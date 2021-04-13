BioShock 4 büyük bir merakla bekleniyor. Şu an için resmi olarak pek bir detay açıklanmış değil, ama yeni iş ilanları ile yeni BioShock 4 detayları ortaya çıkmaya başladı. Görünüşe göre oyun, açık dünya odaklı bir deneyim sunacak. Detaylar haberimizde.

BioShock serisi, 2013 yılında satışa sunulmuş olan BioShock Infinite sonrasında derin bir sessizliğe gömülmüştü. Perde arkasında yaşananların ardından, şimdilik BioShock 4 olarak adlandırılan yeni oyun, 2019 yılı içerisinde 2K Games tarafından kurulan ve San Francisco ve Montreal şehirlerinde ofisleri bulunan Cloud Chamber tarafından geliştirilmeye başlanmıştı. Daha önceden Sid Meier’s Civilization ve XCOM üzerinde çalışmış olan Kelly Gilmore tarafından yönetilmemekte olan stüdyo bünyesinde, BioShock serisinin önceki oyunlarından olmak üzere Assassin’s Creed, Battlefield ve Call of Duty gibi önemli seriler üzerinde çalışmış olan geliştiriciler de bulunuyor. Bu elbette yeni oyunun hikaye anlatımı ve oynanış dinamikleri açısından büyük beklentiler oluşturuyor.

Aradan geçen süre zarfında yeni BioShock ile ilgili yeni bir haber duymamıştık. Bunda Take-Two Interactive tarafından “Önümüzdeki birkaç yıl boyunca geliştirilme sürecinde olacak.” denmesinin payı büyük tabii ki. Ancak yakın bir zaman önce ortaya çıkan ve PCGamesN tarafından fark edilen iş ilanları ile birtakım bilgiler ortaya çıktı.

Yeni BioShock 4 Detayları Açık Dünya Oynanışa İşaret Ediyor

Cloud Chamber, yapay zeka programcısı, kullanıcı arayüzü / kullanıcı deneyimi, kıdemli dünya tasarımcısı, kıdemli teknik tasarımcı ve kıdemli yazar dahil toplamda on yedi kadar pozisyon için iş ilanı vermiş. Bunların arasında, BioShock dünyasını bir kez daha hayata döndürmek ile görevlendirilecek olan bir kıdemli yazar ilanı dikkat çekiyor. İlanın detaylarında ise, açık bir dünya ortamında etkili, karakter odaklı hikayeler yaratabilecek, birincil ve ikincil görev içeriği üzerine beyin fırtınası yapabilecek ve yönetmen olarak, diyalog yazımı ve diğer hikaye anlatımlı elementler dahil ana hikayenin oluşturulması ve tatbik edilmesine yardım edebilecek birini arıyorlarmış. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde verilen önceki iş ilanında ise, geliştirici stüdyonun yeni ve fantastik bir dünyada geçecek bir BioShock üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Diğer ilanları arasında yapay zeka programcısı ve kıdemli dünya tasarımcısı ilanları da dikkat çekiyor. Yapay zeka programcısı detaylarına göre, kentsel kalabalık sistemi ve kimi zaman düşman olacak yapay zekanın sistemik kabile ekolojisi için tasarımlarını detaylandırmak ve uygulamalarını sonuçlandırmak üzerine çalışma yapılacak. Kıdemli dünya tasarımcısı pozisyonunda ise her adımda çeşitliliğin sunulduğu bir dünya yaratılmak isteniyormuş.

2019 yılı içerisinde Cloud Chamber, birçok farklı deneyime ve geçmişe sahip geliştiricilerin arandığını söylemişti. Yani serinin yeni oyunu ile öncekilerden farklı, oyun deneyiminin geliştirildiği ve çeşitliliği ile unutulmaz bir BioShock ile karşımıza çıkılmak isteniyor. Bakalım bu konuda ne denli başarılı olunacak? Bunun için gelişmeleri takipte olacağız.