Birden Fazla Telefonda Aynı WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır?

Bazı kişiler, iş için farklı bir akıllı telefon kullanması gerektiğinden ötürü birden fazla telefonda aynı WhatsApp hesabı kullanmak isteyebilir. Gelişmiş özellikleriyle ön plana çıkan anlık mesajlaşma uygulamasında söz konusu işlemi mümkün hâle getiren bir işlev bulunuyor.

Anlık mesajlaşma hizmeti denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri olan WhatsApp'ta yer alan hesabınızı iki farklı telefonda kullanabilmeniz mümkün. WhatsApp bu süreci olabildiğince kolay hâle getirdiğinden ötürü hızlıca yapılabiliyor.

Eğer siz de anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan hesabınızı birden fazla cihazda kullanmak istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz. Adımları tamamladığınızda artık iki telefonunuzda hesabınıza erişebileceksiniz.

Birden Fazla Telefonda Aynı Whatsapp Hesabı Kullanma Adımları

İkinci telefonunuza WhatsApp'ı yükleyin.

WhatsApp'ı açın.

Telefon numarasını girme ekranına kadar devam edin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

"Cihazı bağla" butonuna basın.

Karekodun yer aldığı bir sayfa açılacak.

Diğer telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Üç nokta simgesine dokunun.

"Bağlı cihazlar" menüsüne girin.

"Cihaz bağla" butonuna basın.

Kamera açılacak.

Kamerayı diğer telefondaki karekoda taratın.

Kısa sürenin ardından ikinci telefonda da WhatsApp hesabınıza erişebileceksiniz.

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta çoklu cihaz kullanımı sayesinde iki telefonunuzda aynı hesabı kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle ikinci telefonunuza popüler anlık mesajlaşma uygulamasını yükleyin.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı açın. Karşınıza kurulum ekranı gelecek. Telefon numarasını girmenizi isteyen sayfa açılana kadar talimatları uygulayarak devam edin. Numara girme ekranının sağ üst köşesinde yer alan yatay üç nokta simgesinin üzerine dokunun.

Söz konusu işlemi yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Cihazı bağla" butonuna basın. Bir sonraki adımda karekodun yer aldığı bir sayfa görüntülenecek. Diğer telefonunuzda bulunan WhatsApp uygulamasını açın.

Ekranın sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine dokunun ve açılan pencereden "Bağlı cihazlar" menüsüne girin. "Cihaz bağla" butonuna bastığınız takdirde kamera ekranı açılacak. Kamerayı ikinci telefonda bulunan karekoda taratmanız gerekiyor.

Karekod okutma işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde anlık mesajlaşma uygulamasındaki hesabınız, ikinci telefonda da açılacaktır. Artık hesabınızı istediğiniz telefondan kullanabilirsiniz.