bulunduran program ile kullanmak istediğiniz sekme aracılığıyla istediğiniz tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

CCleaner nasıl kullanılır?

CCleaner bölümü genel olarak bilgisayarınız üzerinde yer alan ve gereksiz disk alanı kaplayan içerikleri sizin için belirleyerek sadece tek bir tıklamayla bilgisayarınızı temizlemekte ve ek depolama alanı yaratmanıza olanak sağlamaktadır. Bu sayede sadece fazladan depolama alanı elde etmekle kalmaz, aynı zamanda bilgisayarınızın performansını da yükseltirsiniz.

Program ile kayıt defteri bölümü altında da bilgisayarınızın kayıt defteri altında yer alan ve sistem performansınızı düşüren hatalar taranır. Tarama sonrası karşınıza gelecek olan DLL dosyası hataları, ActiveX ve Class sorunları, kullanılmayan dosya uzantıları, yükleyiciler, yardım dosyaları ve benzeri içerikler tek tıklamayla temizlenerek bilgisayarınızı çok daha yüksek performansla kullanmanıza olanak tanır.

Son olarak araçlar bölümü altında yer alan; program ekle/kaldır, başlangıç uygulamaları, dosya bulucu, sistem geri yükleme ve sürücü temizleme gibi farklı araçlar yardımıyla da sisteminizin açılış hızını artırabilir, gereksiz veya kullanmadığınız programları bilgisayarınızdan kaldırabilir, sistem geri yükleme ayarlarını denetleyebilirsiniz.

Türk kullanıcılar için CCleaner'ın en büyük artılarından bir tanesi de şüphesiz ki sahip olduğu Türkçe dil desteğidir. Bu sayede program yardımıyla gerçekleştirmek istediğiniz tüm işlemleri kolayca tamamlayabilir ve her adımda ne yaptığınızı kolayca takip edebilirsiniz.

Sonuç olarak bilgisayarınızı hızlandırmak ve bilgisayarınızı her zaman ilk günkü performansıyla kullanmak istiyorsanız, bu program tam olarak ihtiyacınız olan program.