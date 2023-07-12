Brotato, uzaylı sürülerinden kurtulmaya çalıştığınız, rogue-lite bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Brotato, bir patatesi yönettiğimiz ve uzaylı ordularıyla savaşmak zorunda kaldığımız rogue-lite nişancı oyunudur. En fazla 6 farklı silah kuşanabilen karakterinizin, çeşitli özelliklerinden bir tanesini seçip uzaylı sürülerine karşı hayatta kalmak zorundasınız.

Uzaylı sürülerinden kurtulmaya çalışırken, aynı zamanda ilerlemeniz boyunca da yeni silahlar, karakterler ve çeşitli özellikler kazanabiliyorsunuz. Bir rogue-lite oyunu olan Brotato, temposu hızlı bir aksiyon oyunu olmasıyla birlikte, her türden oyuncuya da hitap edecek şekilde tasarlanmış.

Brotato İndir

Brotato'da, aynı anda 6 silah kuşanabileceğinizi söylemiştik. Bunların aksine de silahlarınızı, yararlı güçlendirmeler ve benzersiz özel yeteneklerle de donatabiliyorsunuz. Brotato'da turlar 25-30 dakika arasında sürebilir. Turlar içerisindeki karakterinizi her zaman en iyi şekilde seçmek zorundasınız. Hem yakın, hem de uzak menzilli silahlar bulunan Brotato'da, silah ve karakter seçiminiz oyunu tamamlamak adına en önemli şeylerdendir.

Oyundaki her bir karakterin, yani patatesin bir dizi farklı özelliği bulunuyor. Her birinin güçlü ve zayıf yönü olmasıyla birlikte, bir karakter yakın dövüşte iyiyken, bir diğeri ise uzak saldırılarda iyidir. Sonuç olarak, her oyuncunun stiline uygun bir karakter bulunuyor. Lakin bu zayıflıklar, siz turları geçip seviye aldıkça zayıf yönlerinizi güçlü hale getirebiliyorsunuz.

Blobfish tarafından geliştirilen bu oyun, sadece savaşmakla kalmıyor ve aynı zamanda benzer nitelikte oyunlara kıyasla daha güzel görünüyor. Öte yandan, oyunda bulunan agresif ve ortamına göre iyimser sesler de oyuncuya keyif veriyor. Siz de, türlerinin iyi oyunlarından biri olan Brotato'yu indirin ve uzaylı sürüleriyle mücadelenizi verin.

Brotato Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7+

Windows 7+ İşlemci: 2 Ghz

2 Ghz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: 128MB, OpenGL 3+

128MB, OpenGL 3+ Depolama: 200 MB kullanılabilir alan