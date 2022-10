BlueStacks benzeri uygulamalar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için oldukça başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve emülatör programları keşfedebilirsiniz.

Uygulama geliştirme aşamasında test işleminin yapılabilmesine olanak tanıyan emülatör hizmetleri sayesinde bilgisayarınız üzerinden uygulama kullanabilir ya da oyun oynayabilirsiniz. Bunlar arasında en popüler olan program BlueStacks'tir.

Emülatör denildiğinde akla ilk hizmet olan BlueStacks'i herhangi bir nedenden ötürü kullanmaya devam etmek istemeyebilirsiniz. Günümüzde BlueStacks gibi uygulamalar yer alıyor. Hazırladığımız yazıya başarılı hizmetleri sıraladık.

BlueStacks Benzeri Uygulamalar Listesi

GameLoop

LDPLayer

NoxPlayer

MEmu Play

Droid4X

Yukarıda BlueStacks tarzı uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca konsollara çıkan oyunları PC'de oynamak istiyorsanız Windows için en iyi konsol emülatörleri listemize de göz atabilirsiniz.

GameLoop

Gameloop aracılığıyla bilgisayarınız üzerinden PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, FIFA Football, Apex Legends Mobile, Subway Surfers, Critical Ops: Multiplayer FPS, Temple Run ve Cookie Run Kingdom dahil olmak üzere çok fazla sayıda oyunu oynayabilirsiniz.

Sahip olduğu anti hile sistemi ile dikkat çeken program, grafik ayarları konusunda çeşitlilik sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan GameLoop, kullanıcı dostu arayüz sayesinde oldukça kolay bir kullanım sunuyor.

LDPLayer

En iyi Android emülatörleri arasında yer alan LDPlayer, RPG, arcade, strateji, simülasyon, aksiyon ve yarış dahil olmak üzere pek çok türde çok sayıda oyunu destekliyor. Bu sayede PC üzerinden PUBG Mobile, Apex Legends Mobile, Call of Duty: Mobile ve Stumble Guys gibi yapımları oynama imkânına sahipsiniz.

Başarılı bir arayüze sahip olan programın ayarları kısmından çözünürlük, FPS, RAM miktarı gibi seçenekleri belirleyebilirsiniz. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmet ayrıca klavye özelleştirme desteğini de içeriyor. Böylelikle oyunun kontrollerini ayarlayabilirsiniz.

NoxPlayer

NoxPlayer, tüm dünyada oldukça popüler bir Android emülatörüdür. Windows ve Mac platformlarını destekleyen program, mobil oyunların bilgisayarlar üzerinden rahat bir şekilde oynanabilmesine imkân tanıyor. Kolay bir kullanım sunan hizmet, aynı anda birden fazla oyunu çalıştırma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

BlueStacks alternatifi NoxPlayer, Pokemon Go'dan PUBG Mobile'a Arena of Valor'dan Mobil Legends'a Garena Free Fire'a Clash of Clans'ten League of Legends: Wild Rift'e kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyunu destekliyor. Program üzerinden ayrıca çeşitli uygulamalar da kullanılabiliyor.

MEmu Play

Çok sayıda oyuncu tarafıdnan mobil oyunları bilgisayarda oynama işlemi için tercih edilen MEmu Play, çok popüler bir emülatördür. Başarılı hizmet, klavye ve mouse desteği sayesinde mobil oyunların çok rahat bir şekilde oynanabilmesine olanak tanıyor.

Kaliteli bir oyun deneyimi sunan hizmet, başarılı bir arayüze sahip. Bu, programın çok rahat bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken hizmet strateji, RPG, spor, bulmaca, macera, yarış ve aksiyon dahil olmak üzere pek çok türden oyunu destekliyor.

Droid4X

BlueStacks gibi uygulamalar arasında Droid4X de bulunuyor. Mac ve Windows platformlarını destekleyen Droid4X hizmetini kullanarak büyük ekranda mobil oyun deneyimi elde edebilirsiniz. Klavye ve mouse ise oyunların rahat bir şekilde oynanabilmesine yardımcı oluyor.

Programda ekran kaydı aracı da bulunuyor. Bu sayede bilgisayar üzerinden oynadığınız mobil oyunları kaydetmek için ekstra bir hizmet yüklemenize gerek kalmaz. Çok başarılı bir arayüze sahip olan programı PC'nize indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda BlueStacks benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca APK nedir, ne işe yarar sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.