WhatsApp Avatar Oluşturma Nasıl Yapılır?

WhatsApp avatar oluşturma özelliği sayesinde kullanıcıların kendilerini daha iyi ifade edebilmesine olanak tanıyor çünkü avatarı profil resmi olarak ayarlama imkânının yanı sıra farklı duygular içeren pek çok çıkartma elde ediliyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta avatar yaratmak için uygulama üzerinden birkaç adım uygulamanız gerekiyor. Eğer kendi avatarınızı hazırlamak istiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir.

WhatsApp Avatar Oluşturma Adımları

WhatsApp'ı açın.

Üç nokta simgesine basın.

Ayarlar menüsüne girin.

Avatar kategorisini görüntüleyin.

"Avatarınızı oluşturun" butonuna dokunun.

"Başlayın" butonuna basın.

Kişiselleştirme yapın.

Bitti seçeneğini seçin.

"Değişiklikleri kaydet" seçeneğini seçin.

"İleri" butonuna basın.

"Profil fotoğrafı oluştur" seçeneğini seçin.

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta avatar hazırlayabilmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan anlık mesajlaşma uygulamasını açın ve ardından üç nokta simgesine basın. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsüne girin ve Avatar bölümünü görüntüleyin.

Avatar sayfasında yer alan "Avatarınızı oluşturun" butonuna basın.

Bir sonraki adımda "Başlayın" butonuna basmanız gerekiyor. Bu adımı uyguladığınızda avatar yaratma ekranı ile karşılaşacaksınız.

Avatarınız için bir ten rengi seçin ve bir sonraki adıma geçin.

Avatarınızı kişiselleştirmek için saç şeklini, saç rengini, bıyık ve sakal şeklini, bıyık ve sakal rengini, yüz şeklini, göz şeklini, göz rengini, kıyafeti ve dahasını ayarlayın. Kişiselleştirme sürecini tamamladıktan sonra "Bitti" seçeneğini seçin. Açılan sayfadan "Değişiklikleri kaydet" seçeneğine basın ve ardından "İleri" butonuna dokunun.

Oluşturduğunuz avatarı profil resmi olarak ayarlamak istiyorsanız "Profil fotoğrafı oluştur" yazısına dokunun. Avatarınız ile ilgili hazırlanan çıkartmalara göz atmak için "Çıkartmalara göz at" butonuna basın.

Avatarınızı içeren çıkartmaları diğer kişilere göndermek için bir sohbet penceresi açın. Emoji simgesine basın. Bir sonraki adımda çıkartma simgesinin yanında yer alan avatar simgesinin üzerine dokunun. İster "Tümü" kısmından tamamına erişebilir isterseniz "Sevgi", "Mutlu", "Üzgün" gibi kategorilere göz atabilirsiniz.

Bu yazıda popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta nasıl avatar oluşturulur sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak işlemi çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.