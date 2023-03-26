Bu Uygulama Bilgisayarınızda Çalışamıyor Hatası Nasıl Düzeltilir?

Bu uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor hatası, Valorant dahil pek çok oyunun ve programın düzgün şekilde çalışamamasına yol açıyor. Bu da kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Bu rehberde söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri açıkladık.

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda bazen bazı problemler meydana gelebiliyor. Bunlar arasında programın açılmamasına yol açan bir hata da mevcut. Peki, can sıkıcı sorunu çözmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Bu Uygulama Bilgisayarınızda Çalışamıyor Hatasının Çözüm Yolları

Programın sürümünü kontrol edin.

Programı yönetici olarak çalıştırın.

Programı uyumluluk modunda çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

SFC taraması yapın.

Virüs taraması yapın.

Programı silip yeniden yükleyin.

Programın Sürümünü Kontrol Edin

Programın sürümü sistem ile uyumsuz olabilir. Örneğin Windows 10 işletim sisteminin 32 bit sürümünün yüklü olduğu bilgisayarda 64 bit sürüme sahip programı çalıştırmaya çalıştığınızda hata ile karşılaşırsınız. Dolayısıyla yüklediğiniz programın hangi sürüme sahip olduğunu kontrol edin.

Programı Yönetici Olarak Çalıştırın

PC'de yüklü olan bir program, gerekli izinlere sahip değilse çalışmayabilir. Bu sebepten ötürü programın simgesinin üzerine sağ tıklayın ve açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Programı Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Açmaya çalıştığınız program veya oyun çok eskiyse söz konusu hata meydana gelebilir. Programı uyumluluk modunda çalıştırmak için öncelikle programın simgesinin üzerine sağ tıklayın ve ardından "Özellikler" seçeneğini seçin.

Açılan pencere üzerinden Uyumluluk sekmesine girin. Bir sonraki adımda "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğinin yanındaki kutucuğunu işaretleyin. Bir Windows sürümü seçin ve "Uygula" butonuna basın. Pencereyi kapatmak için "Tamam" butonuna tıklayın.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise bilgisayarı kapatıp açmaktır. Yeniden başlatma işlemi yazılımsal bazı sorunların düzelmesine yardım edebilir. PC'yi kapatıp açtıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

SFC Taraması Yapın

Sistemde hasar almış dosyalar varsa söz konusu soruna yol açabilir. Bu nedenle SFC taraması yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun için görev çubuğundaki arama kutucuğuna "cmd" yazın ve arama sonuçlarından Komut İstemi'ne tıklayın. Komut satırına sfc /scannow yazıp Enter tuşuna basın.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarda yüklü olan programların ve video oyunlarının düzgün şekilde çalışmamasına yol açabilir. Antivirüs programları ile tarama yaparak PC'de zararlı yazılım olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer varsa güvenlik yazılımı aracılığıyla virüsleri temizleyin.

Programı Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa programı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu işlem, sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Bu yazıda Windows 10 ve Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda zaman zaman meydana gelebilen bu uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor hatasının düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.