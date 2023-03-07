Bioshock Remastered Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Bioshock serisi, oyun dünyasının en nadide serilerinden biridir. Hikayeli FPS oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Bioshock; benzersiz dünyası, keyifli oynanışı ve akıllara durgunluk veren hikayesi ile bizleri etkilemeyi başarmıştı. Aradan yıllar geçti ve nihayet Bioshock remastered sürümüne kavuştu.

Bioshock hikaye odaklı bir yapım. Bu nedenle senaryo ve anlatım oldukça büyük öneme sahip. Eğer siz de Bioshock’u en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Bioshock Remastered Türkçe yama yükleyerek oyundan aldığınız keyfi artırabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Bioshock Remastered Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Bioshock Remastered Türkçe Yama Nasıl Kurulur?

Öncelikle Bioshock Remastered Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

Ardından Winrar ile dosyayı çıkarın.

ile dosyayı çıkarın. Akabinde dosyanın içindeki Localizedint.lbf isimli dosyayı kopyalayın.

isimli dosyayı kopyalayın. Oyunun kurulu olduğu dizine gelin ve bu dosyayı yapıştırın.

İşlem tamam. Bioshock Remastered Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Bioshock Remastered Nasıl Bir Oyun?

Bioshock serisinin ilk oyunu 2007 yılında bizlerle buluştu. 2016 yılında ise remastered sürümüne kavuşan Bioshock artık çok daha iyi gözüken bir yapım. 2K tarafından geliştirilen ve yayınlanan hikaye odaklı bir FPS olan Bioshock, Steampunk temasına sahip en iyi oyunlardan biridir. Bioshock’un stilize dünyası oldukça ilgi çekicidir.

Bioshock hikaye olarak son derece farklı bir yapımdır. Denizin altında kurulmuş bir şehir olan Rapture’ı keşfettiğimiz bu oyun bizi bambaşka bir ruh haline sokuyor. İdealist bir adam olan Andrew Ryan’ın başında olduğu bu şehir kendini dünyanın geri kalanından soyutlamıştır. Andrew Ryan’ın kişisel bir hayali olan bu yer altı şehri ilk başta çok güzel görünse de pek çok soruna sahiptir. İnsanları genetik olarak değiştiren/geliştiren biyolojik bir silahın bulunduğu bu bölgede işler hiç de beklenildiği gibi gitmiyor.

Bioshock Remastered Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Bioshock oynamış mıydınız? Bioshock Remastered’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.