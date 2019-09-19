Borderlands 3 İncelemesi: Pandora'yı Yakıp Yıkma Zamanı

Borderlands hayranlarının uzun süredir heyecanla beklediği Borderlands 3, geçtiğimiz günlerde yayınlanarak oyunseverlere sunuldu. Serinin yeni oyununu sizler için inceledik ve değerlendirdik.

Gearbox'ın yapımcılığını ve 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği Borderlands 3, aksiyonu oyunun her saniyesinde yaşatan bir RPG oyunu. 2012 yılında yayınlanan Borderlands 2'nin devam halkası olan oyun, serinin hayranları tarafından uzun bir süredir beklenmekteydi. Biz de yeni oyunu heyecanla bekleyen oyuncular için Borderlands 3'ü oynadık ve sizler için değerlendirdik.

Çıkış Tarihi: 13 Eylül 2019

Tür: FPS, RPG, co-op

Borderlands 3'e Giriş!

Borderlands serisinde aksiyonun her dakika canlı kanlı bir şekilde yaşandığını söyleyebiliriz. Önceki oyunlarda olduğu gibi serinin yeni oyununda da her saniye bir aksiyonun içine giriyor, kaos ortamında hayatta kalmaya ve görevleri başarmaya çalışıyoruz. Haydutların, yaratıkların ve canavarların ortalıkta tur attığı oyun, sizi heyecan verici hikayesi içerisinde sürükleyip götürüyor.

Aradan geçen uzun sürenin ardından Pandora'ya geri dönme ve zafer kazanma, ateş etme, yağmalama ve yakıp yıkma zamanı.

Oyuna ilk giriş yaptığınızda, önünüze sade bir şekilde düzenlenmiş ana menü geliyor. Direkt olarak oyuna giriş yapabileceğiniz menüde, ayarları düzenleyebileceğiniz ve sosyal deneyimlerden faydalanabileceğiniz iki menü daha bulunmakta. Ayarlar kısmının kendi içinde basit ve gelişmiş ayarlar olarak ikiye ayrıldığını ve aradığınız tüm detayların kontrolüne imkan sağladığını da söyleyebiliriz.

Eğer bu seriye bu oyunla başlamak istiyorsanız ya da uzun süredir FPS oyunlara uzak kaldıysanız, şirket bu noktada kolay mod ve normal mod seçenekleri ile karşınıza çıkıyor. Kolay moda kıyasla becerilerin ve taktiğin daha ön planda olduğu normal mod, oyunda biraz daha uzmanlaşmış kişiler için uygun bir tercih.

Oyun içerisinde çatışma anlarında sık sık yoğun düşman saldırısına maruz kalabildiğiniz ve Çin ordusu ile karşı karşıya gelmiş gibi hissedeceğiniz anların çokluğunu düşününce, mermi kalmadı gibi uyarılar sizi oldukça sıkıntılı bir konuma düşürebiliyor. Bu nedenle başlangıç için kolay modun daha mantıklı bir tercih olacağını söyleyebiliriz.

Oyunu ilk başlattığınızda güzel bir müzik eşliğinde, birkaç dakika boyunca sürecek introyu izlemeye başlıyorsunuz. Bazen biraz sıkıcı olduğu doğru olsa da çok uzun olmadığı için herhangi bir sorun yok. Daha sonra size bir karakter listesi sunan oyun; Amara, FL4K, Zane ve Moze karakterleri arasında bir seçim yapmanızı istiyor.

Bu dört karakterden her biri farklı özelliklere sahip olduğu için seçtiğiniz karakter oyun içerisindeki stratejinizi de doğrudan bir şekilde yönlendiriyor.

Seçebileceğiniz karakterlerin sayısı dört adet ile sınırlı olsa da hem oyunun başlangıcında hem de oyun içerisinde karakterinizi özelleştirebilme imkanınız bulunuyor. Giydiğiniz kıyafetten kullandığınız el cihazına, renklerden hareketlere kadar özelleştirme sunan oyun, yine de çok geniş özelleştirmelere imkan vermiyor.

Karanlık temalı oyunlardan ziyade canlı ve renkli yapısı ile oyuncuyu daraltmayan, sıkılmaya ve dinlenmeye vakit bırakmayan Borderlands 3, saçma ve mizahi oyun içi detaylara rağmen oyuncuları kendisine çekmeyi başarıyor.

Oyuna ilk başladığınız anlardan itibaren Claptrap adındaki robot dostumuz, bize yardımcı oluyor. Daha sonra başka karakterlerle tanışmaya başlıyor ve bazı görevleri onlarla birlikte gerçekleştiriyorsunuz. (Robot bazılarından daha sevimli ve yararlı)

Az önce de bahsettiğim gibi, oyunun her anını oldukça dolu dolu yaşatan Borderlands 3, bu noktada kullanıcıyı sıkabilme imkanına da sahip. Yerine göre çok fazla düşmanla mücadele etmek zorunda kalabiliyor, yerine göre merminiz tek ana düşmana yetmeyebiliyor.

