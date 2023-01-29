Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Akıllı telefon kullanıcılarının bir kısmı, zaman zaman bu aksesuar desteklenmiyor olabilir hatasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Böyle bir durumda aksesuar kullanılamıyor. Peki, iPhone ve iPad modellerinde bazen meydana gelebilen can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemler neler?

iPhone'unuzu ya da iPad'inizi şarj etmek istediğinizde ya da yeni satın aldığınız bir kulaklığı kullanmak istediğinizde hata ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu, kullanım deneyimini ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Öncelikle problemin meydana gelmesine yol açabilecek olası sebepleri açıklayalım.

iPad ve iPhone'da Bu Aksesuar Desteklenmiyor Hatasının Nedenleri

Aksesuar, telefonunuzu desteklemiyor olabilir.

Aksesuar, Apple sertifikalı olmayabilir.

Aksesuarda sorun olabilir.

Cihazın portunda problem olabilir.

Meydana gelen can sıkıcı hatanın çeşitli sebepleri olabilir. Telefonunuz aksesuarı desteklemiyorsa söz konusu problem ile karşılaşabilirsiniz. Aksesuarınız Apple sertifikalı değilse yine aynı şekilde hata meydana gelebilir.

Aksesuarda ya da cihazın portunda problem olması da bu aksesuar desteklenmiyor problemine yol açabilir. Peki, bu sorunun düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemleri neler?

Bu Aksesuar Desteklenmiyor Olabilir Sorununun Çözüm Yolları

Aksesuarın cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Aksesuarın orijinal olduğundan emin olun.

Akıllı telefonu kapatıp açın.

Bağlantıları kontrol edin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Cihazı sıfırlayın.

Apple Destek ile iletişime geçin.

Aksesuarın Cihazınızla Uyumlu Olduğundan Emin Olun

Aksesuarı ilk kez kullanıyorsanız ürünün mobil cihazınızla uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer uyumsuzluk varsa yani aksesuar, sahip olduğunuz cihazı desteklemiyorsa söz konusu problem ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle aksesuarın cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.

Aksesuarın Orijinal Olduğundan Emin Olun

Aksesuar orijinal değilse yani üründe Apple sertifikası yoksa desteklenmiyor problemi ile karşılaşabilirsiniz. Bu sebepten ötürü satın aldığınız ürünün orijinal olup olmadığını kontrol edin. Eğer orijinalse bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Akıllı Telefonu Kapatıp Açın

Aksesuar desteklenmiyor sorununu çözmek için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. Yazılım ile alakalı bazı problemler, söz konusu soruna yol açabilir. Dolayısıyla iPhone'unuzu yeniden başlatmak, bu sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Bağlantıları Kontrol Edin

Problemi düzeltmek için aksesuarın bağlantısını kesip tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz. Yeniden bağlantı sağladığınız hâlde sorun devam ediyorsa cihazın portunda kir birikintisi olup olmadığını kontrol edin. Eğer kir varsa çok dikkatli şekilde temizleyin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Cihazın ayarlarına girin.

Genel kategorisini açın.

"Yazılım Güncelleme" bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini yapın.

Bazı aksesuar modellerinin çalışması için iOS işletim sisteminin son sürümü gerekir. Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Genel kategorisine girin ve hemen ardından "Yazılım Güncelleme" bölümünü açın. Daha sonra güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Cihazı Sıfırlayın

Güncelleme yaptığınız hâlde sorun düzelmediyse cihazınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlama işlemini gerçekleştirmeden önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Aksi takdirde cihazınızda yer alan tüm verileri kaybedebilirsiniz.

Apple Destek ile İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak Apple Destek ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda bu aksesuar desteklenmiyor hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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