PUSH Video Wallpaper uygulaması ile video ve GIF dosyalarını duvar kağıdı olarak kullanabiliyorsunuz.

Volkan Yılmaz - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarınızın arka planında duvar kağıdı olarak video veya GIF görselleri oynatmak istiyorsanız, PUSH Video Wallpaper uygulamasını kullanabilirsiniz. Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan PUSH Video Wallpaper bilgisayarınızın görünüşünü süsleyecek, daha hoş bir görünüm elde etmenizi sağlayacak. Sıradan duvar kağıtlarından sıkıldıysanız bu uygulama sayesinde GIF özellikle duvar kağıtlarından faydalanabilecek ve daha güzel bir deneyim yaşayabileceksiniz.

PUSH Video Wallpaper Özellikleri

Ücretsiz,

Yüzlerce farklı GIF dosyası,

Hoş efektler,

Basit kullanım,

Windows ile tam uyumlu,

Renk döngüleri,

Duvar kağıdı döngüleri,

Windows işletim sistemli bilgisayarınız varsa ve sabit duvar kağıdı görsellerinden sıkıldıysanız, PUSH Video Wallpaper uygulaması bilgisayarınıza yeni bir hava katacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayarınızdan seçeceğiniz videolar, YouTube videoları veya hareketli GIF ’leri seçerek masaüstünüze renk katabileceğiniz PUSH Video Wallpaper uygulamasını Windows 7, 8, 8.1 ve 10 sürümlerinde kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınız etkin olmadığında video ekran koruyucu olarak da kullanabileceğiniz PUSH Video Wallpaper uygulamasında yapmanız gereken tek şey YouTube bağlantısını veya bilgisayarınızdaki videoyu eklemek oluyor. Sonrasında başka bir işlem yapmadan arka planınızda ilgili videonun oynatıldığını görebilirsiniz. Oynatma listesi oluşturarak birden fazla videoyu duvar kağıdı olarak kullanabileceğiniz uygulamada, video arka planlarını sesli oynatabileceğinizi de belirtmekte fayda var.

PUSH Video Wallpaper İndir

Yıllardır Windows platformunda kullanılan PUSH Video Wallpaper ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dileyen kullanıcılar ücretsiz olarak uygulamayı indirebilir ve bilgisayar ekranlarını GIF'ler ile süsleyebilirler.