Bu gibi durumlarda etraftan kolayca mermi toplamanın da ara sıra mümkün olmadığı durumlarda, kendinize özel stratejiler geliştirmeniz ya da yeniden başlamanız gerekebiliyor.

Üç farklı yetenek alanının bulunduğu oyunda, savunma ve saldırı gibi becerilere ağırlık verebiliyorsunuz.

Oyun içerisinde haritası ile başka mecralardan oldukça büyük tepkiler alan Borderlands 3, sunduğu büyük haritasının garip şekillendirmesi nedeniyle uzun ve dolanmak zorunda bırakan bir yol güzargahı sunabiliyor. Bunun dışında tam bir açık dünya yapısında olmayan oyun, belirli geçiş noktalarında çok kısa süreli de olsa yüklemeler yapıyor.

Yerel ya da çoklu oyunculu modu fark etmeden, dört kişiye kadar co-op imkanı sunan Borderlands 3, bu noktada oldukça önemli bir adım atmış. Hikayelerin sizlere sunduğu görevleri eşiniz veya dostunuz ile yapabilmek, özellikle yer yer tek başınıza hareket ettiğiniz bu oyunda, oyuna zevk katan bir detay oluyor.

Oyunculara Ne Sunuyor?

Bu oyunda da önceki oyunlarla olan bağlantı koparılmıyor ve korunuyor. Önceki mekanları ve alanları görebiliyor ve tanıdık yüzlerle kolaylıkla karşılaşabiliyorsunuz. Önceki oyunlara ek olarak ziyaret edilecek daha çok mekan bulabiliyor, daha fazla yerde kaos ortamının tadını çıkartabiliyorsunuz.

Her ne kadar mermi bitebiliyor, her yerde bulanamadığı oluyor desem de bu oyundaki silahlar oldukça büyük bir cephaneliğe sahip. Bu noktada kendimizi biraz avutsak da karşımızdaki onlarca kişiyi de hafife almamak gerekiyor.

Derin RPG sistemleri ile donatılan oyunda bunun zevkini hissediyor ve heyecanı dibine kadar yaşayabiliyorsunuz. Bununla birlikte oyunun bazı yerlerinde yalnız bir havanın hakim olduğunu söyleyelim.

Ayrıca yukarıda bahsettiğim harita sorunundan ben de bir miktar şikayetçi sayılabilirim. Örneğin 'A' görevi için gittiğiniz uzun yolda, normalde sizi hiç alakadar etmeyecek ve işinizin olmadığı alanlardaki haydutlarla ve canavarlarla kapışabiliyorsunuz. Ayrıca uzun yol yoruyor da insanı.platform desteğisistem gereksinimleri

Borderlands 3 Fiyatı

Şu an için PC, PlayStation 4 ve Xbox One modelleri için satın alınabilir olan Borderlands 3, Google Stadia platformunda da yer alacak.

Bilgisayar için Borderlands 3 standart sürüm fiyatı 309 TL, Deluxe Edition fiyatı 399 TL ve Super Deluxe Edition fiyatı 599 TL olarak belirlenmiş durumda.

PlayStation 4 için Borderlands 3 standart sürüm fiyatı 459 TL, Deluxe Edition fiyatı 549 TL ve Super Deluxe Edition fiyatı 699 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bilgisayar için Borderlands 3 standart sürüm fiyatı 459 TL, Deluxe Edition fiyatı 549 TL ve Super Deluxe Edition fiyatı 699 TL olarak belirlenmiş durumda.

Borderlands 3 Puanlama (7/10)

07 / 10 Grafikler 08 / 10 Hikaye 08 / 10 Yenilik 06 / 10 Akıcılık 07 / 10 Zorluk Karmaşıklık 06 / 10

Beş farklı faktörü ele alarak yaptığım değerlendirme sonrası Borderlands 3 için 10 üzerinden 7 puan verdim.

Yorumlarım

Grafikler ve dinamikler açısından yeni oyunu beğendiğimi söylesem de bazı kişiler eski oyunun üzerine çok az şey katıldığını ve grafiklerin neredeyse aynı olduğunu vurgulamakta. Ben buna katılmıyor ve grafiklerde hissedilir bir artışın bulunduğunu savunuyorum. Ayrıca dinamiklerde de önemli artışlar bulunmakta. Bununla birlikte oyunun önceki oyunlarla yaptığı bağlantı, oyuncular için hikayeyi güzelleştirici bir detay.

Örneğin önceki oyunda hasar verdiğiniz kişi herhangi bir tepki vermezken, yeni oyunda yere düşebiliyor ve ani tepkiler sergileyebiliyor. Bu gibi durumlarda düşmana saldırı yapabilmek için hareketsiz bulunduğu bazı anları da yakalamış oluyorsunuz.

Eğer yeni oyuna ait resmi tanıtım videosuna göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.