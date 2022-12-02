BlueStacks 4 Motor Başlatılamadı Hatası Nasıl Çözülür?

BlueStacks 4 motor başlatılamadı problemi zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Bu sorunu düzeltebilmek için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcut. Peki, can sıkıcı hatanın çözümü için hangi yollar denenmelidir? Hazırladığımız yazıda kullanıcılar tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

BlueStacks, Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen oyunları bilgisayar üzerinden oynayabilmenize imkân tanıyan çok popüler bir emülatördür. Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen yazılımda bazen bazı sorunlar meydana gelebiliyor.

Bazen BlueStacks programı açıldığında can sıkıcı bir hata mesajı ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bu, PC kullanıcılarının emülatör üzerinden oyun oynayamamasına neden oluyor. Peki, programın kullanılabilmesini engelleyen sorunu çözmek için hangi yöntemler uygulanmalıdır?

BlueStacks 4 Motor Başlatılamadı Sorunu İçin Çözüm Yolları

Grafik modunu DirectX olarak ayarlayın.

RAM miktarını değiştirin.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Emülatörü uyumluluk modunda açın.

BlueStacks'i silip yeniden yükleyin.

Yukarıda popüler emülatör yazılımında meydana gelen hatanın düzelmesine yardım edebilecek beş farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca BlueStacks yerine farklı bir program kullanmak isterseniz BlueStacks benzeri uygulamalar listesine de göz atabilirsiniz.

Grafik Modunu Directx Olarak Ayarlayın

BlueStacks programını açın.

Sağ üst köşedeki yatay üç çizgi butonuna basın.

Settings menüsüne tıklayın.

Engine sekmesine girin.

"DirectX" seçeneğini seçin.

"Save" butonuna basın.

"Restart Now" butonuna tıklayın.

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan emülatör programında grafik modu varsayılan olarak OpenGL seçeneği seçilidir. Popüler hizmet kullanıcılara bunun yanı sıra DirectX isimli bir seçenek daha sunar.

Motor başlatılamadı hata mesajıyla karşılaştıysanız grafik modunu değiştirerek sorunu düzeltebilmeniz mümkün. Bunun için ilk olarak BlueStacks programını açın ve hemen ardından sağ üst köşede yer alan yatay üç çizgi butonunun üzerine tıklayın.

Yatay üç çizgi butonuna tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Settings menüsüne girin. Menü açıldıktan sonra sol kısımda çeşitli sekmeler göreceksiniz. Bunlar arasından Engine sekmesine tıklayın. Daha sonra "DirectX" seçeneğini seçin.

"DirectX" seçeneğini seçtikten sonra pencerenin alt kısmında konumlanan "Save" butonuna tıklayın ve son olarak "Restart Now" butonuna basın. Bu adımı uygulamanız hâlinde program artık DirectX grafik modunu kullanacaktır.

RAM Miktarını Değiştirin

Emülatörü açın.

Settings menüsüne girin.

Engine sekmesini görüntüleyin.

RAM miktarını değiştirin.

İşlemi onaylayın.

Grafik modunu değiştirdiğiniz hâlde sorun devam ediyorsa RAM miktarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan popüler emülatörü açın ve hemen ardından Settings menüsünü görüntüleyin.

Settings menüsüne girdikten sonra Engine sekmesinin üzerine tıklayın. Engine sekmesi üzerinden RAM miktarını değiştirin. Ayrıca aynı pencere üzerinden çekirdek sayısını değiştirmeyi de deneyebilirsiniz. İşlemi onayladıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs yazılımı her ne kadar güvenlik açısından büyük bir öneme sahip olsa da söz konusu probleme yol açıyor olabilir. Sorunun güvenlik yazılımından kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Emülatörü Uyumluluk Modunda Açın

Programın simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Bir Windows sürümü seçin.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Can sıkıcı sorunun düzeltilmesine yardım edebilecek bir diğer yöntem ise emülatörü uyumluluk modunda açmaktır. Bunun için ilk olarak programın simgesine sağ tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Özellikler" seçeneğini seçin.

"Özellikler" seçeneğini seçtikten sonra "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine tıklayın. Bir Windows sürümünü seçin. Bu adımı uyguladıktan sonra "Uygula" butonuna basın. Son olarak "Tamam" butonuna tıklayın.

BlueStacks'i Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak BlueStacks programını silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Silme işlemini ister Windows'un program kaldırma aracını kullanarak isterseniz ücretsiz program kaldırma araçları ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda BlueStacks 4 motor başlatılamadı sorunu için uygulanabilecek çeşitli çözüm yöntemlerini açıkladık. Listede yer alan yöntemler haricinde farklı bir yol ile sorunu çözdüyseniz yorumlar kısmından yöntemi paylaşabilirsiniz.