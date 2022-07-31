Binance Para Yatırma Nasıl Yapılır?

Binance, para yatırma işleminin kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor ancak bu işlem esnasında dikkat edilmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu yazıda popüler kripto para borsasında yer alan hesabınıza nasıl para yükleyebileceğinizi açıkladık.

Dijital para birimi olan kripto para özellikle son yıllarda çok büyük bir popülerlik elde etti. Kripto para dünyasında Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) yanı sıra altcoin olarak nitelendirilen binlerce kripto para birimi yer alıyor.

Kripto para dünyasına giriş yapmak isteyen kişiler için günümüzde pek çok kripto para platformu yer alıyor. Bu platformlar içerisinde Binance de bulunuyor. Binance, dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından tercih edilen popüler bir platformdur. Peki, popüler kripto para borsasına nasıl para yüklenir?

Binance Para Yatırma Adımları Neler?

Binance TR web sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın veya hesap oluşturun.

Sağ üst köşedeki "Cüzdan" menüsüne tıklayın.

"Yatırma" kategorisine girin.

Banka seçeneklerinden bir tanesini seçin.

IBAN numarası ve hesap ismiyle karşılaşacaksınız.

IBAN numarasına istediğiniz tutarda para gönderin.

Kripto para dünyasına Binance isimli platform ile giriş yapmak isteyen kişiler pek çok sorunun yanıtını merak ediyor. İnsanların en fazla merak ettiği soruların başında ise paranın nasıl yatırılacağı yer alıyor.

Yukarıda Binance para yükleme adımları bulunuyor. Bu adımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Böylelikle söz konusu kripto para platformuna para yatırabilir ve istediğiniz kripto para birimlerini satın alabilirsiniz.

1. Binance TR Web Sitesini Ziyaret Edin

Dünya genelinde oldukça popüler olan kripto para borsasına para yatırabilmek için ilk olarak Binance TR internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı ile söz konusu platformun internet sitesine girebilirsiniz. Ayrıca para yükleme işlemini mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebilmeniz mümkün.

2. Hesabınıza Giriş Yapın veya Hesap Oluşturun

İnternet sitesini ziyaret ettikten sonra yapmanız gereken ikinci adım hesabınıza giriş yapmaktır. Bunun için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş yap" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıkladıktan sonra üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Daha önce Binance TR hesabı oluşturmadıysanız platformun ana sayfasının sağ üst köşesinde konumlanan "Kayıt ol" butonuna tıklamalısınız. "Telefon veya e-postayla kaydolun" butonuna tıklayarak hesap oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra "Google ile Devam Edin" veya "Apple ile Devam Edin" butonuyla da pratik bir şekilde hesap oluşturabilmeniz mümkün.

3. Sağ Üst Köşedeki "Cüzdan" Menüsüne Tıklayın

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yaptıktan sonra popüler kripto para borsasının ana sayfası ile karşılaşacaksınız. Platformun ana sayfasının sağ üst köşesinde çeşitli menüler göreceksiniz. Bu menüler içerisinden "Cüzdan" menüsünün üzerine tıklayın.

4. "Yatırma" Kategorisine Girin

Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Cüzdan" menüsüne tıklamanız hâlinde küçük bir pencere açılacak. Pencerenin üzerinde çeşitli kategoriler göreceksiniz. Hesabınıza para yükleyebilmek için bu kategoriler arasından "Yatırma" kategorisine girin.

5. Banka Seçeneklerinden Bir Tanesini Seçin

"Yatırma" kategorisinin üzerine tıkladığınız takdirde yeni bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfada para yatırmak için tercih edebileceğiniz çeşitli banka seçenekleri yer alacak. Söz konusu işlemi hangi banka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız o bankayı seçin.

6. IBAN Numarası ve Hesap İsmiyle Karşılaşacaksınız

"Yatırma" kategorisinde yer alan banka seçeneklerinden bir tanesini seçtikten sonra bir sayfa açılacak. Açılan sayfada IBAN numarası ve hesap ismi ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu bilgiler, para transfer işlemi için oldukça büyük bir öneme sahip çünkü söz konusu işlem sırasında bu bilgileri kullanacaksınız.

7. IBAN Numarasına İstediğiniz Tutarda Para Gönderin

Bir önceki adımda sayfada yer alan IBAN numarasına istediğiniz miktarda para gönderebilirsiniz. Bu işlemi mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra web tarayıcısı üzerinden internet bankacılığıyla da yapabilmeniz mümkün.

IBAN numarası ve hesap ismini doğru bir şekilde yazdığınızdan emin olun. İlk etapta küçük miktarda para yatırarak paranın hesabınıza yatıp yatmadığına bakabilirsiniz. Yatırdığınız para, mesai saatleri içerisinde hesabınıza aktarılacaktır.

Not: Popüler kripto para platformuna para yatırmadan önce dikkat etmeniz gereken oldukça önemli bir husus mevcut. Para yatırma işlemi yapacağınız banka hesabının size ait olması gerekiyor. Yani kripto para borsasında yer alan hesap kiminse para aktarma işlemi yapılacak banka hesabı da o kişiye ait olmalıdır.

Platform üzerinden para yatırma işlemlerini kendinize ait bireysel banka hesaplarından yapmanız gerektiğine yönelik uyarılar ile karşılaşacaksınız. Havale/EFT işleminin ardından yatırdığınız miktar, otomatik olarak hesabınıza aktarılacaktır.

ATM ya da kredi kartı ile gerçekleştirilen transferler, gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul edilmeyecektir. Bu nedenden dolayı para yatırma işlemini gerçekleştirmeden önce bu durumu göz önünde bulundurmanız büyük bir öneme sahiptir.

İlk para yatırma işleminin ardından Binance Transfer ve kripto para çekme işlemleri 48 saatliğine devre dışı bırakılır. Dolayısıyla popüler kripto para borsasına para yükleme işlemini ilk kez gerçekleştirecekseniz bu bilgiyi göz önünde bulundurmalısınız.

Bu yazıda kripto para dünyasında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Binance TR üzerinden para yükleme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini oldukça detaylı bir şekilde açıkladık. Bu adımları uygulayarak işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca altcoin nedir, nasıl alınır sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.