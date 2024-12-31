Binance TR
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,655
- DOSYA BOYUTU 59 MB
- Üretici Binance TR
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Binance TR mobil uygulaması ile güvenli şekilde Bitcoin ve diğer kripto paralar için alım satım işlemleri yapabilirsiniz.
Binance TR, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve diğer kriptoparaları alıp satabileceğiniz güvenilir ve kullanıcı dostu bir kripto para platformu. Bitcoin borsası, Kripto para borsası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Binance TR’nin mobil uygulaması da bulunmaktadır. Binance TR uygulamasını kolayca indirebilir ve güvenle işlem yapabilirsiniz.
Türkiye’nin kripto para platformu Binance TR ile istediğiniz zaman (7/24) banka transferi ile Türk Lirası yatırıp en düşük komisyonlarla Bitcoin ve diğer kripto para alım satım işlemleri yapabilirsiniz. BTC, ETH, XRP, DOGE, LİNK, TRX ve diğer kripto paraların fiyatlarını anlık olarak takip edebilir, neredeyse komisyon ücreti ödemeden hatta ücretsiz işlem yapabilirsiniz.
TL, Dolar coin (Tether - USDT) ile istediğiniz paritede işlem yapabilirsiniz. İndikatörler ile çizim ve grafikler yaparak kripto para piyasasını detaylı inceleyebilir, trendleri takip edebilirsiniz.
Binance TR İndir
Binance TR ile kripto para ve Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleriniz için beklemezsiniz, banka hesabınız ile 7/24 Türk Lirası yatırıp çekebilirsiniz. Tüm Binance hesaplarınız arasındaki transferler bedavadır.
Sadece Bitcoin alıp satarak değil, referans programı ile davet ettiğiniz kullanıcıların ödedikleri komisyonlardan da %20’ye kadar gelir edebilirsiniz. Dilerseniz %10’a kadar geri ödemeyi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Peki, Binance TR güvenilir mi? Binance TR, en yüksek güvenlik sunuyor. Kullanıcı fonları internet bağlantısı bulunmayan soğuk cüzdanlarda saklanıyor, böylece dijital varlıklarınız güvenlik risklerine karşı maksimum şekilde korunuyor. İki adımlı doğrulama, SMS doğrulama ve beyaz liste gibi güvenlik önlemleri bulunuyor.
Binance TR nasıl para yatırılır? Binance TR nasıl üye olunur? Binance TR nasıl indirilir? Binance TR nasıl kullanılır? Binance TR kullanımına ilişkin tüm sorularınızı Türkçe dilde, 7/24, alanında uzman destek ekibine yöneltebilirsiniz.
Binance TR
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 254
- DOSYA BOYUTU 158 MB
- Üretici Binance TR
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Binance TR uygulaması ile iPhone'unuzdan güvenli şekilde Bitcoin ve diğer kripto para alım satımı yapabilirsiniz.
Binance TR, 7/24 banka transferi ile Türk Lirası yatırıp Bitcoin, Ethereum, Ripple ve diğer kripto paraları alıp satabileceğiniz platformlardan. Güvenilir ve kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkan kripto para platformu Binance TR mobil uygulaması ile de hizmet veriyor. Kripto para piyasasına göz atmak, düşük komisyonlarla alım-satım işlemleri yapmak için hemen Binance TR uygulamasını indirin.
Türkiye’nin kripto para borsası Binance TR ile hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin ve diğer kripto paraları alıp satabilir, varlıklarınızı kolayca yönetebilirsiniz. BTC, ETH, DOGE, LİNK, TRX ve diğer kripto paraların fiyatlarını anlık takip etme, popüler indikatörlerle çizim ve grafikler yaparak piyasayı detaylı şekilde inceleme, düşük hatta %0 komisyon fırsatıyla ücretsiz işlem yapma, 7/24 Türk lirası yatırma ve çekme işlemi yapma şansına sahipsiniz.
Tüm Binance hesapları arasındaki transferler ücretsizdir. Kripto para ve TL yatırma ve çekme işlemlerinizi anında gerçekleştirebilirsiniz.
Binance TR İndir
Binance TR uygulamasından Bitcoin veya başka kripto paraları alıp satmanız dahi kazanabilirsiniz. Referans programıyla davet ettiğiniz kullanıcıların ödedikleri komisyonlardan %20’ye kadar gelir elde edebilirsiniz. İsterseniz %10’a kadar geri ödemeyi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Binance TR güvenilir mi? Binance TR uygulamasında kullanıcı fonları internet bağlantısı bulunmayan soğuk odalarda saklanıyor. Dijital varlıklarınız güvenlik risklerine karşı en üst düzeyde korunuyor. Google doğrulama, SMS doğrulama, beyaz liste gibi güvenlik önlemleri mevcut. Kullanıcılar, soğuk cüzdanlarda saklanan Güvenli Varlık Fonu ile güvence altında tutuluyor.
Kripto para piyasasında, Bitcoin alım satım işlerinde ister yeni başlayan ister deneyimli biri olun, 7/24 destek Türkçe dilde alabileceğiniz alanında uzman kişiler var.
Binance TR Uygulaması Özellikleri
- iOS cihazlar için kripto para borsası
- 7/24 canlı destek
- TL ile kripto para alma
- Çeşitli kripto paralar
- Bitcoin ve altcoinler
- Kullanıcı dostu arayüz
- Ücretsiz para yatırma ve çekme
- Güvenli varlık fonu