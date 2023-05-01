Vampire Survivors Animasyon Dizisi Geliyor

Vampire Survivors animasyon dizisi üzerinde çalışılıyor. BAFTA Oyun Ödülleri'nde Yılın Oyunu ödülüne layık görülen yapımın animasyon olarak izleyicilerle buluşacak olması, oyunun hayranlarını heyecanlandırdı.

Deadline'daki habere göre Vampire Survivors hayranlarını ve animasyon dizilerini izlemekten keyif alan kişileri doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, popüler video oyununun bir animasyon dizisi olarak ekranlara geleceğini gözler önüne serdi.

John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad, Snoic the Hedgehog'un yapımcısı Dmitri M. Johnson ve APA'nın eski ortağı Mike Goldberg tarafından kurulan Story Kitchen, söz konusu oyunu animasyona uyarlamak için geliştirici Poncle ile iş birliği yaptı.

Poncle'ın kurucusu Galante, yaptığı açıklamada Vampire Survivors'ta en önemli şeyin hikâye olduğunu, bu nedenden ötürü oyunun bir animasyon dizisinde hayat bulacağını görmenin rüyanın gerçekleşmesi gibi olduğunu söyledi. Galante, deneyimli ve yetenekli insanlarla ortaklık yapmanın harika olduğunu da sözlerine ekledi.

Vampire Survivors Animasyon Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Şu anda Vampire Survivors isimli video oyununun animasyon uyarlaması için senarist arayışının devam ettiği belirtildi. Dolayısıyla söz konusu yapımın hangi tarihte ve hangi platformda yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

2022 yılının ekim ayında piyasaya sürülen ve BAFTA'da Yılın Oyunu ödülüne layık görülen oyunun animasyona uyarlanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.