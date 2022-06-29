Altcoin nedir, nasıl alınır soruları, kripto para dünyasına adım atmak isteyen kişilerin en fazla merak ettiği soruların başında geliyor. Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından kripto para dünyasına dair oldukça merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Tamamen dijital bir para birimi olan kripto para özellikle son yıllarda oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen kripto para dünyasında en popüler para birimi Bitcoin'dir.

Bitcoin'in oldukça büyük bir popülerlik elde etmesinin ardından çok sayıda kripto para birimi ortaya çıktı. Bununla beraber kripto para dünyasında yeni terimler kullanılmaya başlandı. Bu terimlerden bir tanesi de altcoin'dir. Peki, altcoin ne demek? Bu yazıda çoğu kişi tarafından sık sık kullanılan terimin ne anlama geldiğini açıkladık.

Altcoin Nedir?

Altcoin, Bitcoin (BTC) dışındaki tüm kripto para birimlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Cardano, Polkadot, Solana ve Uniswap gibi Bitcoin olmayan herhangi bir kripto para birimi altcoin olarak kabul edilir. Söz konusu terim "alternative coin" kelimelerinin kısaltmasıdır.

Bitcoin, tüm dünyada önde gelen kripto para birimidir. Çoğu kişi Bitcoin'i birincil kripto para birimi olarak nitelendiriyor. Bitcoin diğer kripto para birimleri ile karşılaştırıldığında bugüne kadarki en büyük piyasa değerine sahiptir fakat her biri değişen parasal değerlere ve kullanım durumlarına sahip binlerce benzersiz kripto para birimi bulunuyor.

İlk altcoinler 2011 yılında piyasaya sürüldü. Günümüzde ise binlerce altcoin mevcut. İlk altcoinler, Bitcoin'in işlem hızları ve enerji verimliliği gibi yönlerini iyileştirmeyi amaçlarken yeni altcoinler ise geliştiricilerin hedeflerine bağlı olarak çeşitli amaçlara hizmet eder.

2011 yılının nisan ayında piyasaya sürülen ilk altcoin, Bitcoin'in koduna dayanan Namecoin'dir. Namecoin, kripto dünyasında birden fazla türde coin için yeterli yer olduğunu göstermesi bakımından altcoin tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Kripto para piyasasında zaman zaman spekülasyon önemli rol oynayabiliyor. Bu sebepten ötürü herhangi bir altcoine yatırım yapmadan önce araştırma yapmanız oldukça önemlidir. Yatırım yapılacak kripto para biriminin arkasındaki ekibin kimlerden oluştuğu, güvenilir olup olmadığı ve mali destekçilerinin kimler olduğu gibi konuların bilinmesi gereklidir.

Söylentilere dayalı yatırımlar, uzmanlar tarafından önerilmez ve bununla birlikte oldukça risklidir. Öte taraftan bazı kripto para birimleri yalnızca dolandırma amacı ile piyasaya sürülüyor. Kripto para dünyası bu duruma son yıllarda birçok kez şahit oldu.

Söz konusu duruma örnek verecek olursak, 2021 yılında SQUID olarak isimlendirilen kripto para birimi ile milyonlarca dolar tutarında vurgun yapıldı. SQUID kripto para dolandırıcılığında kullanılan yöntem ise Rug Pull'du. Bu dolandırıcılık türü, kripto para birimini oluşturan ekibin tüm kripto paraları nakde çevirip projeyi terk etmesidir.

Kaç Tane Altcoin Var?

Kripto para pazarının çok büyük bir parçası hâline gelen altcoinlerin sayısı oldukça fazla durumda. CoinMarketCap'e göre Haziran 2022 itibarıyla 9 bin 500'den fazla altcoin bulunuyor. En popüler altcoin Ethereum'dur. Bu kripto para birimini kısaltması ise ETH'dir. Ethereum'dan bahsetmek için genellikle ETH kullanılır.

En Popüler Altcoinler Hangileri?

Ethereum (ETH)

Tether (USDT)

USD Coin (USDC)

BNB (BNB)

Binance USD (BUSD)

XRP (XRP)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Dogecoin (DOGE)

Polkadot (DOT)

Kripto para piyasasında yukarıda da belirttiğimiz üzere binlerce altcoin bulunuyor. Bu altcoinlerin bir kısmı, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi arasında oldukça popüler durumda. Bunların bazıları 2022 itibarıyla Ethereum, Tether, USD Coin, BNB, Binance USD, XRP, Cardano, Solana, Dogecoin ve Polkadot'tur.

Altcoin Nasıl Alınır?

Çok sayıda altcoinin ortaya çıkması, kripto para borsalarının da artmasına yol açtı. Birçok kripto para platformu, yatırımcıların altcoin almasına ve satmasına imkân veriyor. Bu nedenden ötürü bazı kripto para borsaları üzerinden çok pratik bir şekilde altcoin alabilir ya da satabilirsiniz.

Söz konusu platformların her biri farklı gizlilik politikaları ve özellikleriyle beraber gelir. Kripto para borsalarında da tıpkı sahte kripto para birimlerinde olduğu gibi pek çok dolandırıcılık meydana geldi. Kripto para piyasasına adım atmak isteyen kişilerin bu nedenden dolayı dikkat etmesi gereken hususlar mevcut.

Altcoin satın almak isteyen kişilerin para yatırmadan önce platformun ve kripto para biriminin güvenilir olduğundan emin olmalıdır. Bir kripto para birimi satın almak isteyen kişilerin sorması gereken bazı kritik sorular şu şekilde:

Yatırım yapılacak kripto para borsası saygın mı?

Platform daha önce herhangi bir siber saldırı ile gündeme gelmiş mi?

Borsanın rakiplerine kıyasla ücretleri nedir?

Kripto para satın alma süreci platformdan platforma biraz farklılık gösterebilir fakat adımlar çoğunlukla benzerdir ve oldukça basit bir süreçtir. Altcoin satın almanın çok riskli bir yatırım olduğunu unutmamak gerekiyor çünkü birçok altcoinin batma ihtimali nispeten yüksektir.

Yatırımcılar için binlerce altcoin seçeneği mevcut. Bir altcoinin yatırım için uygun olup olmadığı, yatırımcının ihtiyaçları ve tercihleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu nedenden dolayı kullanıcıların altcoinler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıdır.

Kullanıcıların ayrıca kripto para birimlerinin çeşitli özelliklerini de incelemesi ve kendilerine en çok hitap eden altcoini seçmelidir.

Bu yazıda kripto para dünyasında kullanılan altcoin ne demek dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.